Nông nghiệp - Nông thôn Cát Tiên 3 chạy đua giữ mùa vàng Những ngày này, trên các cánh đồng xã Cát Tiên 3 (Lâm Đồng), không khí thu hoạch lúa hè thu 2026 diễn ra khẩn trương. Người dân tranh thủ từng giờ nắng, đưa lúa về nhà trước khi mưa lớn tiếp tục đổ xuống.

Mưa kéo dài kèm gió lốc trong thời gian qua đã khiến nhiều diện tích lúa hè thu tại xã Cát Tiên 3 bị ngập nước, ngã đổ

Tranh thủ từng giờ nắng

Mưa kéo dài kèm gió lốc trong thời gian qua đã khiến nhiều diện tích lúa hè thu tại xã Cát Tiên 3 bị ngập nước, ngã đổ. Tại các vùng trũng thấp, nước rút chậm làm việc thu hoạch và vận chuyển gặp nhiều khó khăn.

Tại cánh đồng thôn Trung Hưng, nhiều máy gặt hoạt động liên tục từ sáng sớm đến chiều tối. Những ruộng lúa đã chín được ưu tiên thu hoạch trước để tránh nguy cơ ngập sâu hoặc đổ ngã thêm khi mưa kéo dài.

Gia đình ông Đinh Trung Tá, ở thôn Trung Hưng, có diện tích lúa bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Ngay khi lúa đạt độ chín phù hợp, gia đình đã chủ động thuê máy gặt thu hoạch sớm.

Ông Tá chia sẻ rằng, nếu tiếp tục để lúa ngoài đồng, gặp thêm mưa gió, lúa có thể ngã đổ nhiều hơn, vừa giảm năng suất vừa gây khó khăn cho việc thu hoạch và làm tăng chi phí nhân công.

Nông dân xã Cát Tiên 3 khẩn trương thu hoạch lúa hè thu

Thôn Trung Hưng hiện có khoảng 250 ha lúa hè thu. Qua kiểm tra bước đầu, mưa lớn và gió lốc đã ảnh hưởng khoảng 13 ha lúa trên địa bàn.

Ông Nông Văn Hổ, Trưởng thôn Trung Hưng cho biết, thôn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tuyên truyền, vận động bà con tranh thủ thu hoạch những diện tích đã chín, có thể đưa máy vào gặt. Đến nay, toàn thôn đã thu hoạch được hơn 50 ha.

Theo ông Hổ, những ngày gần đây, thời tiết thay đổi rất nhanh, buổi sáng có nắng nhưng chiều tối thường xuất hiện mưa lớn. Vì vậy, việc tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để thu hoạch là yếu tố quyết định nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, chính quyền địa phương đang tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo, hỗ trợ người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Theo UBND xã Cát Tiên 3, vụ hè thu năm nay toàn xã gieo sạ 853 ha lúa. Đến nay, đã thu hoạch khoảng 178 ha; diện tích lúa chắc chín khoảng 622 ha, còn khoảng 53 ha đang ở giai đoạn trỗ - ngậm sữa.

Ông Nguyễn Đình Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3 cho biết, địa phương đang tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thu hoạch lúa vụ hè thu, chủ động ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết. UBND xã đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn, trưởng các thôn thường xuyên theo dõi đồng ruộng, cập nhật tình hình mưa bão và kịp thời hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất.

Nhiều diện tích lúa chín ngã đổ, vừa giảm năng suất vừa gây khó khăn cho nông dân trong việc thu hoạch và làm tăng chi phí nhân công

UBND xã Cát Tiên 3 đã chỉ đạo các thôn tập trung tuyên truyền, ưu tiên thu hoạch những diện tích lúa đã chín từ 80 - 85% trở lên, đặc biệt là các ruộng ở vùng trũng thấp hoặc có nguy cơ ngập úng. Đối với diện tích lúa còn xanh, địa phương hướng dẫn người dân tiếp tục chăm sóc, khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước và dựng lại lúa bị ngã đổ để giảm thiểu ảnh hưởng.

Phòng Kinh tế xã được giao chủ trì theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn; đồng thời phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã hướng dẫn người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tổng hợp kịp thời những khó khăn phát sinh để tham mưu UBND xã chỉ đạo xử lý.

Việc khẩn trương thu hoạch không chỉ giúp nông dân giảm thiệt hại do mưa bão, hạn chế chi phí phát sinh mà còn góp phần bảo đảm an toàn sản xuất tại vùng trọng điểm lúa của Cát Tiên.

Giữ hạt lúa, giữ thành quả

Theo ông Nguyễn Đình Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3, thu hoạch lúa xong chưa có nghĩa là đã giữ được mùa vàng. Trong điều kiện thời tiết ẩm ướt kéo dài, khâu bảo quản sau thu hoạch có ý nghĩa rất quan trọng đối với chất lượng hạt lúa.

“ Quyết tâm không để mưa bão lấy đi thành quả lao động của bà con, xã đang tập trung mọi nguồn lực để bảo vệ mùa vàng. Ông Nguyễn Đình Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3

Do đó, UBND xã khuyến cáo người dân sau khi gặt cần nhanh chóng vận chuyển lúa về nơi tập kết; tranh thủ phơi khi có nắng hoặc đưa vào sấy để lúa khô đồng đều. Lúa sau phơi, sấy phải được làm sạch, đóng bao và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, kê cao khỏi nền nhà, tránh tiếp xúc trực tiếp với đất ẩm và nước mưa nhằm hạn chế nảy mầm, lên men, nấm mốc làm giảm giá trị nông sản.

UBND xã Cát Tiên 3 đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phối hợp hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch, phơi sấy và bảo quản nông sản sau thu hoạch; theo dõi tình hình sâu bệnh, dịch hại để hướng dẫn người dân xử lý kịp thời.

Hiện trung tâm cũng đang rà soát, điều phối máy gặt và phương tiện vận chuyển phục vụ thu hoạch, vận động các cơ sở dịch vụ hỗ trợ người dân, không tự ý nâng giá dịch vụ trong thời điểm thu hoạch tập trung.

Xã Cát Tiên 3 chỉ đạo ưu tiên thu hoạch những diện tích lúa đã chín từ 80 - 85% trở lên

Song song với đó, hệ thống truyền thanh xã liên tục phát các bản tin dự báo thời tiết, khuyến cáo kỹ thuật và chỉ đạo của UBND xã để người dân chủ động ứng phó với mưa bão. Nhiều tổ chức, đoàn thể ở cơ sở cũng tham gia hỗ trợ các hộ khó khăn trong việc thu hoạch và vận chuyển lúa.

Xã Cát Tiên 3 tập trung thu hoạch lúa hè thu trước diễn biến phức tạp mùa mưa bão

Giữa những ngày mưa nắng thất thường, từng chuyến lúa được đưa về an toàn là thêm một phần thành quả của người nông dân được giữ lại, để mùa vàng Cát Tiên bớt đi những nhọc nhằn sau mỗi trận mưa.