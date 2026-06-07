Casio ra mắt Baby-G BGD-10: Thiết kế mô-đun tách rời độc đáo cùng phong cách Y2K Casio vừa giới thiệu dòng đồng hồ Baby-G BGD-10KG tại Nhật Bản với khả năng tách rời mặt số để biến thành phụ kiện thời trang, kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và phong cách Y2K.

Casio vừa chính thức mở rộng dòng sản phẩm Baby-G bằng việc ra mắt hai mẫu đồng hồ kỹ thuật số mới mang mã hiệu BGD-10KG-2JR và BGD-10KG-4JR tại thị trường Nhật Bản. Điểm nhấn lớn nhất của bộ sưu tập này nằm ở cấu trúc mô-đun cho phép tách rời mặt số và phong cách thiết kế Y2K đầy hoài niệm.

Thiết kế mô-đun linh hoạt và phong cách retro

Dòng BGD-10 được Casio định hướng theo thẩm mỹ Y2K - một trào lưu hình ảnh lấy cảm hứng từ những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Khác với các dòng sản phẩm trong suốt hoàn toàn, BGD-10 sử dụng chất liệu nhựa bán trong suốt (semi-translucent). Mẫu BGD-10KG-2JR sở hữu tông màu xanh biển, trong khi BGD-10KG-4JR mang sắc hồng nữ tính. Cả hai đều có mặt số được điểm xuyết bằng các hạt lấp lánh (glitter).

The Casio Baby-G BGD-10KG-2JR and the BGD-10KG-4JR watches (right to left)

Điểm độc đáo nhất về mặt kỹ thuật là khả năng biến hình. Người dùng có thể dễ dàng tách phần thân đồng hồ kỹ thuật số ra khỏi dây đeo nhựa tiêu chuẩn. Sau đó, phần mô-đun này có thể lắp vào một giá đỡ bằng silicone có móc treo đi kèm. Thiết kế này cho phép người dùng biến chiếc đồng hồ đeo tay thành một phụ kiện thời trang để treo vào ba lô, dây đeo cổ hoặc đỉa quần.

The Casio Baby-G BGD-10 series has a modular design

Thông số kỹ thuật và tính năng thực dụng

Dù mang diện mạo thời trang, dòng BGD-10 vẫn duy trì các tiêu chuẩn về độ bền đặc trưng của dòng Baby-G. Sản phẩm sở hữu cấu trúc chống va đập và khả năng kháng nước lên đến 10 ATM (tương đương độ sâu 100 mét), phù hợp cho các hoạt động hàng ngày và thể thao dưới nước.

Thông số Chi tiết Trọng lượng Khoảng 33 gram Kháng nước 10 ATM (100m) Thời lượng pin Khoảng 3 năm Giờ thế giới 29 múi giờ Đèn nền LED với tính năng phát sáng sau (afterglow)

Các tính năng hỗ trợ khác bao gồm đồng hồ bấm giờ độ chính xác 1/100 giây, 5 chế độ báo thức và lịch hoàn toàn tự động đến năm 2099. Với trọng lượng chỉ khoảng 33 gram, đây là một trong những lựa chọn gọn nhẹ nhất cho người dùng yêu thích sự năng động.

Giá bán và tính sẵn có

Tại thị trường Nhật Bản, Casio niêm yết mức giá cho cả hai phiên bản BGD-10KG-2JR và BGD-10KG-4JR là 11.550 Yên (khoảng 71,20 USD). Hiện tại, sản phẩm đã cho phép đặt hàng trước trên cửa hàng trực tuyến chính thức của Casio tại Nhật Bản và dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng trong tháng này. Nhà sản xuất chưa công bố kế hoạch phân phối dòng sản phẩm này ra các thị trường quốc tế khác.