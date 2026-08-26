Kinh tế Cát Tiên tạo đồng thuận, thúc tiến độ đầu tư công Xã Cát Tiên (Lâm Đồng) xác định đẩy nhanh giải ngân đầu tư công phải gắn với hiệu quả vốn và chất lượng công trình. Trong đó, tạo đồng thuận của người dân ngay từ khâu chuẩn bị dự án được xem là “chìa khóa” tháo gỡ mặt bằng, giúp công trình sớm triển khai, phát huy hiệu quả.

Xã Cát Tiên chủ động thông tin, đối thoại ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục chính vào trung tâm xã Cát Tiên, đoạn dốc Đá Mài



Đồng thuận đi trước một bước

Là địa bàn trung tâm của khu vực, xã Cát Tiên đang được đầu tư nhiều công trình giao thông, chỉnh trang cảnh quan, phòng, chống sạt lở và hạ tầng nông thôn. Để các công trình sớm triển khai, địa phương xác định giải phóng mặt bằng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Thay vì chờ đến khi dự án được phê duyệt mới vận động người dân, Cát Tiên chủ động thông tin, đối thoại ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục chính vào trung tâm xã Cát Tiên, đoạn dốc Đá Mài, là một ví dụ.

Dự án có chiều dài khoảng 1.040 m, được cải tạo, nâng cấp theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp III miền núi; nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 8 m, lề đường rộng 0,5 m. Dự án thuộc nhóm C, tổng mức đầu tư khoảng 38,6 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Các hộ dân bị ảnh hưởng Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục chính vào trung tâm xã Cát Tiên, đoạn dốc Đá Mài đồng thuận, ủng hộ địa phương thực hiện dự án

Điểm đáng chú ý là khi dự án đang trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, xã Cát Tiên đã tổ chức hội nghị với các hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án.

Tại hội nghị, chính quyền địa phương thông tin rõ mục tiêu, quy mô, phương án thiết kế và những lợi ích mà công trình mang lại; đồng thời trao đổi về công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và việc di dời các hộ dân trong khu vực thực hiện dự án.

Trong đó, có 5 hộ dân đang sinh sống tại khu vực núi Đá Mài. Các hộ được trực tiếp trao đổi, nêu tâm tư, nguyện vọng và những mong muốn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Chính quyền địa phương khẳng định sẽ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đúng quy định; đồng thời quan tâm các chính sách hỗ trợ để người dân tái thiết cuộc sống, ổn định nơi ở mới.

Xã Cát Tiên đẩy mạnh tuyên truyền, đưa thông tin dự án kè chống sạt lở suối Chuồng Bò cho người dân được biết rộng rãi

Sau khi được thông tin đầy đủ, 100% hộ dân bị ảnh hưởng bày tỏ sự đồng thuận cao và thống nhất sẽ bàn giao mặt bằng khi dự án được triển khai.

Đây không chỉ là tín hiệu tích cực đối với một dự án giao thông mà còn cho thấy hiệu quả của việc chủ động tạo đồng thuận từ sớm. Khi người dân được thông tin đầy đủ, trực tiếp trao đổi và giải đáp những vấn đề liên quan đến quyền lợi, cuộc sống, công tác giải phóng mặt bằng sẽ thuận lợi hơn, tạo nền tảng để dự án sớm triển khai khi đủ điều kiện đầu tư.

Tăng tốc giải ngân, chuyển vốn thành công trình

Cùng với chuẩn bị mặt bằng cho các dự án mới, Cát Tiên đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán đối với các công trình đang thực hiện.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công do xã Cát Tiên quản lý được giao hơn 38,1 tỷ đồng, bố trí cho nhiều công trình giao thông, kè chống sạt lở và hạ tầng nông thôn.

Công trình đường giao thông tại thôn Nam Ninh được người dân đồng tình ủng hộ và địa phương đang tích cực chuẩn bị để triển khai khởi công

Đến ngày 31/7, địa phương đã giải ngân hơn 26,1 tỷ đồng, đạt khoảng 75% kế hoạch. Trên cơ sở tiến độ từng dự án, xã đặt mục tiêu đến cuối tháng 9 đạt khoảng 90% và đến cuối tháng 11 hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Để đạt mục tiêu này, địa phương yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư thường xuyên rà soát tiến độ, khối lượng thi công, hồ sơ pháp lý; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán và phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Những ngày qua, chuyển động đầu tư công ở Cát Tiên được thể hiện rõ qua việc một số công trình mới được khởi công, đồng thời các dự án chuẩn bị đầu tư tiếp tục được hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

UBND xã Cát Tiên tổ chức khởi công dự án nâng cấp 2 tuyến đường giao thông nông thôn thuộc thôn Nam Ninh

Mới đây, UBND xã Cát Tiên tổ chức khởi công dự án nâng cấp 2 tuyến đường giao thông nông thôn thuộc thôn Nam Ninh, gồm tuyến Ninh Hạ và tuyến Ninh Đại.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 1.850 m; trong đó tuyến Ninh Đại dài khoảng 700 m và tuyến Ninh Hạ dài khoảng 1.150 m. Công trình được đầu tư theo quy mô đường cấp IV - miền núi, nền đường rộng 8 m, mặt đường rộng 5,5 m, lề đường mỗi bên rộng 1,25 m; mặt đường bê tông xi măng trên lớp móng cấp phối đá dăm, cùng hệ thống thoát nước, an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ.

UBND xã Cát Tiên tổ chức khởi công dự án nâng cấp 2 tuyến đường giao thông nông thôn thuộc thôn Nam Ninh

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 19,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, thời gian thực hiện giai đoạn 2026 - 2028.

Việc nâng cấp các tuyến đường sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản; đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

“ Gia đình sẵn sàng hiến đất, chỉ mong tuyến đường sớm hoàn thành để người dân đi lại thuận tiện, nhất là việc vận chuyển lúa, nông sản vào mùa thu hoạch. Bà Nguyễn Thị Huệ, thôn 4, xã Cát Tiên

Cùng với công trình tại thôn Nam Ninh, địa phương đang tích cực chuẩn bị để triển khai tuyến đường Trương Công Định nối dài. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối khu dân cư với vùng sản xuất, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản.

Xã Cát Tiên khởi công xây dựng dự án kè chống sạt lở suối Chuồng Bò

Cùng với giao thông, dự án kè chống sạt lở suối Chuồng Bò, đoạn từ đường Trần Lê đến đường Phạm Văn Đồng, cũng đang được địa phương tập trung triển khai. Công tác tuyên truyền, vận động, gặp gỡ người dân được thực hiện nhằm tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng, tạo điều kiện để dự án bảo đảm tiến độ.

“ Người dân đồng thuận thì mặt bằng thông, công trình chạy nhanh; vốn đầu tư công vì thế sớm trở thành những giá trị thiết thực cho người dân. Ông Nguyễn Phước Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên

Ông Nguyễn Phước Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên cho biết, địa phương xác định sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công phải gắn với tiến độ từng công trình. Trong đó, công tác tuyên truyền, gặp gỡ, đối thoại để người dân hiểu và đồng thuận có ý nghĩa rất quan trọng.

“ Khi chính quyền và Nhân dân cùng đồng lòng, các công trình sẽ được triển khai thuận lợi, sớm phát huy hiệu quả. Ông Nguyễn Phước Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên

Từ tạo đồng thuận về mặt bằng đến đẩy nhanh thi công, giải ngân, Cát Tiên đang từng bước biến nguồn vốn đầu tư công thành những công trình thiết thực, phục vụ người dân và tạo động lực phát triển địa phương.