Cấu hình Moto Pad 70: Màn hình 2.5K 12.1 inch, chip Dimensity 6400 và pin 10.200 mAh Motorola hé lộ toàn bộ thông số kỹ thuật của Moto Pad 70 với màn hình 12.1 inch 2.5K, vi xử lý Dimensity 6400, pin 10.200 mAh cùng cam kết cập nhật phần mềm đến năm 2030.

Sau khi công bố thông tin về phiên bản Moto Pad 70 Groove, Motorola tiếp tục tiết lộ chi tiết về mẫu máy tính bảng tiêu chuẩn Moto Pad 70 trên nền tảng Flipkart tại thị trường Ấn Độ. Thiết bị sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý về màn hình, dung lượng pin và hiệu năng xử lý, dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 8 tháng 8.

Máy tính bảng Moto Pad 70.

Màn hình 12.1 inch 2.5K hỗ trợ bút cảm ứng Moto Pen

Moto Pad 70 được trang bị màn hình kích thước lớn 12.1 inch với độ phân giải 2.5K, mang lại không gian hiển thị rộng rãi cho các tác vụ làm việc và giải trí. Ở chế độ độ sáng cao (High Brightness Mode), màn hình của máy có thể đạt độ sáng tối đa 800 nits, giúp cải thiện khả năng quan sát dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ bút cảm ứng Moto Pen và phụ kiện này được đính kèm sẵn bên trong hộp đựng khi người dùng mua máy.

Hiệu năng Dimensity 6400 và viên pin 10.200 mAh

Cung cấp sức mạnh cho Moto Pad 70 là vi xử lý MediaTek Dimensity 6400, con chip 8 nhân được sản xuất trên tiến trình 6nm. Qua các bài kiểm tra thực tế, vi xử lý này đạt khoảng 449.000 điểm trên công cụ AnTuTu v10, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các ứng dụng thường ngày và chơi game ở mức thiết lập phù hợp.

Để đáp ứng thời lượng sử dụng cho màn hình lớn, Motorola trang bị cho máy viên pin dung lượng 10.200 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 68W. Mặc dù sở hữu viên pin dung lượng lớn, thiết bị vẫn giữ được thiết kế siêu mỏng với độ dày 6,29 mm và trọng lượng 530 gram.

Các thông số kỹ thuật nổi bật của Moto Pad 70.

Hệ điều hành Android 16 và khả năng giải trí đa phương tiện

Về mặt phần mềm, Moto Pad 70 được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 ngay từ khi xuất xưởng. Nhà sản xuất cam kết cung cấp 2 bản cập nhật Android lớn cùng các bản cập nhật bảo mật liên tục cho đến năm 2030.

Bên cạnh đó, máy hỗ trợ kết nối mạng 5G và được trang bị hệ thống 4 loa ngoài hỗ trợ công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos. Xét về tổng thể cấu hình, Moto Pad 70 được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu Lenovo Idea Tab Plus. Trước đó, phiên bản Moto Pad 70 Groove tập trung vào âm thanh với hệ thống 9 loa JBL dự kiến sẽ ra mắt sớm hơn vào ngày 31 tháng 7.