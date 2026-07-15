Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Hoàn thành hạng mục móng trụ lớn nhất Việt Nam Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vừa hoàn thành bệ trụ chính TC2 tại Phường An Khánh, TP.HCM. Đây là móng trụ lớn nhất Việt Nam, giúp dự án sớm về đích năm 2026.

Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vừa đánh dấu bước tiến quan trọng với việc hoàn tất mẻ đổ bê tông đầu tiên cho bệ trụ chính TC2 tại Phường An Khánh, TP.HCM. Đây là hạng mục kết nối khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời là phần thi công có yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất của toàn bộ công trình.

Kỷ lục về quy mô và kỹ thuật thi công móng trụ

Theo thông tin từ đơn vị thi công, bệ trụ chính TC2 có diện tích lên tới gần 1.892m2, nằm ở độ sâu khoảng 8m dưới lòng sông Sài Gòn. Với quy mô này, đây chính thức trở thành hạng mục móng trụ cầu lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ này, nhà thầu đã huy động khoảng 650 tấn thép và tổ chức đổ liên tục hơn 5.674m3 bê tông dưới quy trình giám sát nghiêm ngặt.

Điểm khác biệt lớn nhất của công trình là thiết kế bệ trụ chìm hoàn toàn dưới lòng sông thay vì bệ trụ nổi như các cây cầu thông thường. Giải pháp này đòi hỏi kỹ thuật xử lý nền móng, chống thấm và ngăn nước phức tạp hơn rất nhiều. Việc lựa chọn phương án thi công bệ trụ chìm nhằm bảo đảm yếu tố mỹ quan đô thị, giúp không gian mặt sông thông thoáng và không bị che khuất bởi các khối bê tông lớn.

Mẻ bê tông bệ trụ đầu tiên của phần cầu chính (trụ TC2) được đổ trong chiều 11/5. Ảnh: Anh Tú

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, phần móng có kích thước lớn còn đóng vai trò như một lớp bảo vệ vững chắc. Thiết kế này giúp hạn chế tối đa nguy cơ va chạm của các phương tiện tàu thuyền vào kết cấu vòm cầu phía trên, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong khu vực Phường Sài Gòn và Phường An Khánh, TP.HCM.

Thông số kỹ thuật và tiến độ dự án nghìn tỷ

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công từ cuối tháng 3/2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Công trình sở hữu các thông số kỹ thuật ấn tượng:

Tổng chiều dài: Khoảng 720m.

Khoảng 720m. Nhịp chính: Dài gần 187m.

Dài gần 187m. Kết cấu: Vòm thép kết hợp dây văng.

Vòm thép kết hợp dây văng. Chiều rộng mặt cầu: Từ 6m đến 11m.

Từ 6m đến 11m. Tĩnh không thông thuyền: Rộng 80m, cao 10m.

Phối cảnh Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sau khi hoàn thành. Ảnh minh họa

Hiện tại, toàn bộ hệ thống cọc khoan nhồi đường kính 1,5m (D1500) của hai trụ chính TC1 và TC2 đã hoàn thành. Việc hoàn tất bệ trụ TC2 là cột mốc quan trọng để dự án chuyển sang giai đoạn thi công kết cấu phần thượng tầng. Theo kế hoạch, công trình sẽ chính thức về đích vào tháng 9/2026, đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Khi đưa vào khai thác, cây cầu không chỉ đơn thuần là công trình hạ tầng giao thông kết nối trung tâm TP.HCM với khu đô thị Thủ Thiêm, mà còn hình thành một không gian công cộng hiện đại. Đây sẽ là nơi đi bộ, vui chơi và ngắm cảnh ven sông, tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo cho cảnh quan đô thị thành phố.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch và tiến độ thực tế của chủ đầu tư.