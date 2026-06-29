Casio ABL-100: Khi thiết kế cổ điển giao thoa cùng công nghệ Bluetooth và theo dõi sức khỏe Dòng Casio Vintage ABL-100 sắp bổ sung hai phiên bản màu mới, kết hợp hoàn hảo giữa ngoại hình điện tử vuông huyền thoại và các tính năng thông minh như kết nối smartphone, đếm bước chân.

Casio đang chuẩn bị mở rộng dòng đồng hồ ABL-100 Vintage với hai tùy chọn mặt số màu xanh navy và xám. Đây là dòng sản phẩm đánh dấu bước ngoặt quan trọng của thương hiệu Nhật Bản khi lần đầu tiên tích hợp kết nối Bluetooth và cảm biến đếm bước chân vào kiểu dáng đồng hồ điện tử vỏ vuông kinh điển đã tồn tại hơn 40 năm.

Casio ABL-100WE-2A (trái) và ABL-100WE-7A (phải).

Diện mạo mới cho dòng đồng hồ di sản

Hai biến thể mới bao gồm ABL-100WE-2A (mặt xanh navy) và ABL-100WE-7A (mặt xám) dự kiến sẽ được mở bán vào tháng 7. Về mặt kỹ thuật, các bản cập nhật này thuần túy là sự thay đổi về thẩm mỹ, trong khi phần cứng bên trong vẫn giữ nguyên so với các mẫu ABL-100 đã ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 8/2024.

Thách thức lớn nhất của Casio khi phát triển dòng ABL-100 là việc đưa các tính năng hiện đại vào một phom dáng vốn đã trở thành biểu tượng mà không làm hỏng đi nét thẩm mỹ retro. Kết quả là một mẫu đồng hồ có kích thước 41.6 x 37.9 x 8.2 mm, sử dụng vỏ nhựa mạ chrome kết hợp cùng dây đeo thép không gỉ nhiều mắt xích, mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn bền bỉ.

Phân tích tính năng: Thông minh nhưng không phức tạp

Khác với các dòng smartwatch chuyên dụng, tính năng theo dõi sức khỏe trên ABL-100 được thiết kế theo triết lý tối giản. Máy tích hợp cảm biến gia tốc để đếm bước chân và hiển thị tiến độ thông qua một thanh biểu đồ ngay trên màn hình LCD. Thiết bị không có GPS, không đo nhịp tim hay các chế độ tập luyện chuyên sâu. Đây thực chất là một máy đếm bước chân (pedometer) có khả năng đồng bộ hóa dữ liệu với điện thoại.

Thông qua kết nối Bluetooth và ứng dụng Casio Watches, người dùng có thể:

Tự động hiệu chỉnh thời gian chính xác theo múi giờ điện thoại.

Cấu hình các cài đặt đồng hồ trực quan trên màn hình cảm ứng smartphone.

Quản lý dữ liệu bước chân hàng ngày.

Lưu trữ tới 200 bản ghi vòng chạy (lap records) từ chức năng bấm giờ.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật cốt lõi của dòng Casio ABL-100:

Đặc tính Chi tiết Kích thước 41.6 x 37.9 x 8.2 mm Chất liệu vỏ Nhựa mạ Chrome (Chrome-plated resin) Dây đeo Thép không gỉ (Stainless steel) Kháng nước 30 mét (Water resistant) Pin CR2016 (Tuổi thọ xấp xỉ 2 năm) Tính năng chính Bluetooth, Đếm bước chân, Đèn LED, 5 báo thức, Giờ kép

Đánh giá thực tế và định vị thị trường

Việc sử dụng pin CR2016 cho thời lượng khoảng 2 năm là một điểm cộng lớn so với các loại đồng hồ thông minh phải sạc hàng ngày. Tuy nhiên, việc vỏ đồng hồ làm bằng nhựa mạ thay vì thép nguyên khối vẫn là một điểm gây tranh luận đối với những người dùng mong muốn sự cao cấp tuyệt đối.

Dòng ABL-100 hướng tới những người yêu thích phong cách thời trang Vintage nhưng vẫn muốn có những tiện ích cơ bản của thời đại số. Với mức giá dự kiến dao động từ 79,95 USD đến 99,95 USD (tương đương khoảng 2 đến 2,5 triệu đồng), đây là lựa chọn hợp lý cho nhu cầu đeo hàng ngày mà không cần lo lắng về việc sạc pin hay sự lỗi thời của công nghệ phần mềm.