Cầu Phú Mỹ hoàn thành sửa chữa: Biểu tượng hạ tầng 2.000 tỷ của TP.HCM thông xe toàn diện Sau 1,5 tháng thi công, công tác sửa chữa mặt cầu Phú Mỹ chính thức hoàn tất vào ngày 11/07/2026. Công trình dây văng lớn nhất TP.HCM đóng vai trò huyết mạch trên tuyến Vành đai 2.

Đúng theo kế hoạch đề ra, công tác sửa chữa mặt cầu Phú Mỹ theo hướng từ Phường Cát Lái đến Phường Tân Thuận, TP.HCM sẽ chính thức hoàn thành vào ngày 11/07/2026. Dự án bảo trì này được triển khai từ ngày 30/05/2026 nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật và khả năng khai thác cho một trong những công trình giao thông trọng điểm nhất khu vực phía Nam.

Trong quá trình thi công kéo dài hơn một tháng, các đơn vị chức năng đã triển khai nhiều phương án phân luồng, điều tiết giao thông để hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ tại nút giao huyết mạch này. Việc hoàn thành sửa chữa đúng tiến độ có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định dòng lưu thông hàng hóa trên tuyến Vành đai 2, nơi có mật độ xe tải và container hoạt động dày đặc.

Dòng xe ùn tắc kéo dài trên cầu Phú Mỹ sau khi xảy ra tai nạn giao thông vào tháng 8/2024. Ảnh: Đình Văn

Thông số kỹ thuật và quy mô công trình 2.000 tỷ đồng

Cầu Phú Mỹ là công trình dây văng có quy mô lớn nhất TP.HCM, bắc qua sông Sài Gòn để kết nối Phường Tân Thuận với Phường Cát Lái. Với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, dự án được khởi công vào năm 2005 và về đích sớm 4 tháng vào ngày 02/09/2009. Suốt gần 16 năm qua, đây vẫn là biểu tượng cho sự phát triển hạ tầng hiện đại của thành phố giàu nhất cả nước.

Về mặt kỹ thuật, cầu sở hữu những chỉ số ấn tượng:

Chiều dài: Hơn 2km với nhịp chính dài 350m (nhịp dây văng dài nhất TP.HCM).

Hơn 2km với nhịp chính dài 350m (nhịp dây văng dài nhất TP.HCM). Chiều rộng: 27,5m, bố trí 6 làn xe (4 làn cơ giới và 2 làn thô sơ).

27,5m, bố trí 6 làn xe (4 làn cơ giới và 2 làn thô sơ). Kiến trúc: Hai trụ tháp hình chữ H cao 162,5m, tạo điểm nhấn nghệ thuật trên sông Sài Gòn.

Hai trụ tháp hình chữ H cao 162,5m, tạo điểm nhấn nghệ thuật trên sông Sài Gòn. Tĩnh không thông thuyền: Cao 45m, rộng 200m, cho phép các tàu trọng tải lớn ra vào các cảng phía sâu bên trong dễ dàng.

Theo thiết kế, cầu có khả năng đáp ứng lưu lượng khoảng 100.000 lượt phương tiện mỗi ngày. Đây là mắt xích không thể tách rời giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long mà không cần xuyên tâm qua khu vực nội đô chật hẹp.

Theo kế hoạch, cầu Phú Mỹ sẽ hoàn thành sửa chữa vào ngày 11/7 tới đây. Ảnh: Internet

Vai trò chiến lược trong mạng lưới hạ tầng TP.HCM

Việc duy tu và đảm bảo chất lượng mặt cầu Phú Mỹ là nhiệm vụ cấp thiết bởi công trình này nằm trên tuyến Vành đai 2, kết nối trực tiếp Khu đô thị Phú Mỹ Hưng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sự ổn định của hạ tầng giao thông tại đây tác động trực tiếp đến động lực phát triển kinh tế khu Nam TP.HCM.

Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2025 TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế với GRDP đạt hơn 2,97 triệu tỷ đồng, việc tối ưu hóa năng lực vận tải của các cây cầu huyết mạch như Phú Mỹ là ưu tiên hàng đầu. Công trình không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn làm tăng giá trị bất động sản và logistics cho toàn bộ các khu vực lân cận.

Tuy nhiên, do đặc thù độ dốc lớn ở hai đầu cầu, các chuyên gia cảnh báo người điều khiển phương tiện cần đặc biệt chú ý tốc độ khi xuống dốc để tránh các va chạm liên hoàn, vốn là nguyên nhân chính gây ùn tắc kéo dài tại khu vực này trong thời gian qua. Trước đợt sửa chữa năm 2026, cầu Phú Mỹ cũng từng được thay thế hệ thống khe co giãn vào tháng 07/2022 để đảm bảo tuổi thọ công trình.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch vận hành của cơ quan chức năng.