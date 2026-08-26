Carlos Baleba: Lời giải hoàn hảo cho điểm yếu tuyến giữa Man Utd sau trận thua Hull City Thất bại 0-2 trước Hull City phơi bày tuyến giữa thiếu cơ bắp của HLV Michael Carrick, biến tân binh Carlos Baleba thành chìa khóa chiến thuật sống còn cho MU.

Trận thua 0-2 trước tân binh Hull City ngay ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh đã giáng một đòn nặng nề vào tham vọng của Manchester United. Dưới sự dẫn dắt chính thức của HLV Michael Carrick, Quỷ đỏ thi đấu với nhịp độ hời hợt, bế tắc và để lộ những lỗ hổng chết người khi chuyển đổi trạng thái. Dẫu vậy, màn trình diễn nghèo nàn này lại vô tình làm nổi bật giá trị của tân binh Carlos Baleba, người được xem là giải pháp chiến thuật cấp thiết để vá lại tuyến giữa.

Thảm họa tranh chấp và sự hụt hơi nơi khu trung tuyến

Điểm yếu cốt lõi của Man Utd trong trận ra quân nằm ở sự chậm chạp cùng khả năng tranh chấp kém cỏi ở khu vực vòng tròn trung tâm. Trước lối đá rực lửa của Hull City, các học trò của Carrick hoàn toàn lép vế về mặt thể chất khi để thua tới 50 pha tranh chấp tay đôi so với 35 lần của đối thủ. Tuyến giữa mỏng manh khiến hệ thống vận hành dễ dàng bị bẻ gãy.

Baleba mang đến chất thép cho tuyến giữa của Man Utd. Ảnh: Getty Images.

Việc Youri Tielemans thi đấu nặng nề và liên tục hụt hơi trong khâu đánh chặn đã đặt hàng thủ vào tình trạng báo động. Đây chính là điểm tựa để Carlos Baleba phát huy năng lực. Tiền vệ tân binh sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, tính cơ động cao cùng khả năng càn quét các điểm nóng, mang lại khả năng dọn dẹp trung lộ và thu hồi bóng vượt trội.

Tấm khiên di động chống phản công và bịt kín hai biên

Bên cạnh điểm yếu tranh chấp, Man Utd còn bộc lộ vấn đề lớn trong việc chống các đòn phản công bóng dài. HLV Sergej Jakirovic của Hull City đã khai thác triệt để thói quen dâng cao của Luke Shaw và mật độ dồn quân quá đông ở trung lộ của Quỷ đỏ. Với sơ đồ 5 hậu vệ, Hull City chủ động lùi sâu, đoạt bóng rồi tung ra các đường chuyền dài đảo cánh cho các wing-back băng lên trong tư thế trống trải.

Baleba đã chính thức cập bến Old Trafford. Ảnh: Getty Images.

Khi Tielemans không đủ tốc độ để lùi về bọc lót, khoảng hở phía sau Shaw và Noussair Mazraoui liên tục bị khai thác. Với khả năng bứt tốc cự ly ngắn ấn tượng, Baleba có thể dạt biên kịp thời để bịt kín khoảng trống, giảm thiểu áp lực cho thủ môn Senne Lammens trước những quả tạt sớm nguy hiểm.

Gia cố khả năng phòng ngự trong các tình huống cố định

Không chỉ hỗ trợ phòng ngự mở, sự góp mặt của Baleba còn giúp Man Utd cải thiện khả năng chống bóng chết. Ở trận mở màn, cả 2 bàn thua của đội bóng thành Manchester đều xuất phát từ các tình huống cố định do sự lỏng lẻo trong kèm người và tranh chấp trên không. Sức mạnh cơ bắp cùng khả năng không chiến của Baleba sẽ tăng cường chất thép, giúp hàng thủ đứng vững trước các pha nhồi bóng bổng.

Thất bại mở màn là lời cảnh báo nghiêm khắc cho HLV Michael Carrick khi sơ đồ chiến thuật bộc lộ sự mong manh. Với tốc độ, sức trẻ và khả năng tranh chấp toàn diện, Carlos Baleba được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép then chốt giúp Man Utd ổn định lại bộ khung tuyến giữa trong chặng đường phía trước.