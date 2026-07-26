Casio lộ diện ảnh nét căng của đồng hồ G-Steel GST-B1000: Siêu nhẹ 58g và trang bị Tough Solar Hình ảnh thiết kế của bộ đôi Casio G-Steel GST-B1000 dây cao su cho thấy thiết kế Carbon Core Guard, sạc Tough Solar cùng trọng lượng cắt giảm còn 58g.

Những hình ảnh độ phân giải cao đầu tiên của dòng đồng hồ dây cao su Casio G-Steel GST-B1000 đã chính thức xuất hiện thông qua tài khoản Instagram @geesgshock. Hình ảnh render tiết lộ góc nhìn chi tiết về mặt số, cấu trúc mặt lưng Carbon Core Guard cùng những tinh chỉnh thiết kế quan trọng so với phong cách G-Shock truyền thống.

Hình ảnh hai mẫu đồng hồ Casio GST-B1000-1A (trái) và GST-B1000-2A (phải).

Thiết kế mặt số tối ưu khả năng hiển thị

Bố cục mặt số của GST-B1000 mang đặc trưng phức tạp của dòng G-Steel. Bên trái là mặt số phụ hiển thị thứ trong tuần, tích hợp công tắc chuyển đổi ON/OFF và các chỉ báo chức năng AL (báo thức), TR (đếm ngược), ST (bấm giờ). Bên phải là mặt số phụ 24 giờ, kết hợp cùng cửa sổ hiển thị ngày đặt tại vị trí 5 giờ. Nền mặt số được trang trí bằng các đường gân ngang nổi bật phía sau logo G-Shock.

Bên cạnh đó, Casio đã thực hiện sự thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả cao về khả năng đọc: phiên bản màu xanh GST-B1000-2A sử dụng đĩa hiển thị ngày màu trắng tương phản, trong khi phiên bản màu đen GST-B1000-1A giữ đĩa ngày màu đen để đồng bộ với tổng thể mặt số.

Cấu trúc Carbon Core Guard và cắt giảm trọng lượng ấn tượng

Mặt sau đồng hồ được trang bị tấm ốp thép không gỉ dập nổi biểu tượng cấu trúc bảo vệ Carbon Core Guard, cùng các thông số kỹ thuật như công nghệ sạc năng lượng mặt trời Tough Solar, mã bộ máy 5748 và khả năng chống nước ở mức 20 bar (200 mét). Mặt lưng của bản màu đen điểm xuyết chi tiết nhựa resin màu đỏ, trong khi bản màu xanh đi kèm chi tiết resin màu xanh tương ứng.

Đặc biệt, điểm nâng cấp quan trọng nhất nằm ở trọng lượng sản phẩm. Với kích thước tổng thể 46,9 x 44,2 x 11,6 mm, việc chuyển sang sử dụng dây đeo cao su giúp trọng lượng của GST-B1000 giảm từ 118 gam ở bản dây kim loại xuống chỉ còn 58 gam, mang lại cảm giác đeo nhẹ nhàng hơn đáng kể.

Bảng thông số kỹ thuật Casio G-Steel GST-B1000

Thông số Chi tiết Kích thước 46,9 x 44,2 x 11,6 mm Trọng lượng 58 g (phiên bản dây cao su) Bộ máy (Module) 5748 Công nghệ sạc Tough Solar (Năng lượng mặt trời) Cấu trúc bảo vệ Carbon Core Guard Khả năng chống nước 20 bar (200m) Thời gian ra mắt dự kiến Tháng 8

Bộ đôi Casio G-Steel GST-B1000 dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 8 tới.