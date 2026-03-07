Casio A1000SP-7: Bước tiến mới của dòng Vintage với kính Sapphire và vỏ thép nguyên khối Casio A1000SP-7 nâng tầm dòng Vintage Premium với kính sapphire chống trầy và mặt số hiệu ứng ánh sáng. Đồng hồ sở hữu vỏ thép nguyên khối cùng thiết kế siêu mỏng 7,3mm.

Casio vừa chính thức giới thiệu mẫu đồng hồ A1000SP-7, sự bổ sung mới nhất vào dòng sản phẩm Vintage Premium A1000. Đây được coi là phiên bản nâng cấp toàn diện của các dòng kỹ thuật số cổ điển nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hoài cổ và vật liệu cao cấp như kính sapphire và thép không gỉ.

Kính Sapphire và công nghệ bốc hơi sọc độc đáo

Điểm nâng cấp quan trọng nhất trên A1000SP-7 so với các mẫu A1000 tiêu chuẩn chính là mặt kính. Thay vì sử dụng kính khoáng (mineral glass), biến thể SP được trang bị kính sapphire với khả năng chống trầy xước vượt trội, đảm bảo độ trong suốt và tính thẩm mỹ lâu dài.

Casio A1000SP-7 sở hữu lớp phủ bốc hơi sọc dưới mặt kính sapphire tạo hiệu ứng chuyển sáng.

Đặc biệt, Casio đã áp dụng kỹ thuật bốc hơi sọc (striped vapor deposition) ở mặt dưới của kính sapphire. Công nghệ này tạo ra hiệu ứng vân nổi khối và khả năng thay đổi sắc độ theo góc nhìn của ánh sáng trên mặt số, mang lại vẻ ngoài tinh tế và hiện đại hơn cho một thiết kế vốn mang đậm tính di sản.

Thiết kế siêu mỏng và hoàn thiện tinh xảo

Khác với các dòng phổ thông như A158 hay A168 vốn sử dụng vỏ nhựa mạ chrome, dòng A1000SP-7 sở hữu bộ vỏ bằng thép không gỉ nguyên khối. Độ dày của đồng hồ chỉ ở mức 7,3 mm, tạo cảm giác thanh thoát và ôm sát cổ tay người dùng, phù hợp với xu hướng đồng hồ mỏng nhẹ hiện nay.

Dây đeo kim loại của máy cũng được chú trọng về mặt hoàn thiện với sự đan xen giữa các mắt xích được đánh bóng gương (mirror polishing) và đánh mờ (hairline polishing). Sự tương phản này giúp đồng hồ bắt sáng tốt hơn và tạo cảm giác cao cấp khi sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau.

Sản phẩm đi kèm với hộp đựng thiết kế riêng biệt dành cho dòng cao cấp.

Thông số kỹ thuật và tính năng

Dù có vẻ ngoài sang trọng, A1000SP-7 vẫn duy trì đầy đủ các tính năng thực dụng đã làm nên tên tuổi của Casio. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm:

Thông số Chi tiết Kích thước vỏ 39,6 × 38 × 7,3 mm Trọng lượng 101 g Chất liệu vỏ/dây Thép không gỉ nguyên khối Mặt kính Sapphire chống trầy Đèn nền Super Illuminator LED Độ chính xác Đồng hồ bấm giờ 1/100 giây Pin CR1616 (tuổi thọ khoảng 3 năm)

Bên cạnh các tính năng cơ bản như báo thức hàng ngày, tín hiệu thời gian hàng giờ và lịch tự động, mẫu đồng hồ này còn được trang bị khóa ba gập một lần chạm, giúp việc đeo và tháo trở nên dễ dàng và chắc chắn hơn.

Hiện tại, Casio chưa công bố giá bán chính thức trên trang chủ quốc tế. Tuy nhiên, với việc bổ sung kính sapphire và các chi tiết hoàn thiện đặc biệt, mức giá của A1000SP-7 được dự báo sẽ cao hơn đáng kể so với mức 85-100 Euro của các phiên bản A1000 tiêu chuẩn trước đây.