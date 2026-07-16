Casio MTP-B146 chính thức ra mắt: Thiết kế retro thập niên 80 cùng ô hiển thị thứ góc 12 giờ độc đáo Casio MTP-B146 vừa ra mắt tại Mỹ với phong cách retro thập niên 1980. Điểm nhấn là ô hiển thị thứ tại góc 12 giờ cùng mức giá dễ tiếp cận chỉ từ 110 USD.

Casio vừa chính thức đưa bộ sưu tập MTP-B146 trở lại thị trường Mỹ sau hơn một năm ra mắt trên toàn cầu. Đây là dòng sản phẩm gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa phong cách tối giản của thập niên 1980 và một chi tiết kỹ thuật đặc trưng: ô hiển thị thứ nằm ngay dưới vị trí 12 giờ, tạo nên diện mạo khác biệt so với các dòng đồng hồ truyền thống.

Bộ sưu tập MTP-B146 mang phong cách retro của Casio đã chính thức có mặt tại Mỹ với ba phiên bản có thiết kế cổ điển.

Ngôn ngữ thiết kế hoài cổ và điểm nhấn kỹ thuật

Thiết kế của dòng MTP-B146 lấy cảm hứng từ không gian thẩm mỹ của những năm 1980 với mặt số tròn cổ điển và các đường nét thanh mảnh. Điểm thu hút nhất chính là ô hiển thị thứ hình rẻ quạt được đặt tại vị trí 12 giờ. Cách bố trí này không chỉ giúp người dùng dễ dàng quan sát mà còn tạo nên sự cân đối tuyệt đối cho mặt đồng hồ, phân biệt rõ ràng với dòng MTP-B145 trước đó.

Toàn bộ vỏ và dây đeo của bộ sưu tập đều được làm từ thép không gỉ, đi kèm với khóa gập ba lần chắc chắn. Riêng phiên bản cao cấp nhất MTP-B146G được mạ ion vàng toàn bộ, mang lại vẻ ngoài sang trọng và bền bỉ hơn trước các tác động từ môi trường.

Chi tiết các phiên bản và thông số vận hành

Trong đợt ra mắt này, Casio giới thiệu ba biến thể màu sắc dựa trên kết quả bình chọn từ người dùng tại Casio Lab Showcase:

MTP-B146D-1AV: Vỏ bạc kết hợp mặt số đen sunburst truyền thống.

Vỏ bạc kết hợp mặt số đen sunburst truyền thống. MTP-B146D-2AV: Vỏ bạc đi cùng mặt số màu xanh nhạt (light blue) trẻ trung.

Vỏ bạc đi cùng mặt số màu xanh nhạt (light blue) trẻ trung. MTP-B146G-3AV: Phiên bản mạ vàng với mặt số màu xanh lục bảo (emerald green) nổi bật.

Casio MTP-B146D-1AV với vỏ thép không gỉ, mặt số đen sunburst và dây đeo bạc.

Casio MTP-B146D-2AV nổi bật với mặt số xanh nhạt, hiển thị thứ ở góc 12 giờ và lịch ngày tại góc 3 giờ.

Phiên bản Casio MTP-B146G-3AV với vỏ và dây đeo mạ ion vàng kết hợp mặt số màu xanh lục.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc điểm Thông số chi tiết Kích thước vỏ 40.8 × 35 × 8 mm Trọng lượng 85 g Chất liệu mặt kính Kính khoáng (Mineral glass) Khả năng chống nước 50 mét Bộ máy Quartz (Độ chính xác ±20 giây/tháng) Tuổi thọ pin Xấp xỉ 3 năm (Pin SR920SW)

Đánh giá khả năng ứng dụng thực tế

Với độ dày chỉ 8 mm, Casio MTP-B146 là mẫu đồng hồ lý tưởng để đeo hàng ngày, dễ dàng nằm gọn dưới cổ tay áo sơ mi. Việc sử dụng pin SR920SW cho tuổi thọ lên đến 3 năm giúp người dùng giảm bớt nỗi lo về bảo trì định kỳ. Dù không có các tính năng thông minh hay bộ máy cơ phức tạp, dòng sản phẩm này vẫn khẳng định giá trị thông qua độ tin cậy và phong cách thiết kế không lỗi thời.

Hiện tại, các phiên bản mặt đen và xanh nhạt đang được niêm yết với giá 110 USD, trong khi phiên bản mạ vàng có giá 130 USD tại các cửa hàng chính thức của Casio.