Carlos Baleba và bài toán tuyến giữa Manchester United trong kế hoạch tái thiết dài hạn Tiền vệ Cameroon đã chơi 35 trận cho Brighton & Hove Albion mùa trước; năng lực đánh chặn và luân chuyển bóng khiến anh phù hợp nhu cầu của MU.

Carlos Baleba có thể đem đến lời giải cho nhu cầu về một tiền vệ phòng ngự giàu năng lượng của Manchester United. Theo thông tin từ bài viết gốc, tuyển thủ Cameroon được cho là muốn chuyển tới Old Trafford, trong khi đội bóng cần gia cố sự ổn định ở khu trung tuyến trong quá trình tái thiết.

Giá trị của Baleba không nằm ở các con số tấn công. Mùa giải vừa qua, cầu thủ 22 tuổi ra sân 35 trận cho Brighton & Hove Albion nhưng không ghi bàn hoặc kiến tạo. Tuy nhiên, vai trò của anh là kiểm soát những khoảng trống, chặn các đợt chuyển trạng thái và đưa bóng ra khỏi phần sân nhà một cách an toàn.

Một mỏ neo có thể thay đổi cấu trúc tuyến giữa

Baleba được mô tả là mẫu tiền vệ phòng ngự hiện đại: có thể lực để tham gia tranh chấp, đồng thời đủ kỹ thuật để luân chuyển bóng dưới áp lực. Sự kết hợp này đặc biệt quan trọng với một đội bóng muốn kiểm soát thế trận nhưng vẫn cần phản ứng nhanh khi mất bóng.

Với Manchester United, một cầu thủ như Baleba có thể tạo ra sự cân bằng. Khi hàng tiền vệ có một điểm tựa đủ chắc chắn ở phía sau, các cầu thủ thiên về sáng tạo như Bruno Fernandes sẽ có thêm không gian để hoạt động cao hơn, thay vì thường xuyên phải lùi sâu tham gia phòng ngự.

Carlos Baleba được cho là muốn chuyển tới Manchester United. Ảnh: Getty Images

Không chỉ là tiền vệ phòng ngự

Điểm đáng chú ý trong hồ sơ chuyên môn của Baleba là tính linh hoạt. Anh không chỉ làm nhiệm vụ đánh chặn trước hàng thủ mà còn có thể di chuyển trên phạm vi rộng, tham gia vào những tình huống đưa bóng lên phía trước. Điều đó giúp anh có thể thích nghi với các yêu cầu chiến thuật khác nhau ở tuyến giữa.

Bài viết gốc cũng cho rằng việc huấn luyện viên Michael Carrick dẫn dắt Manchester United khiến thương vụ có thêm cơ sở về mặt chuyên môn. Một cựu tiền vệ hiểu rõ giá trị của vị trí này sẽ cần một cầu thủ vừa che chắn cho hàng thủ, vừa duy trì nhịp triển khai bóng cho toàn đội.

Rào cản lớn nhất là mức phí từ Brighton

Trở ngại của Manchester United không nằm ở tiềm năng của Baleba, mà là điều kiện đàm phán. Hợp đồng giữa anh và Brighton còn thời hạn đến mùa hè năm 2028, giúp đội bóng này giữ vị thế chủ động nếu nhận được đề nghị chuyển nhượng.

Brighton vốn không có lý do phải bán rẻ một cầu thủ trẻ đã có kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Vì thế, Manchester United sẽ phải cân nhắc kỹ giữa chi phí ban đầu và giá trị dài hạn mà Baleba có thể đem lại cho cấu trúc đội hình.

Manchester United có thể đặt cược vào Carlos Baleba. Ảnh: Getty Images

Ở tuổi 22, Baleba sở hữu thời gian phát triển dài phía trước, cùng nền tảng thực chiến tại môi trường khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. Nếu thương vụ thành hiện thực, đây sẽ không đơn thuần là sự bổ sung nhân sự, mà là khoản đầu tư vào vị trí Manchester United cần ổn định trong nhiều mùa giải.