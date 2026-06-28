Casio W738H ra mắt: Pin 10 năm và tính năng báo rung hiếm hoi trong phân khúc giá rẻ Dòng đồng hồ Casio W738H vừa chính thức cập bến thị trường Mỹ với mức giá bình dân, sở hữu khả năng báo rung hiếm thấy ngoài dòng G-Shock cùng viên pin bền bỉ tới một thập kỷ.

Casio vừa chính thức mở bán dòng đồng hồ W738H tại thị trường Mỹ với mức giá cực kỳ cạnh tranh là 54,95 USD (khoảng 1,4 triệu đồng). Sau khi ra mắt tại Nhật Bản và Vương quốc Anh, sự xuất hiện của W738H tại Bắc Mỹ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng người dùng nhờ sự kết hợp độc đáo giữa tính năng báo rung chuyên dụng và thời lượng pin ấn tượng trong một thiết kế mỏng nhẹ.

Từ trái sang phải: Casio W738H-1AV, W738H-1BV và W738H-3AV.

Báo rung im lặng: Khi Casio mang tính năng G-Shock xuống phân khúc bình dân

Điểm đáng chú ý nhất trên Casio W738H chính là tính năng báo rung (vibration alarm). Thông thường, tính năng này chỉ xuất hiện trên các dòng G-Shock cao cấp hơn, vốn có mức giá đắt đỏ và kích thước hầm hố. W738H đã phá vỡ rào cản này khi mang đến khả năng thông báo im lặng trong một lớp vỏ nhựa resin phổ thông và mức giá chỉ bằng một nửa so với các dòng G-Shock tương đương.

Cơ chế hoạt động của tính năng này rất trực quan: người dùng chỉ cần nhấn giữ nút "Start" trong hai giây ở chế độ xem giờ để chuyển đổi toàn bộ cảnh báo sang chế độ rung. Khi được kích hoạt, đồng hồ sẽ rung thay cho tiếng bíp truyền thống đối với báo thức, bộ đếm ngược, đồng hồ bấm giờ và tín hiệu giờ hàng tuần. Đặc biệt, chế độ này cũng tự động tắt âm thanh khi nhấn nút, giúp người dùng hoàn toàn giữ được sự riêng tư trong môi trường cần sự yên tĩnh.

Thiết kế tối ưu cho trải nghiệm thực tế

Để đảm bảo người dùng có thể cảm nhận rõ rệt các rung động nhỏ từ cổ tay, Casio đã thực hiện một cải tiến nhỏ nhưng quan trọng ở phần dây đeo. Khoảng cách giữa các lỗ khóa trên dây được thiết kế ngắn hơn so với thông thường, cho phép người đeo điều chỉnh độ ôm sát một cách chính xác nhất. Việc đồng hồ tiếp xúc chặt chẽ với da là yếu tố then chốt để các cảm biến rung truyền tín hiệu hiệu quả.

Về ngoại hình, W738H có kích thước 47.0 × 42.8 × 13.4 mm và trọng lượng siêu nhẹ chỉ 43g. Nút bấm kích hoạt rung được thiết kế với hình dáng riêng biệt và có màu sắc tạo điểm nhấn, giúp người dùng dễ dàng định vị bằng xúc giác mà không cần nhìn trực tiếp vào mặt đồng hồ.

Độ bền bỉ và thông số kỹ thuật ấn tượng

Dù thuộc phân khúc giá rẻ, W738H vẫn được trang bị viên pin CR2032 cho thời gian sử dụng lên đến 10 năm. Đây là một con số ấn tượng, giúp người dùng gần như quên đi nỗi lo về việc thay pin định kỳ. Khả năng chống nước ở mức 100 mét (10 bar) cũng cho phép thiết bị hoạt động tốt khi bơi lội hoặc sử dụng dưới trời mưa lớn.

Thông số kỹ thuật chi tiết của dòng Casio W738H:

Đặc điểm Thông số chi tiết Kích thước vỏ 47.0 × 42.8 × 13.4 mm Trọng lượng 43 g Chất liệu vỏ/dây Nhựa Resin Chống nước 100 mét (10 bar) Thời lượng pin Xấp xỉ 10 năm (Pin CR2032) Tính năng chính Báo rung, Giờ kép, Bấm giờ 1/100 giây, Đếm ngược 24 giờ, Đèn LED Lịch tự động Đến năm 2099

Dòng sản phẩm hiện có ba biến thể màu sắc bao gồm: W738H-1AV (đen phối bạc), W738H-1BV (đen toàn bộ với màn hình LCD âm bản) và W738H-3AV (xanh olive). Với sự kết hợp giữa tính thực dụng cao, thời lượng pin dài và tính năng báo rung độc đáo, Casio W738H hứa hẹn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những người cần một chiếc đồng hồ bền bỉ, đa năng mà không cần chi trả quá nhiều ngân sách.