Cầu Đại Ngãi 8.000 tỷ đồng: Rút ngắn 80km từ miền Tây đi TP.HCM, dự kiến về đích sớm Dự án cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu với tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2027 để xóa bỏ các bến phà lâu đời.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi, công trình trọng điểm kết nối các tỉnh ven biển miền Tây, đang được triển khai với mục tiêu rút ngắn 6 tháng tiến độ so với hợp đồng ban đầu. Sau khi hoàn thành, cây cầu này sẽ rút ngắn khoảng 80km quãng đường di chuyển từ các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ về TP.HCM, đồng thời xóa bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào các tuyến phà vượt sông Hậu.

Quy mô và lộ trình kết nối liên vùng

Dự án cầu Đại Ngãi có tổng chiều dài 27,44km, đi qua địa phận tỉnh Vĩnh Long (khoảng 8,7km) và TP. Cần Thơ (khoảng 18,74km). Điểm đầu của tuyến giao với Quốc lộ 54 tại xã Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh và điểm cuối kết nối với Quốc lộ Nam Sông Hậu tại xã Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Công trình được chia thành hai gói thầu xây lắp chính: gói thầu 11-XL (thi công cầu Đại Ngãi 2 và tuyến kết nối) và gói thầu 15-XL (thi công cầu Đại Ngãi 1 cùng hệ thống đường dẫn). Đây là mắt xích quan trọng trên tuyến Quốc lộ 60, góp phần hoàn thiện trục giao thông ven biển phía Đông của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tiến độ thi công và mục tiêu thông xe vào cuối năm 2027

Khởi công từ ngày 15/10/2023, dự án ban đầu dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2028. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng hiện đang đặt quyết tâm thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2027. Tính đến nay, giá trị thực hiện toàn dự án đạt khoảng 3.701 tỷ đồng, tương đương 71,68% giá trị hợp đồng.

Tại gói thầu 11-XL (trị giá 1.727 tỷ đồng), sản lượng thi công đạt 70,36%. Đáng chú ý, hạng mục thi công cầu đang vượt tiến độ đề ra, dù các phần việc liên quan đến đường vẫn gặp một số khó khăn khách quan.

Cầu Đại Ngãi 2. Ảnh: Internet

Đối với gói thầu 15-XL, các nhà thầu đang duy trì 26 mũi thi công với sản lượng đạt 46,31%. Song song đó, đoạn tuyến dài 12,3km trên Quốc lộ 60 (từ Quốc lộ 91B đến Quốc lộ 60 hiện hữu) đã được phê duyệt điều chỉnh. Công tác thiết kế kỹ thuật đang được khẩn trương hoàn tất để khởi công đoạn này vào cuối quý III hoặc đầu quý IV/2026.

Cầu Đại Ngãi 1. Ảnh: Báo Xây dựng

Thách thức về nguồn vật liệu xây dựng

Mặc dù tiến độ thi công cầu đang khả quan, dự án vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vật liệu đắp nền. Theo tính toán, dự án cần khoảng 1 triệu m³ cát đắp nền, hơn 200.000m³ đất đắp và 81.000m³ đá bê tông. Tuy nhiên, nguồn cung hiện tại mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu thực tế.

Ban Quản lý dự án 85 đã kiến nghị Bộ Xây dựng làm việc với các địa phương như An Giang, Đồng Nai, TP.HCM và TP. Cần Thơ để ưu tiên phân bổ vật liệu. Việc đảm bảo nguồn cát sông và đá hộc là yếu tố then chốt để các nhà thầu duy trì thi công liên tục, đặc biệt là các hạng mục nền đường dẫn vào cầu.

Tầm quan trọng chiến lược đối với miền Tây

Cầu Đại Ngãi không chỉ đơn thuần là một công trình giao thông mà còn là đòn bẩy kinh tế cho toàn vùng Tây Nam Bộ. Khi đi vào hoạt động, cầu sẽ giúp phương tiện lưu thông từ miền Tây đi TP.HCM không còn phải qua Quốc lộ 1, giảm tải áp lực giao thông và rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa.

Việc xóa bỏ các bến phà cũ sẽ giúp nâng cao năng lực logistics, thúc đẩy giao thương và mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp cho các tỉnh ven biển phía Nam. Đây được kỳ vọng là một trong những công trình hạ tầng giao thông mang tính biểu tượng, hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia tại vùng hạ lưu sông Hậu.