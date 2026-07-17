Cầu Nguyễn Chí Thanh 1.600 tỷ đồng tại TP.Cần Thơ: Tiến độ đạt 6,3% sau 8 tháng thi công Dự án trọng điểm bắc qua kênh xáng Xà No đang đối mặt với thách thức giải phóng mặt bằng và bão giá vật liệu xây dựng, ảnh hưởng đến lộ trình hoàn thành vào năm 2029.

Sau 8 tháng khởi công, dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh tại TP.Cần Thơ hiện đạt giá trị thực hiện lũy kế hơn 51 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,3% tổng giá trị hợp đồng. Công trình có tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng này đang gặp phải những điểm nghẽn lớn về mặt bằng và biến động chi phí vật liệu xây dựng.

Quy mô và vai trò chiến lược của dự án 1.600 tỷ đồng

Dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh có tổng chiều dài 4,56km. Điểm đầu dự án kết nối với nút giao Quốc lộ 61C (Phường Vị Thanh), điểm cuối nối với đường 19 Tháng 8 (Phường Vị Tân). Đây là công trình trọng điểm nhằm kết nối Quốc lộ 61C với các tuyến tỉnh lộ hướng đi An Giang, mở rộng không gian phát triển kinh tế phía Tây TP.Cần Thơ.

Phối cảnh cầu Nguyễn Chí Thanh bắc qua kênh xáng Xà No, TP. Cần Thơ. Ảnh: Internet

Dự án không chỉ hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ mà còn tạo tiền đề hình thành trục phát triển đô thị dọc theo kênh xáng Xà No. Theo quy hoạch, công trình sẽ thúc đẩy giao thương liên vùng, kết nối hạ tầng đường thủy quốc gia giữa TP.HCM và Cà Mau.

Thách thức từ giải phóng mặt bằng và bão giá vật liệu

Mặc dù đã khởi công từ tháng 11/2025, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất. Hiện còn 2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại các vị trí mố cầu – hạng mục mang tính quyết định đến tiến độ toàn dự án. Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án là hơn 16ha, ảnh hưởng đến 102 hộ gia đình và tổ chức.

Nhà thầu đang thi công dự án cầu Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Báo Xây dựng

Bên cạnh vấn đề mặt bằng, các nhà thầu đang chịu áp lực lớn từ chi phí đầu vào. Giá cát và vật liệu xây dựng đã tăng gấp 2-2,5 lần so với thời điểm trúng thầu. Biến động nguồn cung xăng dầu cũng làm tăng chi phí vận hành máy móc. Hiện tại, mới chỉ có 3 trong số 5 nhà thầu triển khai thi công trực tiếp tại công trường, các đơn vị còn lại chủ yếu tập trung sản xuất cấu kiện đúc sẵn tại nhà máy.

Tiến độ thi công các hạng mục trọng yếu

Hạng mục cầu: Đã hoàn thành thi công hai mố nhô, đang tập kết thiết bị triển khai cọc khoan nhồi và đúc dầm.

Đã hoàn thành thi công hai mố nhô, đang tập kết thiết bị triển khai cọc khoan nhồi và đúc dầm. Hạng mục đường: Đào khuôn nền đường được 1,7km và hoàn thành đắp cát nền khoảng 1km.

Tầm quan trọng của dòng kênh huyền thoại Xà No

Cầu Nguyễn Chí Thanh bắc qua kênh xáng Xà No, con đường thủy được ví như "lộ lúa gạo" của vùng Tây sông Hậu từ hơn một thế kỷ trước. Với chiều dài 40km nối từ sông Cần Thơ đến sông Cái Lớn, dòng kênh này đóng vai trò huyết mạch trong vận chuyển nông sản và phát triển văn hóa - du lịch địa phương.

Tại khu vực TP.Cần Thơ, hệ thống bờ kè dọc tuyến kênh qua Phường Vị Thanh và các xã Vị Thủy, Châu Thành đã được đầu tư để nâng cao hạ tầng đô thị. Việc hoàn thành cầu Nguyễn Chí Thanh vào tháng 3/2029 theo kế hoạch sẽ tạo ra sự đồng bộ giữa hạ tầng giao thông hiện đại và giá trị lịch sử của dòng kênh này.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch và tiến độ thực tế từ chủ đầu tư.