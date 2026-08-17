Kinh tế “Cầu nối” đưa vốn đến người nghèo Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) được ví như những “cánh tay nối dài” của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), đưa nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến tận cơ sở. Từ những khoản vay đúng lúc, nhiều hộ nghèo, cận nghèo có thêm sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Giải ngân vốn tại xã Bắc Bình

Tiếp sức hộ đồng bào Chăm vươn lên

Trước đây, chị Qua Thị Bành ở thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình thuộc diện hộ nghèo, chồng mất sớm, một mình nuôi con trong căn nhà tạm bợ. Thông qua Tổ TK&VV thuộc Hội Nông dân xã, chị được vay 50 triệu đồng từ chương trình hộ nghèo để mua 3 con bò sinh sản. Từ đàn bò, chị từng bước xoay vòng vốn, phát triển sinh kế. Nhờ sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ đúng hạn, gia đình chị vươn lên hộ cận nghèo, xây được căn nhà kiên cố từ tiền tích lũy và nguồn hỗ trợ xã hội.

Với chị Quách Thị Kim Thủy, 100 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, vay qua Hội Phụ nữ xã, đã giúp gia đình đầu tư chăn nuôi bò, từng bước ổn định cuộc sống. Nguồn vốn chính sách cũng hỗ trợ người dân xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Để những khoản vay đến đúng người, Tổ TK&VV giữ vai trò cầu nối ở cơ sở. Hơn 6 năm làm Tổ trưởng Tổ TK&VV thuộc Hội Nông dân xã, chị Tiền Thị Thu Chắn ở thôn Phan Hiệp quản lý 58 tổ viên, tổng dư nợ 2,25 tỷ đồng. Tổ nhiều tháng được xếp loại tốt, không có nợ quá hạn, nợ khoanh.

Chị Quách Thị Kim Thủy sử dụng vốn hiệu quả cuộc sống ổn định

Theo chị Chắn, Phan Hiệp là thôn thuần đồng bào Chăm, người dân chủ yếu trồng lúa, chăn nuôi bò sinh sản và làm gốm. Chăn nuôi bò đang là một trong những hướng tạo sinh kế phù hợp với người dân. Công việc của chị Chắn không chỉ thu lãi, tiền gửi hay nhắc nợ đến hạn.

Khi có nguồn vốn mới, chị thông báo cho tổ viên; khi bình xét vay vốn, các hộ được trao đổi công khai; sau giải ngân, chị tiếp tục theo dõi việc sử dụng vốn. Từ đầu năm đến nay, Tổ TK&VV do chị quản lý đã bình xét, hỗ trợ giải ngân cho 10 hộ, tổng số tiền 316 triệu đồng. “Quan trọng nhất là phải sát với bà con. Hộ nào khó khăn, cần vốn làm ăn thì mình phải nắm được. Cùng với đó phải theo dõi, nhắc bà con sử dụng đúng mục đích, trả nợ đúng hạn”, chị Chắn chia sẻ.

Đưa vốn đến đúng người, đúng mục đích

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Bình cho biết, các chương trình tín dụng của NHCSXH đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải ngân 43,774 tỷ đồng cho 966 lượt hộ vay. Hoạt động ủy thác được thực hiện thông qua 90 tổ TK&VV, trong đó 84 tổ xếp loại tốt, chiếm 93,33%, không có tổ yếu. Toàn xã đang triển khai 14 chương trình tín dụng với tổng dư nợ 251 tỷ đồng.

Theo ông Tuấn, tại 2 thôn tập trung đông đồng bào Chăm là Phan Hiệp và Phan Hòa, số hộ nghèo đã giảm đáng kể. Phan Hiệp hiện còn 18 hộ nghèo, Phan Hòa còn 6 hộ. Từ nay đến cuối năm, xã đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 105 hộ thoát nghèo, cận nghèo toàn xã, trong đó tiếp tục gắn công tác giảm nghèo với nguồn vốn tín dụng chính sách, tập trung vào các chương trình giải quyết việc làm, chăn nuôi bò và phát triển sản xuất.

NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng hiện có 329 điểm giao dịch tại 124 xã, phường, đặc khu với 6.405 tổ TK&VV đang quản lý nguồn vốn 19.985 tỷ đồng, có hơn 284.820 hộ còn dư nợ.

Toàn tỉnh có 6.405 Tổ TK&VV - cầu nối đưa vốn đến người nghèo

Theo bà Võ Thị Minh Thảo, Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, Tổ TK&VV là “cánh tay nối dài” của ngân hàng, góp phần đưa vốn đến đúng đối tượng và nâng chất lượng tín dụng. Chất lượng hoạt động của tổ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín dụng. Tổ hoạt động tốt thì việc quản lý, sử dụng và thu hồi vốn cũng thuận lợi hơn.