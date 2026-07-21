Casio G-Shock GD-350S-1D mới: Sự trở lại của dòng đồng hồ báo rung chuyên dụng Casio sắp trình làng G-Shock GD-350S-1D vào tháng 8/2026, phiên bản kế thừa dòng GD-350 huyền thoại với tính năng báo rung độc đáo, pin 5 năm và thiết kế bền bỉ.

Casio đang chuẩn bị làm mới dòng đồng hồ kỹ thuật số G-Shock GD-350 danh tiếng với sự xuất hiện của phiên bản GD-350S-1D. Được biết đến là dòng sản phẩm chuyên dụng cho các nhiệm vụ cần sự kín đáo hoặc môi trường tiếng ồn cao, GD-350S-1D tiếp tục duy trì những giá trị cốt lõi của dòng máy ra mắt lần đầu từ năm 2013, đồng thời mang đến một diện mạo hiện đại hơn.

Casio G-Shock GD-350S-1D mới có thiết kế tương đồng với phiên bản GD-350-1 tiền nhiệm

Thiết kế tối ưu cho tính thực dụng

Casio G-Shock GD-350S-1D (còn được gọi là GD-350S-1 hoặc GD-350S-1DR) sở hữu lớp vỏ bằng nhựa resin màu đen đặc trưng, mang lại khả năng chống va đập vượt trội. Điểm khác biệt nằm ở phần khung bao quanh màn hình kỹ thuật số được thiết kế vuông vức với tông màu trắng, tạo sự tương phản mạnh mẽ trên nền hiển thị sáng. Các chi tiết nhấn nhá màu đỏ, bao gồm cả nút bấm chữ "G" đặc trưng, giúp mẫu đồng hồ này trông thể thao và bắt mắt hơn.

Mẫu đồng hồ này vẫn giữ nguyên kiểu dáng mặt tròn hầm hố, đi kèm hệ thống đèn nền LED màu trắng cho phép người dùng quan sát rõ ràng trong điều kiện thiếu sáng. Thiết kế này không chỉ phục vụ mục đích thẩm mỹ mà còn hỗ trợ tối đa cho các thao tác nhanh trong môi trường tác nghiệp thực tế.

Tính năng báo rung: Giá trị cốt lõi của dòng GD-350

Điểm làm nên sự khác biệt lớn nhất của GD-350S-1D so với các dòng G-Shock thông thường chính là tính năng báo rung (vibration alerts). Thay vì phát ra âm thanh thông báo có thể gây chú ý hoặc bị lấn át bởi tiếng ồn, đồng hồ sẽ rung nhẹ trên cổ tay để báo thức, nhắc nhở đếm ngược hoặc báo giờ. Đây là tính năng đặc biệt hữu dụng cho quân nhân, nhân viên cứu hộ hoặc những người làm việc trong môi trường yêu cầu sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Cận cảnh mẫu đồng hồ Casio G-Shock GD-350S-1D với các điểm nhấn màu đỏ

Đồng hồ sử dụng Module 3403 mạnh mẽ, cung cấp đầy đủ các công cụ đo lường thời gian chuyên nghiệp:

Bấm giờ (Stopwatch): Độ chính xác 1/100 giây.

Độ chính xác 1/100 giây. Đếm ngược (Countdown timer): Hỗ trợ thiết lập linh hoạt.

Hỗ trợ thiết lập linh hoạt. Giờ thế giới: Cho phép lựa chọn giữa 35 múi giờ và chế độ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST).

Cho phép lựa chọn giữa 35 múi giờ và chế độ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST). Báo thức: Hỗ trợ nhiều chế độ báo thức hàng ngày.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

Về độ bền, GD-350S-1D không làm người dùng thất vọng khi duy trì tiêu chuẩn chống nước ở mức 20 bar (tương đương 200 mét), cho phép sử dụng thoải mái khi bơi lội hoặc lặn nông. Nguồn năng lượng của đồng hồ đến từ viên pin CR2032, cho thời gian sử dụng ấn tượng lên đến khoảng 5 năm trước khi cần thay thế.

Thông số Chi tiết Module 3403 Chống nước 200 mét (20 bar) Loại pin CR2032 (Tuổi thọ ~5 năm) Tính năng đặc biệt Báo rung, Flash alert, Đèn LED trắng Múi giờ 35 múi giờ thế giới

Thời điểm ra mắt dự kiến

Theo thông tin từ các đơn vị bán lẻ tại Việt Nam, Casio G-Shock GD-350S-1D dự kiến sẽ chính thức được phát hành vào tháng 8/2026. Sản phẩm có khả năng sẽ xuất hiện tại thị trường nội địa Nhật Bản cùng thời điểm trước khi mở rộng ra các khu vực khác như Bắc Mỹ và Châu Âu. Hiện tại, mức giá chính thức của model này vẫn chưa được Casio công bố, nhưng dự kiến sẽ không quá chênh lệch so với các phiên bản tiền nhiệm trong dòng GD-350.