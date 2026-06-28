Cầu Cẩm Lý: Phá dỡ cây cầu dùng chung đường bộ và đường sắt duy nhất Việt Nam vào tháng 9 Dự án cầu Cẩm Lý mới tại Tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn 800 tỷ đồng dự kiến về đích vào tháng 9/2026, giúp tách riêng làn đường bộ và đường sắt sau gần 50 năm.

Dự kiến vào tháng 9/2026, cây cầu Cẩm Lý cũ – công trình hạ tầng duy nhất tại Việt Nam có đường sắt và đường bộ lưu thông chung trên một mặt cầu – sẽ chính thức được tháo dỡ. Việc phá dỡ diễn ra ngay sau khi cầu đường bộ mới song song hoàn thành, nhằm giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc và mất an toàn giao thông kéo dài gần nửa thế kỷ.

Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng và thi công

Lãnh đạo UBND Tỉnh Bắc Ninh vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng cho dự án cầu đường sắt Cẩm Lý. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm tiến độ thi công và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2026.

Theo báo cáo từ Xã Cẩm Lý, Xã Bắc Lũng và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Lục Nam, công tác bồi thường đã cơ bản hoàn tất và mặt bằng đã được bàn giao cho chủ đầu tư từ giữa tháng 5/2026. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu hiện đang tập trung quản lý diện tích đã nhận, triển khai thi công liên tục để tránh tình trạng tái lấn chiếm hoặc phát sinh vướng mắc làm chậm tiến độ dự án.

Cầu đường bộ Cẩm Lý cơ bản đã hoàn thành phần kết cấu chính. Ảnh: HỒNG GIANG

Quy mô dự án cầu đường bộ Cẩm Lý mới

Dự án cầu đường sắt Cẩm Lý tại Km24+134 trên tuyến đường sắt Kép - Hạ Long là công trình trọng điểm do Ban Quản lý dự án Đường sắt thuộc Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương với các thông số kỹ thuật đáng chú ý:

Tổng chiều dài tuyến: Hơn 3,2km.

Hơn 3,2km. Điểm đầu: Giao với Quốc lộ 37 tại Km16+872 (Xã Cẩm Lý, Tỉnh Bắc Ninh).

Giao với Quốc lộ 37 tại Km16+872 (Xã Cẩm Lý, Tỉnh Bắc Ninh). Điểm cuối: Tại Km20+139 (Xã Bắc Lũng, Tỉnh Bắc Ninh).

Tại Km20+139 (Xã Bắc Lũng, Tỉnh Bắc Ninh). Hạng mục chính: Cầu đường bộ mới dài hơn 631m, xây dựng song song với cầu hiện hữu.

Cầu đường bộ mới dài hơn 631m, xây dựng song song với cầu hiện hữu. Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m.

Đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m. Công trình bổ trợ: Cầu vượt đường sắt bằng bê tông cốt thép dài gần 300m và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Xóa bỏ "điểm nghẽn" giao thông độc nhất vô nhị

Cầu Cẩm Lý hiện hữu được xây dựng từ năm 1979, dài 272m với 4 nhịp dàn thép. Đây là cây cầu đặc biệt khi cho phép tàu hỏa và các phương tiện đường bộ cùng đi trên một mặt cầu. Tuy nhiên, sau gần 50 năm vận hành, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn rủi ro tai nạn cao.

Mỗi khi có tàu hỏa đi qua, toàn bộ phương tiện đường bộ trên Quốc lộ 37 phải dừng lại, tạo ra cảnh ùn tắc kéo dài nhiều kilomet. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng hàng hóa cho các khu công nghiệp trong khu vực và nhu cầu đi lại của người dân.

Cầu Cẩm Lý được mệnh danh là cây cầu “độc nhất vô nhị” do có đường bộ và đường sắt đi chung. Ảnh: Báo Xây dựng

Việc hoàn thành cầu mới vào tháng 9 tới và tháo dỡ cầu cũ sẽ giúp tách bạch hoàn toàn luồng giao thông đường bộ và đường sắt. Công trình không chỉ nâng cao năng lực vận tải trên tuyến Kép - Hạ Long mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho Tỉnh Bắc Ninh và các địa phương lân cận.