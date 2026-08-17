Đời sống Cắt, tỉa cành phượng tím nhằm giữ cây, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão Hàng phượng tím trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), được cắt tỉa trước mùa mưa. Nhiều cây gần như trụi cành khiến người dân tiếc nuối, trong khi đơn vị chăm sóc cây xanh cho biết việc cắt tỉa nhằm hạn chế nguy cơ gãy cành, bảo đảm an toàn.

Việc cắt tỉa khiến một số người tiếc nuối, bởi lo ngại cây sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi tán, ảnh hưởng đến khả năng ra hoa trong mùa tới

Những ngày qua, hình ảnh hàng phượng tím vốn xanh tốt, tán rộng trên đường Nguyễn Văn Cừ bị cắt chỉ còn thân và những nhánh lớn thu hút sự chú ý của người dân, du khách.

Đây là hàng cây được nhiều người yêu thích. Mỗi mùa hoa, đặc biệt vào khoảng tháng 3, phượng tím tạo nên một không gian đặc trưng của phố núi, thu hút người dân và du khách đến ngắm hoa, chụp ảnh.

Công nhân Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt cắt tỉa phượng tím vào sáng 17/8

Theo một số người dân, việc cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa là cần thiết, nhất là đối với những cây có tán lớn. Tuy nhiên, với những hàng cây phượng tím có giá trị cảnh quan, việc cắt tỉa cũng cần được tính toán phù hợp để vừa bảo đảm an toàn, vừa duy trì dáng cây và khả năng sinh trưởng, ra hoa.

Trao đổi với phóng viên vào sáng 17/8, ông Lê Quang Thanh Liêm, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt cho biết, phượng tím là loại cây có tốc độ sinh trưởng khá nhanh. Sau khi được cắt tỉa, cây có khả năng bật chồi và hình thành tán mới trong thời gian tương đối ngắn.

Theo ông Liêm, đặc điểm của phượng tím là cành, nhánh phát triển nhanh nhưng khá dễ gãy, nhất là khi cây có tán lớn. Trong điều kiện mưa to, gió mạnh, cành cây có thể bị gãy, gây nguy hiểm cho người đi đường, phương tiện và tài sản bên dưới.

Hàng phượng tím trên đường Nguyễn Văn Cừ vào mùa hoa tháng 3/2026, thu hút người dân và du khách đến ngắm, chụp ảnh



Do đó, trước mùa mưa bão, sau khi trúng thầu gói chăm sóc cây xanh, cảnh quan đô thị tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, công ty đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình trạng cây xanh để có phương án chăm sóc, cắt tỉa phù hợp.

Trước sự quan tâm của người dân đối với hàng phượng tím, Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt cho biết sẽ theo dõi sát quá trình sinh trưởng của từng cây sau khi cắt tỉa.

Mục tiêu là giúp cây phục hồi nhanh, phát triển tán cân đối và khỏe mạnh; đồng thời bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Nếu cây sinh trưởng thuận lợi, dự kiến hàng phượng tím có thể tiếp tục ra hoa vào khoảng tháng 3/2027.