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    Casio lộ diện ảnh nét căng của đồng hồ G-Steel GST-B1000: Siêu nhẹ 58g và trang bị Tough Solar

    Tuệ Nhân26/07/2026 13:33

    Hình ảnh thiết kế của bộ đôi Casio G-Steel GST-B1000 dây cao su cho thấy thiết kế Carbon Core Guard, sạc Tough Solar cùng trọng lượng cắt giảm còn 58g.

    Những hình ảnh độ phân giải cao đầu tiên của dòng đồng hồ dây cao su Casio G-Steel GST-B1000 đã chính thức xuất hiện thông qua tài khoản Instagram @geesgshock. Hình ảnh render tiết lộ góc nhìn chi tiết về mặt số, cấu trúc mặt lưng Carbon Core Guard cùng những tinh chỉnh thiết kế quan trọng so với phong cách G-Shock truyền thống.

    Đồng hồ Casio GST-B1000-1A và GST-B1000-2A
    Hình ảnh hai mẫu đồng hồ Casio GST-B1000-1A (trái) và GST-B1000-2A (phải).

    Thiết kế mặt số tối ưu khả năng hiển thị

    Bố cục mặt số của GST-B1000 mang đặc trưng phức tạp của dòng G-Steel. Bên trái là mặt số phụ hiển thị thứ trong tuần, tích hợp công tắc chuyển đổi ON/OFF và các chỉ báo chức năng AL (báo thức), TR (đếm ngược), ST (bấm giờ). Bên phải là mặt số phụ 24 giờ, kết hợp cùng cửa sổ hiển thị ngày đặt tại vị trí 5 giờ. Nền mặt số được trang trí bằng các đường gân ngang nổi bật phía sau logo G-Shock.

    Mặt số đồng hồ Casio G-Steel GST-B1000

    Bên cạnh đó, Casio đã thực hiện sự thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả cao về khả năng đọc: phiên bản màu xanh GST-B1000-2A sử dụng đĩa hiển thị ngày màu trắng tương phản, trong khi phiên bản màu đen GST-B1000-1A giữ đĩa ngày màu đen để đồng bộ với tổng thể mặt số.

    Chi tiết mặt số Casio GST-B1000

    Cấu trúc Carbon Core Guard và cắt giảm trọng lượng ấn tượng

    Mặt sau đồng hồ được trang bị tấm ốp thép không gỉ dập nổi biểu tượng cấu trúc bảo vệ Carbon Core Guard, cùng các thông số kỹ thuật như công nghệ sạc năng lượng mặt trời Tough Solar, mã bộ máy 5748 và khả năng chống nước ở mức 20 bar (200 mét). Mặt lưng của bản màu đen điểm xuyết chi tiết nhựa resin màu đỏ, trong khi bản màu xanh đi kèm chi tiết resin màu xanh tương ứng.

    Mặt sau đồng hồ Casio G-Steel GST-B1000

    Đặc biệt, điểm nâng cấp quan trọng nhất nằm ở trọng lượng sản phẩm. Với kích thước tổng thể 46,9 x 44,2 x 11,6 mm, việc chuyển sang sử dụng dây đeo cao su giúp trọng lượng của GST-B1000 giảm từ 118 gam ở bản dây kim loại xuống chỉ còn 58 gam, mang lại cảm giác đeo nhẹ nhàng hơn đáng kể.

    Cận cảnh dây đeo và nắp lưng Casio G-Steel GST-B1000

    Bảng thông số kỹ thuật Casio G-Steel GST-B1000

    Thông sốChi tiết
    Kích thước46,9 x 44,2 x 11,6 mm
    Trọng lượng58 g (phiên bản dây cao su)
    Bộ máy (Module)5748
    Công nghệ sạcTough Solar (Năng lượng mặt trời)
    Cấu trúc bảo vệCarbon Core Guard
    Khả năng chống nước20 bar (200m)
    Thời gian ra mắt dự kiếnTháng 8

    Bộ đôi Casio G-Steel GST-B1000 dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 8 tới.

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      Khoa học - công nghệ
      Casio lộ diện ảnh nét căng của đồng hồ G-Steel GST-B1000: Siêu nhẹ 58g và trang bị Tough Solar
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