Casio ra mắt G-Steel GST-B1000BD tại Mỹ: Thiết kế mạ ion đen và độ mỏng chỉ 11,6 mm Dòng Casio G-Steel GST-B1000BD vừa chính thức cập bến thị trường Mỹ với mức giá 510 USD. Mẫu đồng hồ gây ấn tượng nhờ lớp mạ ion đen toàn diện, cấu trúc lõi carbon siêu bền và độ mỏng vượt trội.

Sau khi trình làng tại Nhật Bản vào tháng 6, dòng đồng hồ G-Steel GST-B1000BD mới nhất của Casio đã chính thức có mặt tại thị trường Mỹ. Với mức giá niêm yết 510 USD, hai phiên bản GSTB1000BD-1A và GSTB1000BD-2A đại diện cho nỗ lực của Casio trong việc tinh giản hóa dòng G-Steel, biến những chiếc đồng hồ vốn nổi tiếng với sự hầm hố trở nên thanh lịch và đa dụng hơn.

The Casio GST-B1000BD-1, pictured, comes with a black dial.

Ngôn ngữ thiết kế tối giản và kỹ thuật mạ Ion đen

Điểm khác biệt lớn nhất của dòng GST-B1000BD so với các phiên bản tiền nhiệm nằm ở lớp mạ ion đen (black ion-plating) bao phủ gần như toàn bộ các chi tiết kim loại. Từ vòng bezel, dây đeo, các nút bấm bên hông cho đến núm vặn khóa vít và các ốc vít bên ngoài đều được xử lý bề mặt thống nhất. Kỹ thuật này không chỉ tăng cường độ bền cho vật liệu thép không gỉ mà còn tạo ra một diện mạo đơn sắc (monochrome) sang trọng, phù hợp với trang phục công sở hơn là một chiếc G-Shock thông thường.

Đáng chú ý, Casio đã loại bỏ hoàn toàn các logo hay ký tự dập nổi trên vòng bezel. Thiết kế này giúp bề mặt kim loại phản chiếu ánh sáng khác nhau tùy thuộc vào góc nhìn, kết hợp cùng dây đeo thép được xử lý hoàn thiện dạng phay xước (hairline) và đánh bóng gương (mirror finishes).

Cấu trúc lõi Carbon và độ mỏng ấn tượng

Bên dưới lớp vỏ thép không gỉ là cấu trúc lõi được làm từ nhựa gia cường sợi carbon sinh học (bio-based carbon-reinforced resin). Việc sử dụng vật liệu carbon không chỉ giúp đồng hồ chịu được các tác động ngoại lực cực mạnh mà còn cho phép Casio tối ưu hóa kích thước.

Với độ dày chỉ 11,6 mm, GST-B1000BD thậm chí còn mỏng hơn cả mẫu CasiOak GM-B2100 vốn đã rất nổi tiếng về độ gọn nhẹ. Kích thước tổng thể 46.9 × 44.2 mm cùng trọng lượng 118 g giúp sản phẩm ôm sát cổ tay, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo trong thời gian dài.

Về mặt thị giác, Casio đã khéo léo lồng ghép họa tiết gạch (brick pattern) trên mặt số – một chi tiết mang tính di sản được mượn từ mẫu DW-5000C, chiếc G-Shock đầu tiên ra mắt vào năm 1983. Trong khi phiên bản 1A sở hữu mặt số đen toàn bộ, phiên bản 2A lại tạo điểm nhấn với mặt số màu xanh dương đậm có vân nổi.

Công nghệ Tough Solar và khả năng kết nối thông minh

Dù có thiết kế thiên hướng thời trang, GST-B1000BD vẫn sở hữu đầy đủ những công nghệ cốt lõi của dòng G-Shock cao cấp. Hệ thống Tough Solar cho phép đồng hồ chuyển hóa năng lượng từ mọi nguồn sáng để duy trì hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, kết nối Bluetooth giúp đồng hồ tự động đồng bộ thời gian chính xác thông qua ứng dụng Casio Watches trên điện thoại thông minh.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của dòng GST-B1000BD:

Đặc tính Thông số chi tiết Kích thước vỏ 46.9 × 44.2 × 11.6 mm Trọng lượng 118 g Vật liệu vỏ Thép không gỉ / Nhựa carbon sinh học Khả năng chống nước 20 bar (200 mét) Nguồn năng lượng Tough Solar (Năng lượng mặt trời) Kết nối Bluetooth (Đồng bộ thời gian tự động) Tính năng khác Bấm giờ, hẹn giờ, báo thức, đèn LED Super Illuminator

Hiện tại, cả hai phiên bản đều đã có sẵn trên hệ thống bán hàng trực tuyến của Casio. Với sự kết hợp giữa vật liệu thép mạ ion cao cấp và cấu trúc lõi carbon hiện đại, GST-B1000BD hứa hẹn sẽ là lựa chọn sáng giá cho những người dùng tìm kiếm một chiếc đồng hồ bền bỉ nhưng vẫn giữ được nét tinh tế, sang trọng.