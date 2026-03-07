Công nghệ - Chuyển đổi số Cầu nối đưa khoa học - công nghệ vào cuộc sống Trong bối cảnh chuyển đổi số là động lực tăng trưởng cốt lõi, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh (trung tâm) đang khẳng định vai trò hạt nhân trong việc thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm. Đây được kỳ vọng là cầu nối vững chắc giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm công nghệ, nông nghiệp cao và du lịch thông minh của khu vực vào năm 2035.

Lưu giữ nguồn gen giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật trong phòng sáng tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh

Hạt nhân kết nối cung - cầu

Giữa tháng 5/2026, trung tâm đã chủ động hình thành không gian trưng bày và kết nối cung - cầu công nghệ tại tầng hầm B1, Trung tâm Hành chính tỉnh. Không gian này hiện giới thiệu hơn 30 sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được sản xuất theo quy trình kiểm soát an toàn nghiêm ngặt như: rau thủy canh, dưa lưới, chuối laba, đông trùng hạ thảo và các loại nấm dược liệu.

Đây không chỉ là nơi quảng bá đơn thuần mà còn là điểm giao thoa giữa hoạt động khoa học và nhu cầu thị trường. Qua các hoạt động tham quan, trải nghiệm và phản hồi trực tiếp từ người tiêu dùng, các sản phẩm tiếp tục được hoàn thiện theo hướng nâng cao chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Việc hình thành điểm kết nối này góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương đổi mới công nghệ, mở rộng hợp tác và phát triển thị trường một cách bền vững.

Song song với việc kết nối thị trường, công tác nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ được trung tâm triển khai thông qua nhiều chương trình, đề tài khoa học cấp Nhà nước và cấp tỉnh. Đến nay, đơn vị đã làm chủ nhiều quy trình công nghệ hiện đại như: nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo, nuôi cấy mô giống cây trồng đặc hữu, đồng thời ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp. Hằng năm, trung tâm chủ trì và phối hợp triển khai từ 10 đến 12 nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp cơ sở, tập trung vào các mô hình nhân rộng phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương. Những mô hình tiêu biểu như: trồng rau xà lách trong nhà kính, sản xuất dưa lưới theo hướng nông nghiệp thông minh hay nuôi trồng nấm linh chi đỏ đã và đang chứng minh tính hiệu quả, mở ra hướng đi mới cho người sản xuất. Ông Ngô Văn Đức - Giám đốc trung tâm cho biết: “Trong quý III năm nay, trung tâm dự kiến sẽ tổ chức 19 lớp tập huấn chuyển giao công nghệ, quy trình kỹ thuật các đề tài đã nghiên cứu có kết quả cho người dân tại các xã, phường, đặc khu, nhằm giúp cho bà con tiếp cận được kỹ thuật, nâng cao năng suất và sản phẩm đạt chất lượng”.

Một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang được trồng tại Trung tâm

Bảo tồn tài nguyên bản địa

Một trong những nền tảng quan trọng đóng góp vào thành công của trung tâm là công tác lưu giữ, bảo tồn nguồn gen quý. Kế thừa từ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, trung tâm hiện đang lưu giữ hơn 60 giống cây rau, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu cùng hơn 60 chủng nấm và nhiều chủng vi sinh vật phục vụ nghiên cứu.

Nguồn vật liệu sinh học phong phú này là cơ sở để trung tâm nhân giống, cung cấp các loại cây trồng chất lượng cao và chế phẩm vi sinh cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Không dừng lại ở góc độ sản xuất, trung tâm còn chú trọng lan tỏa tinh thần khoa học thông qua các chương trình trải nghiệm thực tế dành cho học sinh, sinh viên tại Cơ sở 1 ở phường Cam Ly - Đà Lạt. Việc tiếp cận trực tiếp quy trình sản xuất hiện đại đã góp phần khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về chuyển đổi số.

Một số sản phẩm khoa học - công nghệ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được trưng bày, giới thiệu tại khu trưng bày của Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng

Trước nhu cầu đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực trọng điểm như: nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch, trung tâm đang phát huy vai trò cốt lõi qua việc triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và kết nối nguồn lực đầu tư, chuyên gia để hỗ trợ các mô hình kinh doanh mới.