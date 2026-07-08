Carlos Baleba tái phát chấn thương: Manchester United chính thức rút lui khỏi thương vụ Chấn thương cổ chân mới nhất khiến Carlos Baleba vắng mặt đầu mùa giải 2026/27, buộc Manchester United phải hủy bỏ kế hoạch chiêu mộ tiền vệ của Brighton.

Tin tức từ chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein về việc Carlos Baleba gặp chấn thương cổ chân và phải nghỉ thi đấu trong giai đoạn đầu mùa giải 2026/27 đã giáng một đòn mạnh vào kế hoạch chuyển nhượng của Manchester United. Đối với HLV Michael Carrick, người đang ráo riết tìm kiếm một mẫu tiền vệ trung tâm giàu sức mạnh để càn quét tuyến giữa, thương vụ này chính thức đi vào ngõ hẹp.

Bài toán nhân sự nan giải tại Old Trafford

Bước vào mùa giải mới với nhiệm vụ chinh chiến trên cả 4 đấu trường, ban huấn luyện Manchester United đặt tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe về tính sẵn sàng thi đấu (availability) của các tân binh. Tuyến giữa của Quỷ đỏ hiện rơi vào tình trạng báo động đỏ khi Manuel Ugarte dính chấn thương dài hạn từ World Cup, trong khi Youri Tielemans cũng có tiền sử chấn thương phức tạp. Việc chi ra một khoản tiền lớn để đem về một cầu thủ mẫn cảm với chấn thương như Baleba được đánh giá là nước đi mang lại rủi ro quá lớn.

Carlos Baleba liên tục gặp vấn đề về thể lực khiến Man Utd phải cân nhắc lại thương vụ.

Báo động từ hồ sơ y tế dày đặc

Dữ liệu trích xuất từ Premier Injuries cho thấy chấn thương cổ chân hè 2026 không phải là sự cố bộc phát, mà là mắt xích tiếp theo trong chuỗi ngày nghỉ thi đấu liên miên của ngôi sao 22 tuổi. Cụ thể, chỉ tính riêng trong năm 2025, tiền vệ thuộc biên chế Brighton đã trải qua 3 đợt điều trị y tế:

Tháng 1/2025: Dính chấn thương phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 4 tuần.

Dính chấn thương phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 4 tuần. Tháng 7/2025: Gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối, nghỉ thi đấu hơn 4 tuần.

Gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối, nghỉ thi đấu hơn 4 tuần. Tháng 3/2026: Tiếp tục ngồi ngoài 1 tuần do vấn đề thể lực.

Hệ lụy về mặt phong độ và tâm lý thi đấu

Việc bỏ lỡ giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải 2025 từng để lại hậu quả nặng nề lên màn trình diễn của Baleba tại Ngoại hạng Anh. Anh trải qua một mùa bóng sa sút phong độ trầm trọng, thường xuyên đánh mất vị trí đá chính và nhiều lần bị rút ra khỏi sân ngay sau hiệp một. Ban huấn luyện Brighton từng xác nhận rằng tâm lý của tiền vệ người Cameroon bị ảnh hưởng nặng nề bởi những đồn đoán xung quanh tương lai.

Kịch bản dính chấn thương đúng vào giai đoạn tiền mùa giải 2026 một lần nữa lặp lại. Đây là tín hiệu rõ ràng khiến đội chủ sân Old Trafford quyết định khép lại hồ sơ chiêu mộ Baleba để chuyển hướng sang các mục tiêu an toàn và chất lượng hơn trên thị trường chuyển nhượng.