CAS mở phiên điều trần phân định chức vô địch AFCON 2025 giữa Senegal và Morocco Tòa án Trọng tài Thể thao sẽ mở phiên điều trần vào ngày 8/10 để xem xét đơn kháng cáo của Senegal sau khi bị tước cúp AFCON 2025 trao cho Morocco.

Gần 9 tháng sau trận chung kết đầy hỗn loạn tại Rabat, cuộc đối đầu giữa Senegal và Morocco tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025 vẫn chưa tìm được điểm kết thúc trên sân cỏ. Tranh chấp đỉnh điểm hiện đã chuyển từ băng ghế huấn luyện sang phòng xử án của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Lausanne (Thụy Sĩ), với phiên điều trần chính thức được ấn định vào ngày 8/10.

Senegal và Morocco không nhượng bộ trong vụ tranh cãi về chức vô địch châu Phi 2025.

Bi kịch từ phút bù giờ và pha phản đối hy hữu

Vụ kiện vô tiền khoáng hậu này bắt nguồn từ những diễn biến kịch tính diễn ra trong trận chung kết ngày 19/1. Vào thời điểm bù giờ của hiệp hai, trọng tài chính trao cho đội chủ nhà Morocco một quả phạt đền tranh cãi. Quyết định này ngay lập tức thổi bùng ngọn lửa giận dữ từ phía Senegal. Để phản đối phán quyết, toàn bộ đội hình Senegal – ngoại trừ thủ quân Sadio Mane – đã đồng loạt bỏ ra ngoài đường biên.

Sau thời gian gián đoạn căng thẳng, đội bóng vùng Tây Phi chấp nhận trở lại sân tiếp tục thi đấu. Áp lực tâm lý đè nặng dường như đã tác động khiến Brahim Diaz thực hiện hỏng quả phạt 11m cho Morocco. Bước vào hiệp phụ, Pape Gueye tỏa sáng ở phút 94 với bàn thắng duy nhất, giúp Senegal giành chiến thắng 1-0 nghẹt thở ngay trước sự bàng hoàng của khán giả chủ nhà.

Cuộc lội ngược dòng trên bàn nghị án của Morocco

Tuy nhiên, tỷ số 1-0 trên bảng điện tử không phải là kết quả cuối cùng của giải đấu. Ngay sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Morocco gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF). Dù Ủy ban Kỷ luật CAF ban đầu bác đơn, Ủy ban Phúc thẩm sau đó lại chấp nhận lập luận của Morocco dựa trên Điều 82 trong điều lệ AFCON.

Quy định này nêu rõ việc một đội bóng tự ý rời sân khi chưa có sự cho phép của trọng tài chính bị xem là vi phạm nghiêm trọng. Đến ngày 17/3, CAF đưa ra phán quyết chấn động: hủy bỏ kết quả thắng 1-0 của Senegal, xử đội bóng này thua 0-3 và chính thức trao chức vô địch AFCON 2025 cho Morocco.

Phán quyết kín lịch sử chờ đợi tại Lausanne

Không chấp nhận việc bị tước danh hiệu trên bàn nghị án, Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) lập tức đệ đơn kháng cáo lên CAS. Cơ quan tài chính thể thao cao nhất thế giới xác nhận các bên không thống nhất áp dụng thủ tục rút gọn, do đó vụ việc được xử lý theo quy trình thông thường.

Phiên điều trần ngày 8/10 tại trụ sở Lausanne sẽ diễn ra kín và phán quyết cuối cùng sẽ không được tuyên bố ngay trong ngày. Nếu CAS chấp nhận luận điểm của Senegal, đây sẽ là một trong những vụ đảo ngược phán quyết lịch sử lớn nhất bóng đá châu Phi. Ngược lại, Morocco sẽ chính thức khẳng định danh hiệu vô địch CAN 2025 sau nhiều tháng chìm trong sóng gió pháp lý.