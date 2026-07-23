Cầu Ngọc Hồi hơn 11.800 tỷ đồng nối Hà Nội - Hưng Yên bắt đầu gác dầm Sau gần một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi vượt sông Hồng đã bắt đầu gác những phiến dầm cầu cạn đầu tiên phía Hưng Yên, đánh dấu mốc quan trọng trong tiến độ thi công toàn tuyến.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu là công trình trọng điểm kết nối giao thông giữa Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Tính đến tháng 7/2026, dự án đã đạt được những bước tiến đáng kể trong cả công tác giải phóng mặt bằng và thi công hạ tầng kỹ thuật.

Khởi động giai đoạn gác dầm cầu cạn phía Hưng Yên

Đáng chú ý, theo ghi nhận thực tế, cầu Ngọc Hồi đã bắt đầu triển khai gác những phiến dầm đầu tiên tại phần cầu cạn thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên. Đây là hạng mục đòi hỏi kỹ thuật cao và sự chính xác tuyệt đối trong quá trình lắp ghép các cấu kiện bê tông đúc sẵn lên hệ thống trụ cầu.

Đáng chú ý, theo ghi nhận, vài ngày gần đây, cầu Ngọc Hồi đã bắt đầu gác những phiến dầm đầu tiên ở phần cầu cạn bên phía Hưng Yên.

Khu vực đang triển khai gác dầm nằm trên địa bàn xã Bát Tràng, Hà Nội (khu vực thôn Chử Xá, xã Văn Đức cũ) nối sang phía tỉnh Hưng Yên. Tại đây, cầu cạn đi qua khu vực bãi bồi rộng lớn, nơi người dân địa phương đang canh tác rau màu và cây cảnh.

Những phiến dầm đầu tiên của cầu cạn Ngọc Hồi mới được gác lên trụ, đây là công việc đòi hỏi sự chính xác, cẩn trọng.

Để phục vụ cho tiến độ thi công, hiện phía tỉnh Hưng Yên đã thiết lập 2 bãi đúc dầm quy mô lớn. Các phiến dầm sau khi hoàn thiện công đoạn đúc và bảo dưỡng sẽ được vận chuyển trực tiếp ra công trường để lắp đặt vào vị trí thiết kế.

Hiện ở phía Hưng Yên có 2 bãi đúc dầm lớn phục vụ thi công cầu cạn Ngọc Hồi.

Tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Ngọc Hồi chính thức được khởi công vào ngày 19/8/2025. Sau gần một năm triển khai, công trình cầu chính đã hoàn thành hạng mục cọc khoan nhồi cho hai trụ tháp chính giữa dòng. Hiện tại, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực và máy móc để triển khai bệ trụ và hệ thống cầu dẫn.

Theo tìm hiểu của người viết, đến tháng 7/2026, Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, phía Hà Nội đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ 32,6ha, trong khi phía tỉnh Hưng Yên mới bàn giao 56,48% diện tích. Công trình cầu chính đã hoàn thành cọc khoan nhồi hai trụ tháp, đang thi công bệ trụ và cầu dẫn.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), có sự chênh lệch đáng kể giữa hai địa phương:

Phía Hà Nội: Đã hoàn tất 100% công tác GPMB với tổng diện tích 32,6 ha, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai đồng bộ các hạng mục.

Đã hoàn tất 100% công tác GPMB với tổng diện tích 32,6 ha, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai đồng bộ các hạng mục. Phía tỉnh Hưng Yên: Hiện mới bàn giao được khoảng 56,48% diện tích mặt bằng cần thiết cho dự án.

Quy hoạch và vai trò kết nối liên vùng

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 11.844 tỷ đồng, được chia thành hai dự án thành phần theo chủ trương đã phê duyệt. Với tổng chiều dài khoảng 7,5 km, cầu Ngọc Hồi đóng vai trò là mắt xích quan trọng trên trục đường Vành đai 3,5.

Tổng chiều dài dự án khoảng 7,5km, điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cách cao tốc khoảng 360m về phía đê Hữu Hồng thuộc địa bàn xã Thanh Trì, Hà Nội.

Điểm đầu của dự án kết nối với đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú, kéo dài đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (cách cao tốc khoảng 360m về phía đê Hữu Hồng) thuộc địa bàn xã Thanh Trì, Hà Nội. Điểm cuối tại Km7+500 kết nối với đường Vành đai 3,5, cách đê Tả Hồng khoảng 700m về phía cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa bàn xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Điểm cuối Km7+500 kết nối với đường Vành đai 3,5 cách đê Tả Hồng khoảng 700m về phía cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa bàn xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi không chỉ giảm tải áp lực giao thông cho cầu Thanh Trì và cầu Vĩnh Tuy mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Nam Hà Nội và các vùng lân cận của tỉnh Hưng Yên.