Casio Oceanus Manta OCW-S7000AP-1A: công nghệ giờ lai trong vỏ titanium giới hạn Casio Oceanus Manta OCW-S7000AP-1A bán tại Mỹ với giá 1.900 USD, kết hợp sạc năng lượng mặt trời, đồng bộ sóng vô tuyến và Bluetooth trong thân titanium 83 g.

Casio Oceanus Manta OCW-S7000AP-1A là mẫu đồng hồ titanium phiên bản giới hạn vừa được bán tại Mỹ với giá 1.900 USD. Điểm kỹ thuật đáng chú ý của mẫu này là hệ thống duy trì độ chính xác thời gian bằng ba lớp: sạc Tough Solar, đồng bộ sóng vô tuyến Multi-Band 6 và kết nối Bluetooth với ứng dụng Casio Watches.

Mẫu đồng hồ giới hạn 800 chiếc trên toàn cầu, ít hơn đợt phát hành 1.300 chiếc tại Nhật Bản trước đó. Theo thông tin được công bố, đây có thể là một đợt sản xuất riêng thay vì cùng lô hàng được đưa sang thị trường Mỹ.

Casio Oceanus OCW-S7000AP-1A có ba mặt số phụ, mỗi mặt mang một sắc độ xanh khác nhau.

Ba cơ chế giữ giờ trong một mẫu Oceanus

OCW-S7000AP-1A sử dụng Tough Solar, hệ thống sạc bằng ánh sáng của Casio. Khi sử dụng thông thường, thời lượng hoạt động được công bố là khoảng 5 tháng. Nếu để trong bóng tối và bật chế độ tiết kiệm năng lượng, thời gian dự trữ có thể đạt tối đa 19 tháng.

Bên cạnh nguồn năng lượng, độ chính xác thời gian được hỗ trợ bởi Multi-Band 6. Hệ thống này đồng bộ giờ qua sáu trạm phát sóng vô tuyến trên toàn cầu. Cách tiếp cận này giúp đồng hồ tự hiệu chỉnh khi ở trong phạm vi nhận tín hiệu phù hợp, thay vì chỉ phụ thuộc vào việc cài đặt thủ công.

Kết nối Bluetooth đóng vai trò là lớp bổ sung. Khi ghép nối với ứng dụng Casio Watches, đồng hồ hỗ trợ tự động hiệu chỉnh giờ, thiết lập các chức năng trên đồng hồ, tìm điện thoại và truy cập dữ liệu khoảng 300 thành phố giờ thế giới. Việc kết hợp sóng vô tuyến và Bluetooth tạo ra hai phương thức đồng bộ khác nhau, trong khi Tough Solar giảm nhu cầu thay pin định kỳ.

Thiết kế ưu tiên vật liệu, độ mỏng và hoàn thiện mặt số

Vỏ có kích thước 47,5 x 42,8 x 9,5 mm và nặng 83 g, được làm bằng titanium. Dây cũng dùng titanium nguyên khối, kết hợp khóa gập ba một chạm có cơ chế điều chỉnh trượt. Dây phù hợp với chu vi cổ tay từ 150 đến 195 mm.

Trọng tâm thị giác của phiên bản này là ba mặt số phụ xà cừ nhuộm chàm Awa. Awa indigo là thuốc nhuộm tự nhiên từ Tokushima Prefecture, được sản xuất theo phương pháp có lịch sử qua nhiều thế hệ. Ba mặt số phụ có sắc xanh khác nhau trên nền mặt số màu đen, tạo khác biệt rõ nhất so với một cấu hình Oceanus thông thường.

Vành bezel dùng kính sapphire với lớp phủ lắng đọng hơi màu xanh chuyển sắc. Mặt kính sapphire cong kép có thêm lớp phủ chống chói. Các chi tiết này hướng đến khả năng quan sát mặt số trong nhiều điều kiện ánh sáng, đồng thời phù hợp với định hướng hoàn thiện cao cấp của dòng Manta.

Các chức năng thực dụng được giữ trong thân máy mỏng

OCW-S7000AP-1A có khả năng chống nước 100 m, phù hợp với các tình huống tiếp xúc nước thông thường theo thông số công bố. Đồng hồ còn có bấm giờ độ chính xác 1 giây, đo tối đa 23 giờ, 59 phút và 59 giây; chỉ báo ngày; cùng lịch tự động được lập trình đến năm 2099.

Hạng mục Thông số công bố Giá tại Mỹ 1.900 USD Số lượng giới hạn 800 chiếc trên toàn cầu Vật liệu vỏ và dây Titanium Kích thước 47,5 x 42,8 x 9,5 mm Khối lượng 83 g Nguồn năng lượng Tough Solar Đồng bộ giờ Multi-Band 6 và Bluetooth Chống nước 100 m

Điểm khác biệt so với đợt bán tại Nhật Bản

Khi ra mắt tại Nhật Bản đầu năm nay, mẫu đồng hồ có giá tương đương khoảng 1.660 USD. Mức giá 1.900 USD tại Mỹ cao hơn vài trăm USD. Tuy nhiên, khác biệt quan trọng hơn nằm ở giới hạn số lượng: bản dành cho Mỹ được nêu là chỉ có 800 chiếc trên toàn cầu, trong khi đợt phát hành tại Nhật Bản là 1.300 chiếc.

Nhìn chung, OCW-S7000AP-1A không chỉ tập trung vào vật liệu titanium và mặt số chàm Awa, mà còn duy trì cấu hình công nghệ đặc trưng của Oceanus: sạc ánh sáng, nhận giờ vô tuyến và kết nối điện thoại. Sự kết hợp này phù hợp với người dùng cần một mẫu đồng hồ có khả năng tự duy trì hoạt động lâu dài nhưng vẫn cung cấp các tiện ích thiết lập hiện đại.