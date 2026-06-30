Cầu Đại Ngãi 8.000 tỷ đồng: Tiến độ mới nhất và mục tiêu thông xe cuối năm 2027 Dự án cầu Đại Ngãi nối Vĩnh Long và TP Cần Thơ đã đạt hơn 71% sản lượng thi công. Khi hoàn thành, công trình giúp rút ngắn 80km hành trình từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, đóng vai trò chiến lược trong việc hoàn thiện trục hành lang ven biển phía Đông vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng sẽ phá thế độc đạo, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực.

Quy mô và vị trí chiến lược của cầu Đại Ngãi

Dự án có tổng chiều dài 27,44km, đi qua địa phận Tỉnh Vĩnh Long (khoảng 8,7km) và TP Cần Thơ (khoảng 18,74km). Điểm đầu dự án giao với Quốc lộ 54 tại Xã Tiểu Cần, Tỉnh Vĩnh Long và điểm cuối giao với Quốc lộ Nam Sông Hậu tại Xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ.

Theo Ban Quản lý dự án 85, công trình được khởi công vào ngày 15/10/2023. Khi đi vào hoạt động, cầu Đại Ngãi sẽ giúp rút ngắn khoảng 80km quãng đường di chuyển từ TP.HCM đến các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng so với đi tuyến Quốc lộ 1A hiện nay.

Toàn cảnh khu vực thi công dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60.

Tiến độ thi công đạt hơn 71% sản lượng

Tính đến thời điểm hiện tại, sản lượng toàn dự án đạt khoảng 3.701/5.163 tỷ đồng, tương đương 71,68% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, so với kế hoạch được phê duyệt, tiến độ chung đang chậm khoảng 2,3%. Dự án hiện đang triển khai 2 gói thầu xây lắp chính với 34 mũi thi công đồng loạt.

Gói thầu 11-XL: Thi công cầu Đại Ngãi 2 và tuyến kết nối. Sản lượng đạt 70,36%. Trong đó, phần cầu đang vượt tiến độ đề ra, nhưng phần đường vẫn còn chậm.

Thi công cầu Đại Ngãi 2 và tuyến kết nối. Sản lượng đạt 70,36%. Trong đó, phần cầu đang vượt tiến độ đề ra, nhưng phần đường vẫn còn chậm. Gói thầu 15-XL: Thi công cầu Đại Ngãi 1 và hệ thống đường dẫn. Tiến độ đạt 46,31%, chậm 1,3% so với kế hoạch.

Đối với đoạn tuyến kết nối Quốc lộ 60 dài 12,3km, Ban Quản lý dự án 85 đang hoàn tất thiết kế kỹ thuật, phấn đấu khởi công vào cuối quý 3 hoặc đầu quý 4/2026.

Đoạn kết nối Quốc lộ 60 dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm 2026.

Thách thức về nguồn vật liệu và thời tiết

Mặc dù các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, dự án vẫn đối mặt với nhiều khó khăn lớn về nguồn cung vật liệu xây dựng. Cụ thể, dự án đang thiếu hụt khoảng 960.000m³ cát, hơn 204.000m³ đất đắp và khoảng 81.000m³ đá phục vụ thi công bê tông.

Bên cạnh đó, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào mùa mưa, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc xử lý nền đường và thi công các hạng mục ngoài trời. Ban Quản lý dự án 85 đã kiến nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ điều phối, ưu tiên phân bổ vật liệu từ các địa phương lân cận như An Giang, Đồng Nai và TP.HCM để đảm bảo nhịp độ công trường.

Thời tiết mưa nhiều gây khó khăn cho công tác đắp nền và thi công đường dẫn.

Quyết tâm thông xe vào cuối năm 2027

Trong đợt kiểm tra thực tế, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, máy móc để rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành và thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2027, thay vì giữa năm 2028 như kế hoạch ban đầu.

Việc sớm đưa cầu Đại Ngãi vào vận hành không chỉ giảm tải cho Quốc lộ 1A mà còn nâng cao năng lực vận tải logistics, thúc đẩy giao thương giữa TP.HCM với các tỉnh miền Tây. Đây được xem là "mắt xích" quan trọng để khơi thông tiềm năng kinh tế biển và du lịch của vùng hạ lưu sông Hậu.

Thông tin lưu ý cho nhà đầu tư

Sự hình thành của cầu Đại Ngãi đang tác động mạnh đến thị trường bất động sản và các khu công nghiệp tại Tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Tuy nhiên, người dân và nhà đầu tư cần lưu ý: