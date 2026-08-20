Đời sống Cát Tiên 3 xây dựng chính quyền gần dân bằng nền tảng số Cải cách hành chính ở Cát Tiên 3 (Lâm Đồng) đang chuyển từ hoàn thành nhiệm vụ sang nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Từ số hóa hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến đến giải quyết thủ tục lưu động tại các thôn vùng sâu, vùng xa, dịch vụ công đang từng bước đến gần người dân hơn.

Xã Cát Tiên 3 tổ chức các đợt ra quân giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại các thôn vùng sâu, xa trên địa bàn

Đưa hành chính công đến gần dân

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 25/3/2026, xã Cát Tiên 3 đã tổ chức 2 đợt ra quân giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại các thôn vùng sâu, vùng xa.

Tham gia các đợt ra quân luôn có lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo và công chức, người lao động Trung tâm Phục vụ hành chính công, công chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND xã cùng lực lượng Công an xã.

Không gian tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được đưa đến gần khu dân cư, giúp người dân thực hiện các thủ tục cần thiết ngay tại địa bàn sinh sống thay vì phải di chuyển về trung tâm xã. Đây là cách làm thiết thực, nhất là đối với người dân ở những khu vực xa trung tâm, điều kiện đi lại còn khó khăn.

Tại các điểm lưu động, người dân được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy trình. Việc cán bộ trực tiếp đến cơ sở không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí đi lại mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận đầy đủ hơn với các dịch vụ công, nhất là trong bối cảnh chính quyền địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi số.

Tại các điểm lưu động, người dân được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy trình

Sự hài lòng của người dân tại các buổi làm việc là động lực để xã tiếp tục tổ chức các đợt giải quyết thủ tục hành chính lưu động trong năm 2026 theo kế hoạch đề ra. Qua đó, cải cách hành chính không chỉ được thể hiện ở việc xây dựng quy trình, ứng dụng công nghệ mà còn bằng những cách làm cụ thể, hướng trực tiếp đến người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND xã đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính; hoàn thành 19/37 nhiệm vụ theo kế hoạch của xã và 14/28 nhiệm vụ theo kế hoạch của tỉnh. Đến tháng 7, số nhiệm vụ hoàn thành tiếp tục được nâng lên 21/37 nhiệm vụ của địa phương và 16/28 nhiệm vụ theo kế hoạch của tỉnh.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, hiện có 462 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã được giải quyết; 100% thủ tục được công khai, niêm yết trên Trang thông tin điện tử và tại Trung tâm.

Các đơn vị xã Cát Tiên 3 giúp người dân thực hiện các thủ tục cần thiết ngay tại địa bàn sinh sống

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tiếp nhận 2.543 hồ sơ, giải quyết 2.457 hồ sơ. Trong số hồ sơ đã giải quyết, có 2.453 hồ sơ trước và đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,84%; chỉ 4 hồ sơ quá hạn, chiếm 0,16%, chất lượng phục vụ đạt 97,47/100 điểm.

Đáng chú ý, không phát sinh phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính.

Những con số này cho thấy cải cách hành chính ở Cát Tiên 3 đang dần đi vào chiều sâu. Hiệu quả không chỉ được đo bằng số lượng nhiệm vụ hoàn thành mà còn bằng thời gian giải quyết, sự thuận tiện và trải nghiệm của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Chính quyền số, phục vụ gần dân

Ông Lê Quang Chường, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3 cho biết, một trong những thay đổi rõ nét tại Cát Tiên 3 là đẩy mạnh số hóa trong toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đến nay, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến; 100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. Toàn bộ văn bản được xử lý trên môi trường điện tử, tỷ lệ ký số văn bản đạt 98,36%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 99,41%.

Đoàn viên, thanh niên xã Cát Tiên 3 hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính công

100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp thanh toán trực tuyến; dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đạt 100%.

Chuyển đổi số đang giúp phương thức phục vụ thay đổi theo hướng thuận tiện hơn. Người dân có thể tiếp cận thông tin, thực hiện hồ sơ trực tuyến và theo dõi quá trình giải quyết mà không nhất thiết phải nhiều lần trực tiếp đến cơ quan hành chính.

Cũng theo ông Lê Quang Chường, với địa bàn rộng và dân cư phân bố không đồng đều, chính quyền số vẫn cần đi cùng sự hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở. Vì vậy, bên cạnh số hóa thủ tục, Cát Tiên 3 đã tổ chức 5 lớp “Bình dân học vụ số” cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại các thôn, buôn; tập huấn nâng cao kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và cán bộ, công chức.

Cán bộ công chức, viên chức xã Cát Tiên 3 tích cực hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại các buổi ra quân lưu động

Theo kết quả đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến ngày 25/5/2026, Cát Tiên 3 đạt 97,47/100 điểm về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; xếp 28/124 xã, phường, đặc khu trong tỉnh, được xếp loại xuất sắc.

So với năm 2025, khi Cát Tiên 3 đạt 75,17/100 điểm, xếp thứ 52/124 đơn vị, kết quả trên cho thấy sự cải thiện đáng kể về chất lượng phục vụ.

Đoàn viên, thanh niên xã Cát Tiên 3 hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính công

Cát Tiên 3 đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phấn đấu các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI nằm trong nhóm 20 của tỉnh; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%, riêng các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, xây dựng, đầu tư đạt từ 85% trở lên.

Từ những thủ tục được công khai, hồ sơ được số hóa, tỷ lệ giải quyết đúng hạn ở mức 99,84% đến việc đưa cán bộ trực tiếp về cơ sở giải quyết thủ tục, Cát Tiên 3 đang từng bước xây dựng nền hành chính gần dân, minh bạch và thuận tiện hơn.