Thông tin đối ngoại Câu chuyện xúc động về tình hữu nghị Việt - Lào Tiến tới kỷ niệm 65 năm Ngày ký hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào (5/9/1962) và 50 năm Ngày ký hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào (18/7/1977), câu chuyện của 2 bà mẹ Việt Nam - Lào bên mái hiên nhà Đà Lạt là câu chuyện đầy xúc động.

Tân cử nhân Trường Đại học Đà Lạt Khempaseuth Bowaphanh cùng mẹ đẻ (bên trái hình) và mẹ nuôi

Cuộc gặp gỡ giữa 2 bà mẹ

Có những tình cảm quốc tế không chỉ được viết nên từ văn kiện ngoại giao hay những bài phát biểu trang trọng trong khán phòng lộng lẫy mà còn được viết nên bằng lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp bình dị từ trái tim của những con người mộc mạc, chất phác.

Và hôm nay, trong không khí se lạnh của cơn mưa đầu mùa xứ sở ngàn hoa Đà Lạt, đã diễn ra một cuộc hội ngộ đầy xúc động, lay động lòng người giữa 2 bà mẹ. Một người là mẹ đẻ của chàng Khempaseuth Bowaphanh, tân cử nhân Khoa Sư phạm Anh, Trường Đại học Đà Lạt là bà Maokhamphiou Khampaseuth đến từ làng Saphanxay, thành phố Pakse, tỉnh Champasak, đất nước Triệu Voi, và một người mẹ nuôi theo chương trình “Ươm mầm hữu nghị” của Hội Hữu nghị Việt - Lào Lâm Đồng là bà Ngô Thị Thu Hằng ở Lô 35 Yersin, phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Họ gặp nhau trong ngày vui trọng đại của đứa con chung mang nặng nghĩa tình hữu nghị. Ngày lễ tốt nghiệp tại Trường Đại học Đà Lạt đầy ắp cờ hoa, rộn rã tiếng cười của gia đình và bè bạn của các tân cử nhân. Đây là khoảnh khắc đẹp nhưng có lẽ đẹp hơn, xúc động hơn diễn ra ở hội trường, đó là hình ảnh 2 người mẹ nắm chặt tay nhau rưng rưng đồng cảm, tràn đầy nước mắt nhìn đứa con chuẩn bị được xướng tên và bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp.

Đó là hình ảnh vô giá, không còn khoảng cách về ngôn ngữ, không còn ranh giới quốc gia, ở hội trường ấy chỉ có một thứ ngôn ngữ duy nhất - thứ ngôn ngữ thiêng liêng của tình mẫu tử, của niềm tự hào vô tận khi nhìn thấy đứa con khôn lớn, trưởng thành sải cánh bay vào tương lai được tích lũy qua 4 năm tại Trường Đại học Đà Lạt.

Thắm thiết tình thân dưới một mái nhà

Sự chân tình, quý mến ấy không dừng lại ở hội trường mà nó được sưởi ấm hơn bao giờ hết khi người mẹ Lào ăn ở, sinh hoạt ngay tại ngôi nhà của người mẹ nuôi Đà Lạt. Trong cái se lạnh của xứ sở ngàn hoa, ngôi nhà trở nên ấm áp lạ thường. Bên cạnh những món ăn Việt được bày biện, 2 người mẹ cùng vào bếp bằng những ánh mắt trìu mến và những cử chỉ thân thương. Mẹ Hằng nhẹ nhàng chia sẻ từng món ăn mà 2 dân tộc Việt - Lào có nét giống nhau để giới thiệu những đặc sản của Đà Lạt.

Trong bữa cơm thân mật, hai mẹ chia sẻ những câu chuyện về những ngày tháng đứa con học tập xa nhà cũng như sự lo lắng của người mẹ ở xa, nhất là được sự cưu mang, giúp đỡ của mẹ nuôi. Người mẹ Đà Lạt với sự bao bọc chở che, vào các dịp cuối tuần, những ngày lễ, tết, đặc biệt nhất là những ngày dịch bệnh Covid-19 xảy ra. Đây chính là minh chứng sống động cho tình hữu nghị Việt - Lào vĩ đại, không ở đâu xa, nó kết tinh từ chính lòng nhân ái và tình yêu thương chân thành nhất giữa 2 người mẹ, giữa 2 con người và xa hơn là giữa 2 dân tộc.

Khi những ngày vui ở Đà Lạt khép lại, người mẹ Lào sẽ trở về quê hương, người con mang tri thức về dựng xây đất nước Triệu Voi, nhưng chắc chắn hơi ấm từ ngôi nhà ở Đà Lạt và cái ôm chặt tay của 2 người mẹ sẽ còn mãi. Tình cảm ấy như dòng sông Mê Kông cuộn chảy phù sa, như dãy Trường Sơn hùng vĩ che chở qua bao thăng trầm lịch sử, mãi mãi là bài ca bất tận về tình hữu nghị sắt son, bền chặt giữa 2 dân tộc: “Việt - Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.