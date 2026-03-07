Casio ra mắt bộ sưu tập G-Shock và Baby-G tháng 7/2026: Từ phiên bản Pokémon đến GravityMaster cao cấp Casio chính thức niêm yết 7 mẫu đồng hồ mới cho thị trường toàn cầu vào tháng 7/2026, bao gồm phiên bản Pokémon kỷ niệm 30 năm và dòng GravityMaster tích hợp công nghệ Tough Solar.

Tiếp nối đợt ra mắt 17 mẫu đồng hồ tại thị trường Nhật Bản vào tháng trước, Casio vừa chính thức công bố kế hoạch phát hành toàn cầu cho 7 dòng sản phẩm mới vào tháng 7/2026. Danh sách này bao gồm 5 mẫu G-Shock thuộc phân khúc từ tầm trung đến cao cấp và 2 mẫu Baby-G hướng đến sự nhỏ gọn, thời trang. Các sản phẩm hiện đã được niêm yết trên hệ thống website chính thức của Casio tại Anh và dự kiến sớm mở bán rộng rãi.

Casio dự kiến ra mắt 7 mẫu đồng hồ mới vào tháng 7 năm 2026

G-Shock x Pokémon GA-110PKM-7A: Bản kỷ niệm 30 năm đầy hoài niệm

Tâm điểm của đợt ra mắt lần này là mẫu G-Shock GA-110PKM-7A, thành quả của sự hợp tác kỷ niệm 30 năm thương hiệu Pokémon. Chiếc đồng hồ sử dụng cấu trúc vỏ và dây đeo bằng nhựa resin trong suốt, tương tự như các dòng sản phẩm chủ đề Gundam ra mắt gần đây. Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở sự phối hợp màu sắc RGB (đỏ, xanh lá, xanh dương) trên mặt số, vòng bezel và kim đồng hồ, lấy cảm hứng trực tiếp từ các trò chơi Game Boy nguyên bản năm 1996.

Về mặt chi tiết, mặt số phụ tại vị trí 9 giờ được thiết kế theo hình dáng của một quả bóng Pokeball, với kim chỉ thị mô phỏng hình ảnh đuôi của Pikachu. Dây đeo của đồng hồ cũng được in hình 30 loài Pokémon khác nhau, tạo nên một giá trị sưu tầm lớn cho người hâm mộ lâu năm của thương hiệu này.

Casio G Shock x Pokemon GA 110 4

Dòng GravityMaster GWR-B3000: Công nghệ vật liệu và kết nối thông minh

Ở phân khúc cao cấp, Casio giới thiệu bộ ba GravityMaster bao gồm các mã: GWR-B3000-1A, GWR-B3000A-2A và GWR-B3000B-8A. Đây là dòng đồng hồ được thiết kế chuyên biệt cho lĩnh vực hàng không với yêu cầu khắt khe về độ bền và độ chính xác. Cấu trúc vỏ là sự kết hợp giữa nhựa resin gia cố sợi carbon và thép không gỉ, giúp tối ưu hóa trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo khả năng chống va đập cực cao.

Về mặt tính năng, dòng GWR-B3000 tích hợp những công nghệ cốt lõi của Casio:

Multiband 6: Tự động hiệu chỉnh thời gian thông qua sóng vô tuyến từ 6 trạm phát trên thế giới.

Tự động hiệu chỉnh thời gian thông qua sóng vô tuyến từ 6 trạm phát trên thế giới. Bluetooth Connectivity: Kết nối với điện thoại thông minh để đồng bộ giờ và thiết lập các tính năng nhanh chóng qua ứng dụng.

Kết nối với điện thoại thông minh để đồng bộ giờ và thiết lập các tính năng nhanh chóng qua ứng dụng. Tough Solar: Hệ thống sạc năng lượng mặt trời giúp duy trì hoạt động ổn định mà không cần thay pin thường xuyên.

Hệ thống sạc năng lượng mặt trời giúp duy trì hoạt động ổn định mà không cần thay pin thường xuyên. Khả năng kháng nước: Đạt mức 20 bar (tương đương 200 mét), phù hợp cho các hoạt động chuyên nghiệp.

The Casio G-Shock GWR-B3000-1A, the G-Shock GWR-B3000A-2A, and the G-Shock GWR-B3000B-8A (từ trái sang phải)

Phong cách CasiOak và dòng Baby-G bền bỉ

Mẫu G-Shock GM-2100LXB-1A tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế "CasiOak" với khung viền bát giác đặc trưng, gợi nhớ đến các dòng đồng hồ xa xỉ Audemars Piguet Royal Oak. Phiên bản này sở hữu diện mạo đen nhám tối giản, sử dụng cấu trúc Carbon Core Guard bảo vệ bộ máy bên trong. Dù có thiết kế mỏng nhẹ, thiết bị vẫn đảm bảo các thông số kỹ thuật ấn tượng như giờ thế giới tại 48 thành phố, khả năng chịu nước 200m và tuổi thọ pin khoảng 3 năm.

The Casio GA-2100LXB watch

Cuối cùng, dòng Baby-G BG-169CM mang đến sự lựa chọn trẻ trung với hai biến thể màu hồng và xanh rêu họa tiết camo. Với kích thước mặt số chỉ 42,6 mm và trọng lượng siêu nhẹ 43 gram, đây là dòng sản phẩm lý tưởng cho người dùng có cổ tay nhỏ. Dù nhỏ gọn, dòng BG-169CM vẫn sở hữu đầy đủ các tính năng như bấm giờ 1/100 giây, 5 chế độ báo thức và khả năng chống sốc đặc trưng của thương hiệu.

The Casio BG-169CM-2 and the BG-169CM-4 (từ trái sang phải)

Bảng tổng hợp thông số và giá bán dự kiến

Tên mẫu đồng hồ Giá niêm yết (Anh) Đặc điểm nổi bật G-Shock x Pokémon GA-110PKM-7A £220 Kỷ niệm 30 năm, vỏ nhựa trong suốt GravityMaster GWR-B3000 Series £750 - £870 Vỏ Carbon, Tough Solar, Bluetooth G-Shock GM-2100LXB-1A £210 Thiết kế CasiOak, đen nhám Baby-G BG-169CM Series £110 Họa tiết Camo, trọng lượng 43g

Hiện tại, các mẫu đồng hồ này đã được liệt kê ở trạng thái "sắp có hàng" trên website của Casio. Người dùng quan tâm có thể đăng ký nhận thông báo để cập nhật chính xác ngày mở bán chính thức tại từng khu vực.