Casio F-B100W lộ diện thiết kế sắc nét: Tích hợp đếm bước chân và kết nối Bluetooth Hình ảnh rò rỉ độ phân giải cao hé lộ chi tiết dòng đồng hồ Casio F-B100W mới với biểu đồ đếm bước chân, kết nối Bluetooth cùng mức giá bình dân.

Những hình ảnh rò rỉ chất lượng cao từ tài khoản Instagram @geesgshock đã hé lộ toàn bộ thiết kế và thông số chi tiết của dòng đồng hồ Casio F-B100W hoàn toàn mới. Đây là bước nâng cấp đáng chú ý trong phân khúc phổ thông của hãng đồng hồ Nhật Bản khi tích hợp các tính năng theo dõi vận động hiện đại cùng khả năng kết nối không dây.

Ba mẫu đồng hồ mới thuộc dòng F-B100W bao gồm F-B100W-1A, F-B100W-3A và F-B100WB-1A.

Thiết kế nhỏ gọn cùng ba phiên bản phối màu

Các hình ảnh hoàn thiện cho thấy dòng sản phẩm mới sẽ ra mắt với ba phiên bản màu sắc ứng với các mã hiệu riêng biệt. Mẫu F-B100W-1A sở hữu vỏ màu đen kết hợp vòng viền màu xanh dương nổi bật. Phiên bản F-B100W-3A sử dụng tông màu xanh gốm (teal-green) lạ mắt, trong khi mẫu F-B100WB-1A mang phong cách tối giản với toàn bộ thân máy màu đen và không có viền màu trang trí.

Cả ba phiên bản đều có chung kích thước tổng thể gọn nhẹ là 41.9 x 38.1 x 8.8 mm. Mặt số được bảo vệ bởi lớp kính nhựa (resin glass) thay vì kính khoáng hay sapphire. Đồng hồ đạt tiêu chuẩn chống nước ở mức 30 mét, đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng sinh hoạt hàng ngày.

Tính năng theo dõi bước chân và kết nối thông minh

Bên cạnh logo Casio quen thuộc, mặt số của F-B100W tích hợp thêm dòng chữ Step Tracker cùng biểu tượng Bluetooth ngay trên thanh tiến trình theo dõi vận động ở mép trên màn hình. Điểm nâng cấp sáng giá nhất được xác nhận trong đợt rò rỉ này là tính năng hiển thị biểu đồ đếm bước chân (step-count histogram).

Màn hình hiển thị một biểu đồ cột chi tiết ghi nhận số bước chân theo từng giờ trong khung thời gian 7 tiếng gần nhất, trong đó cột đại diện cho giờ hiện tại được làm nổi bật. Tính năng này mang lại khả năng theo dõi hoạt động trực quan hơn hẳn các mẫu đồng hồ điện tử phổ thông trước đây.

Nhờ trang bị Bluetooth, thiết bị hỗ trợ tính năng tự động đồng bộ và điều chỉnh thời gian chính xác qua điện thoại. Ngoài ra, đồng hồ vẫn giữ nguyên các tiện ích cốt lõi của Casio bao gồm 5 chế độ báo thức, bộ bấm giờ đếm ngược (timer), tính năng hiển thị song song hai múi giờ (world time with dual display) và thời lượng pin ước tính khoảng 2 năm.

Thông số kỹ thuật tổng quan

Đặc tính Thông số chi tiết Kích thước vỏ 41.9 x 38.1 x 8.8 mm Chất liệu kính Kính nhựa (Resin glass) Khả năng chống nước 30 mét Kết nối Bluetooth (tự động chỉnh giờ) Tính năng sức khỏe Đếm bước chân với biểu đồ cột 7 giờ Tiện ích khác 5 báo thức, đếm ngược, giờ thế giới hiển thị đôi Thời lượng pin Khoảng 2 năm

Giá bán và thời điểm ra mắt dự kiến

Theo dữ liệu rò rỉ mới nhất, dòng đồng hồ Casio F-B100W dự kiến sẽ có giá bán dao động trong khoảng từ 50 đến 65 Bảng Anh (tương đương khoảng 70 đến 100 USD theo các ước tính từ các nhà bán lẻ trước đó). Dù Casio chưa đưa ra thông báo chính thức, các thông tin hiện tại cho thấy dòng sản phẩm này nhiều khả năng sẽ chính thức trình làng vào tháng 8.