Carlos Alcaraz và huyền thoại Serena Williams gặp thử thách lớn ở vòng một US Open 2026 Bộ đôi đặc cách Carlos Alcaraz và Serena Williams sẽ chạm trán hai nhà vô địch đánh đôi Erin Routliffe và Lloyd Glasspool ngay trận mở màn US Open 2026.

Tâm điểm của nội dung đôi nam nữ tại US Open 2026 sẽ đổ dồn vào sự kết hợp giữa Carlos Alcaraz và tượng đài quần vợt Serena Williams. Dù nhận được suất đặc cách và sự kỳ vọng lớn từ khán giả, lá thăm may rủi đã đưa bộ đôi ngôi sao này chạm trán cặp đối thủ vô cùng khó chịu là Erin Routliffe và Lloyd Glasspool ngay tại vòng một, diễn ra vào rạng sáng 26/8 theo giờ Việt Nam.

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Thử thách cực đại trước các chuyên gia đánh đôi

Dù sở hữu danh tiếng cá nhân vượt trội, Alcaraz và Williams sẽ phải đối mặt với bài toán chiến thuật phức tạp khi đụng độ hai chuyên gia đánh đôi thực thụ. Routliffe từng đăng quang nội dung đôi nữ US Open, trong khi Glasspool là cựu số một thế giới đôi nam và vừa lên ngôi vô địch Wimbledon 2025.

Sự ăn ý về cự ly đội hình, khả năng bao quát lưới và kinh nghiệm thi đấu đặc thù của Routliffe - Glasspool sau khi vượt qua vòng loại chính là rào cản lớn nhất mà bộ đôi ngôi sao đơn nam, đơn nữ phải tìm cách hóa giải.

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Màn trở lại của Alcaraz và dấu ấn lịch sử từ Serena Williams

Trận đấu này đánh dấu sự tái xuất chính thức của Carlos Alcaraz sau thời gian dài vắng bóng để điều trị chấn thương cổ tay phải. Tay vợt người Tây Ban Nha tận dụng nội dung đôi nam nữ để tìm lại cảm giác bóng, trước khi bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu đơn nam.

Trong khi đó, Serena Williams có lần đầu tiên trở lại cụm sân Flushing Meadows kể từ năm 2022. Dù đã bước sang tuổi 44 và không tham dự nội dung đơn, chủ nhân của 23 danh hiệu Grand Slam đơn vẫn là thỏi nam châm thu hút truyền thông. Serena từng giành 14 Grand Slam đôi nữ và từng đăng quang nội dung đôi nam nữ tại US Open 1998 cùng Max Mirnyi.

Cặp Djokovic - Sabalenka cũng gặp phải thử thách khó khăn

Nhánh đấu rực lửa với sự hiện diện của Novak Djokovic

Không chỉ cặp Alcaraz - Williams gặp khó, nhánh đấu đôi nam nữ năm nay chứng kiến hàng loạt cuộc chạm trán đỉnh cao. Hạt giống số một Novak Djokovic và Aryna Sabalenka sẽ so tài cùng Katerina Siniakova và Henry Patten, hai tay vợt đang giữ vị trí số một thế giới trên bảng xếp hạng đôi của WTA và ATP.

Suất thi đấu của Siniakova - Patten được kích hoạt sau khi Frances Tiafoe quyết định rút lui sau trận chung kết Cincinnati Open. Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, Kristina Mladenovic bắt cặp cùng Marcelo Arevalo để đối đầu với hai tài năng trẻ Karolina Muchova và Jakub Mensik.

Các trận đấu thuộc vòng một và tứ kết nội dung đôi nam nữ US Open sẽ diễn ra trọn vẹn trong ngày 25/8 theo giờ địa phương (rạng sáng 26/8 giờ Việt Nam). Các lượt trận bán kết và chung kết sẽ được tổ chức ngay sau đó một ngày.