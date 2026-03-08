Việc cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cần được thực hiện theo hướng thực chất, không chỉ chú trọng mục tiêu giảm về số lượng mà phải bảo đảm chất lượng cải cách.

Phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Quá trình xây dựng chính sách cần có sự tham vấn đầy đủ ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, chiều 3/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Khắc phục tình trạng quy định còn mang tính định tính, thiếu tiêu chí

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc xây dựng dự án luật nhằm cụ thể hóa Kết luận số 18-KL/TW về tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Cho rằng số lượng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã giảm đáng kể qua các lần sửa đổi Luật, nhưng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp chưa giảm tương xứng, Chủ tịch Quốc hội nêu, trên thực tế vẫn tồn tại tình trạng bất cập như một số lĩnh vực phải đáp ứng đồng thời nhiều loại giấy phép, chấp thuận của các cơ quan quản lý khác nhau... Đây là bất cập cần được giải quyết.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo hướng chỉ duy trì điều kiện kinh doanh đối với những ngành, nghề thực sự cần thiết, liên quan đến quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường...; nghiên cứu thay thế một số điều kiện đầu tư kinh doanh bằng các công cụ quản lý khác như tiêu chuẩn kỹ thuật, hậu kiểm và chế tài xử lý vi phạm. Đối với những ngành, nghề đã phát triển ổn định, doanh nghiệp có khả năng tự chịu trách nhiệm và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật, cần xem xét bãi bỏ điều kiện đầu tư kinh doanh nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh bình đẳng, công bằng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý đẩy mạnh chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao trách nhiệm tuân thủ của doanh nghiệp; đồng thời tăng cường thanh tra theo mức độ rủi ro; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ hiện đại trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Cùng với việc rà soát các ngành nghề có thể cho ra khỏi danh mục, Chủ tịch Quốc hội lưu ý điều kiện đảm bảo cho cơ chế hậu kiểm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thay thế các điều kiện đầu tư, kinh doanh; không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, giấy phép chứng nhận, cơ sở dữ liệu quản lý, năng lực thanh tra, kiểm tra, giám sát và hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hạn chế việc các quy định điều kiện kinh doanh phân tán ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời khắc phục tình trạng quy định mang tính định tính, thiếu tiêu chí và căn cứ định lượng khó thực hiện và khó kiểm tra. Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế rà soát định kỳ đối với danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để kịp thời loại bỏ những ngành, nghề không còn phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực mới như công nghệ số, đổi mới sáng tạo và tài chính số, bảo đảm cân bằng giữa quản lý rủi ro và tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về điều kiện chuyển tiếp theo hướng xác định rõ nguyên tắc xử lý đối với các trường hợp đang thực hiện các giấy phép, giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh đã được cấp trước thời điểm luật có hiệu lực.

Tán thành với sự cần thiết ban hành dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, đại biểu Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) cho rằng việc tiếp tục cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là đúng hướng, góp phần mở rộng quyền tự do kinh doanh và giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục làm rõ căn cứ và phương pháp tính mức cắt giảm, nhưng quan trọng hơn là cần lượng hóa được kết quả cải cách đối với doanh nghiệp: đã giảm được bao nhiêu giấy phép, bao nhiêu thủ tục, bao nhiêu ngày chờ đợi và bao nhiêu chi phí tuân thủ.

"Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chi phí thực hiện một thủ tục hành chính thường không lớn nếu nhìn riêng từng khoản, nhưng tổng hợp lại có thể trở thành gánh nặng đáng kể. Doanh nghiệp lớn có bộ phận pháp chế và nhân sự chuyên trách; trong khi một doanh nghiệp nhỏ, chủ doanh nghiệp nhiều khi vừa phải tìm hiểu quy định, chuẩn bị hồ sơ, vừa trực tiếp đi làm thủ tục. Một thủ tục kéo dài thêm vài tuần có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vòng quay vốn, hợp đồng và cơ hội kinh doanh", đại biểu nhấn mạnh.

Vì vậy, đại biểu đề nghị sau khi luật được ban hành, Chính phủ công khai một danh mục rõ ràng, dễ tiếp cận, trong đó xác định cụ thể: thủ tục nào được bãi bỏ; giấy phép nào không còn phải xin; điều kiện nào không còn phải đáp ứng; thời điểm áp dụng và cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện. Doanh nghiệp cần nhìn thấy và sử dụng được kết quả cải cách trong thực tế, thay vì phải tự đối chiếu giữa nhiều luật, nghị định và thông tư.