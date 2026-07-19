Cầu Bạch Đằng: Công trình dây văng nhiều nhịp hàng đầu thế giới nối Hải Phòng và Quảng Ninh Cầu Bạch Đằng với vốn đầu tư 7.300 tỷ đồng sở hữu kết cấu 3 trụ tháp và 144 bó cáp, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đi Hạ Long chỉ còn hơn 2 giờ.

Cầu Bạch Đằng là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm tại khu vực phía Bắc, nổi bật với kết cấu dây văng nhiều nhịp liên tục - một dạng thiết kế có độ phức tạp kỹ thuật cao trên thế giới. Công trình không chỉ là mắt xích quan trọng của hành lang kinh tế phía Bắc mà còn đánh dấu bước tiến lớn của ngành xây dựng cầu đường Việt Nam khi từng lọt vào nhóm những cây cầu dây văng nhiều nhịp nhất toàn cầu.

Cầu Bạch Đằng. Ảnh: Internet

Quy mô đầu tư và thông số kỹ thuật ấn tượng

Nằm trên tuyến kết nối Hải Phòng với Quảng Ninh, cầu Bạch Đằng vượt qua cửa sông cùng tên để hình thành hành lang giao thông liên hoàn phía Đông Bắc. Toàn bộ công trình và hệ thống đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 5,4km, trong đó phần cầu chính vượt sông chiếm hơn 3km. Mặt cầu được thiết kế rộng 25m với 4 làn xe, cho phép tốc độ di chuyển tối đa đạt 100km/h.

Đây là hạng mục có giá trị đầu tư lớn nhất trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long với tổng vốn gần 7.300 tỷ đồng, triển khai theo hình thức BOT. Tại thời điểm hoàn thành vào năm 2018, cầu Bạch Đằng đứng thứ ba trong nhóm bảy cầu dây văng nhiều nhịp nhất thế giới.

Cầu Bạch Đằng là cầu dây văng nhiều nhịp thứ 3 thế giới. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Độ phức tạp trong kỹ thuật thi công dây văng

Khác với các công trình cầu dây văng thông thường chỉ có một hoặc hai nhịp chính, cầu Bạch Đằng được thiết kế với bốn nhịp dây văng liên tục. Hệ thống trụ tháp gồm ba trụ, trong đó tháp giữa cao gần 100m và hai tháp biên cao khoảng 94,5m.

Toàn bộ mạng lưới chịu lực của cầu sử dụng hơn 800 tấn cáp với 144 bó cáp có kích thước đa dạng. Theo phân tích của các kỹ sư, việc bố trí bốn nhịp liên tục trong khi khống chế chiều cao trụ tháp khiến góc nghiêng của dây cáp nhỏ hơn bình thường, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong tính toán kết cấu và lắp đặt.

Cây cầu được triển khai xây dựng với kỹ thuật đặc biệt. Ảnh: Báo Dân Việt

Tác động lan tỏa đến kinh tế vùng Đông Bắc

Giá trị chiến lược của cầu Bạch Đằng nằm ở khả năng rút ngắn khoảng cách giữa các trọng điểm kinh tế. Khi đưa vào khai thác, thời gian di chuyển giữa Hải Phòng và Hạ Long giảm xuống chỉ còn khoảng một giờ. Đồng thời, hành trình từ Hạ Long về Hà Nội cũng được rút ngắn còn hơn hai giờ khi kết nối đồng bộ qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Việc hoàn thiện công trình này đã giúp giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 10 và Quốc lộ 18, nâng cao năng lực vận tải cho toàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Công trình trở thành biểu tượng của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Tầm nhìn quy hoạch hạ tầng đến năm 2050

Cầu Bạch Đằng là minh chứng cho giai đoạn bứt phá hạ tầng của tỉnh Quảng Ninh, bên cạnh các dự án lớn như cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Vân Đồn - Móng Cái và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Theo quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, hệ thống giao thông hiện đại này là nền tảng để Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cầu Bạch Đằng nằm trên tuyến đường cao tốc đắt nhất Việt Nam. Ảnh: Internet

Sự thành công của dự án không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn khẳng định năng lực thiết kế, thi công các công trình quy mô lớn của Việt Nam đã tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và hạ tầng có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần tham khảo bản đồ quy hoạch mới nhất tại địa phương để có thông tin chính xác nhất.