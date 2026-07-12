Casio G-Shock GA-2100 x C2H4: Đưa phong cách Space Age của thập niên 60 trở lại Sự kết hợp giữa Casio và C2H4 mang đến phiên bản G-Shock GA-2100 với thiết kế retro-futuristic độc đáo. Mẫu đồng hồ sở hữu mặt số bạc sang trọng, vỏ trong suốt cùng bao bì mô phỏng viên nang thời gian đậm chất viễn tưởng.

Sau thành công của lần hợp tác năm ngoái trên dòng GM-5600, Casio và thương hiệu thời trang C2H4 tiếp tục bắt tay để cho ra mắt phiên bản G-Shock GA-2100 mang phong cách "Space Age" (Kỷ nguyên Không gian). Mẫu đồng hồ mới không chỉ là một thiết bị xem giờ mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đậm chất retro-futuristic, đi kèm với hộp đựng được thiết kế như một viên nang thời gian dành cho giới sưu tầm.

Casio G-Shock x C2H4 mang phong cách Kỷ nguyên Không gian với thiết kế tương lai cổ điển

Triết lý thiết kế: Tương lai nằm ở quá khứ

Phiên bản giới hạn GA-2100C2H426-8A dựa trên hình dáng bát giác biểu tượng của dòng GA-2100 nhưng được làm mới hoàn toàn. Thiết kế này lấy cảm hứng từ sự lạc quan về công nghệ của những năm 1960, thời điểm nhân loại bắt đầu những bước tiến vào không gian. Triết lý này được thể hiện rõ qua thông điệp: "Tương lai của thiết kế nằm ở quá khứ".

Điểm nhấn đầu tiên nằm ở phần vỏ và dây đeo làm từ nhựa resin trong suốt, tạo cảm giác hiện đại và mờ ảo. Mặt số của đồng hồ sử dụng công nghệ mạ bạc bằng phương pháp lắng đọng hơi vật lý (vapor deposition), mang lại vẻ ngoài kim loại sáng bóng cho các kim và vạch chỉ giờ. Sự kết hợp giữa chất liệu trong suốt và bề mặt kim loại tạo nên một tổng thể vừa hoài cổ vừa mang hơi hướng viễn tưởng.

Mặt số bạc kết hợp cùng vỏ nhựa trong suốt tạo nên vẻ ngoài đậm chất retro-futuristic

Mặt sau của vỏ đồng hồ được khắc hình Theme Building tại Sân bay Quốc tế Los Angeles – một trong những ví dụ điển hình nhất về kiến trúc phong cách Space Age. Chi tiết này nhằm tôn vinh nguồn gốc của C2H4, một nhãn hiệu thời trang đường phố có trụ sở tại Los Angeles do Yixi Chen sáng lập.

Hộp đựng độc bản mô phỏng viên nang thời gian

Đối với những người sưu tầm, phần bao bì của GA-2100 x C2H4 là một điểm cộng lớn. Tiếp nối ngôn ngữ thiết kế từ lần hợp tác đầu tiên, chiếc đồng hồ được đặt trong một hộp đựng bằng kim loại màu bạc và xanh dương, mô phỏng một viên nang thời gian đến từ tương lai. Hộp có cơ chế tách đôi để lộ sản phẩm bên trong, tăng thêm trải nghiệm thú vị khi mở hộp.

Giữ vững độ bền bỉ đặc trưng của G-Shock

Mặc dù tập trung mạnh vào yếu tố thời trang và thẩm mỹ, GA-2100 x C2H4 vẫn duy trì đầy đủ các tiêu chuẩn bền bỉ của dòng G-Shock. Đồng hồ vẫn sở hữu cấu trúc chống va đập và khả năng kháng nước ở độ sâu lên đến 200 mét.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Kháng nước 200 mét (20 bar) Giờ thế giới 31 múi giờ Đồng hồ bấm giờ Độ chính xác 1/100 giây Đèn chiếu sáng Double LED Super Illuminator Lịch Lịch tự động hoàn toàn đến năm 2099

Bên cạnh đó, các tính năng tiện ích tiêu chuẩn như đồng hồ đếm ngược, 5 chế độ báo thức hàng ngày và hiển thị kết hợp kim-số vẫn được giữ nguyên, đảm bảo tính thực dụng trong sử dụng hàng ngày.

Giá bán và thời điểm ra mắt

G-Shock GA-2100 x C2H4 dự kiến sẽ ra mắt tại thị trường Mỹ vào ngày 17/07 với mức giá 245 USD (khoảng 6,2 triệu đồng). Sản phẩm sẽ được phân phối qua cửa hàng trực tuyến của C2H4 và trang web chính thức của Casio Mỹ. Trước đó, mẫu đồng hồ này đã được mở bán tại Trung Quốc và dự kiến sẽ sớm có mặt tại các thị trường khác như Anh và Châu Âu trong thời gian tới.