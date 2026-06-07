Đời sống Cầu nối vững chắc giữa chính quyền và đồng bào các tôn giáo Nhiều chức sắc, chức việc các tôn giáo ở Lâm Đồng là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với người dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đến thăm, chúc mừng Tết Ramưwan của đồng bào Chăm Hồi giáo Bàni tại chùa Vĩnh Hanh, xã Liên Hương vào tháng 3/2026 (Ảnh: Nguyễn Luân)

Từ những việc làm cụ thể, họ đang góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Đồng hành bằng những việc làm thiết thực

Lâm Đồng có đời sống tôn giáo phong phú, đa dạng với 312 cơ sở tín ngưỡng, 1.151 cơ sở tôn giáo, 740 tổ chức tôn giáo trực thuộc và hơn 1,6 triệu tín đồ, chiếm trên 41% dân số toàn tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 3.347 chức sắc và khoảng 6.300 chức việc thuộc 13 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận. Với uy tín và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng, đội ngũ chức sắc, chức việc không chỉ là hạt nhân trong các hoạt động tôn giáo mà còn là lực lượng quan trọng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sự đoàn kết trong công tác dân tộc và tôn giáo là động lực quan trọng giúp diện mạo nông thôn và đời sống người dân ngày càng khởi sắc



Những năm qua, cùng với việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ở nhiều địa phương, hình ảnh các vị linh mục, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, mục sư hay chức sắc Cao Đài không chỉ quen thuộc trong các nghi lễ tôn giáo mà còn gắn bó với những chương trình bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, chăm lo người nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự hay hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Khối đại đoàn kết dân tộc là thành quả được gây dựng và gìn giữ qua nhiều thế hệ, tiếp tục được phát huy trong giai đoạn phát triển mới (Ảnh minh họa)

Các phong trào như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh hay bảo vệ môi trường đều có sự tham gia tích cực của các cơ sở tôn giáo. Nhiều chức sắc trực tiếp tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần "tốt đời, đẹp đạo", đoàn kết, tương thân tương ái.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai các chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều chức sắc đã phát huy uy tín của mình để tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong đồng bào có đạo, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa của tín đồ các dân tộc và tôn giáo tại Lâm Đồng mang lại không gian gần gũi, để lại ấn tượng văn hóa đa sắc trong lòng du khách

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đội ngũ chức sắc, chức việc luôn là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào có đạo. Chính sự gần gũi với người dân giúp các vị chức sắc lan tỏa hiệu quả chủ trương, chính sách, đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của tín đồ đến các cấp chính quyền.

Linh mục Nguyễn Minh Cường, Phó Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Đà Lạt cho biết, giáo hội luôn khuyến khích giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành pháp luật và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

“ Khi mỗi người biết yêu thương, sẻ chia với người yếu thế, cùng chung tay xây dựng quê hương thì cũng chính là đang thực hành những giá trị tốt đẹp của đức tin, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc. Linh mục Nguyễn Minh Cường, Phó Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Đà Lạt

Theo linh mục Nguyễn Minh Cường, nhiều năm qua, giáo dân trên địa bàn Đà Lạt luôn tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, hỗ trợ người nghèo, tham gia các hoạt động thiện nguyện và đồng hành với chính quyền trong nhiều chương trình vì cộng đồng và được các cấp chính quyền ghi nhận, biểu dương.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, hướng đến phát triển bền vững

Song song với các hoạt động xã hội, nhiều tổ chức tôn giáo còn chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, khuyến khích tín đồ xây dựng gia đình văn hóa, phát triển kinh tế, chấp hành pháp luật và bảo vệ môi trường.

Với hơn 3,8 triệu người thuộc 49 dân tộc, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lâm Đồng tiếp tục được hun đúc, trở thành nền tảng vững chắc để địa phương vững bước trên chặng đường phát triển mới

Nhiều ngôi chùa, nhà thờ, thánh thất đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các chương trình thiện nguyện như: bếp ăn miễn phí, hiến máu tình nguyện, trao học bổng, chăm sóc người già neo đơn hay hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Những hoạt động này được duy trì thường xuyên với sự chung tay của đông đảo tăng ni, linh mục, mục sư, chức sắc và tín đồ.

Thượng tọa Thích Vạn Trí, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, trụ trì chùa Vạn Đức cho rằng, tinh thần từ bi của đạo Phật luôn hướng con người đến việc phụng sự cộng đồng.

“ Bên cạnh công tác hoằng pháp, tăng ni,phật tử luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các phong trào thiện nguyện. Khi mỗi người biết sẻ chia, cùng chung tay giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn và lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng sẽ ngày càng được củng cố. Thượng tọa Thích Vạn Trí, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, trụ trì chùa Vạn Đức

Điều đáng quý là nhiều chức sắc không chỉ vận động bằng lời nói mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Hằng năm, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh huy động hàng chục tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội như: xây dựng nhà đại đoàn kết, trao học bổng, khám chữa bệnh miễn phí, cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và chăm lo các đối tượng yếu thế.

“ Không chỉ phát huy vai trò trong các phong trào xã hội, đội ngũ chức sắc và tín đồ còn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn tỉnh có 293 chức sắc, chức việc và tín đồ trúng cử, trong đó có 2 ĐBQH, 4 đại biểu HĐND tỉnh và 287 đại biểu HĐND cấp xã.

“ Lâm Đồng luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các tổ chức tôn giáo đối với sự phát triển chung của địa phương. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Theo đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo tỉnh luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các tổ chức tôn giáo đối với sự phát triển chung của địa phương. Trong bối cảnh Lâm Đồng mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo, được xác định là một trong những yếu tố quan trọng.

Với không gian đa dân tộc, đa tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong ảnh, lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng các chức sắc tiêu biểu (Ảnh: Việt Quỳnh)

Với uy tín, tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với cộng đồng, đội ngũ chức sắc, chức việc cùng đồng bào các tôn giáo ở Lâm Đồng đang tiếp tục khẳng định vai trò là những nhân tố tích cực, đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc.