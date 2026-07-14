Cầu Phước An sắp hợp long: Cây cầu có tĩnh không cao nhất Việt Nam tăng tốc về đích Dự kiến hợp long vào giữa tháng 7/2026, cầu Phước An với tổng mức đầu tư hơn 4.877 tỷ đồng sẽ kết nối trực tiếp cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cầu Phước An, dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia bắc qua sông Thị Vải, đang tiến gần đến cột mốc hợp long quan trọng vào giữa tháng 7/2026. Với tĩnh không thông thuyền lên tới 55m, đây là một trong những cây cầu dây văng cao nhất Việt Nam, đóng vai trò "mắt xích" then chốt trong mạng lưới logistics vùng Đông Nam Bộ.

Tiến độ thi công các gói thầu trọng điểm

Sau hơn 3 năm triển khai kể từ tháng 6/2023, dự án cầu Phước An hiện đang bước vào giai đoạn nước rút. Tại hiện trường, khoảng 300 kỹ sư và công nhân đang duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, chia thành nhiều mũi thi công đồng thời các hạng mục cốt thép, bê tông và kết cấu dầm chính.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông TP.HCM, các gói thầu chính đều đang bám sát hoặc vượt tiến độ đề ra:

Gói thầu số 39: Hạng mục cầu chính từ trụ T37 đến trụ T40 đã hoàn thành hơn 95% khối lượng. Toàn bộ 30/30 khối dầm chính đã thi công xong, sẵn sàng cho việc hợp long nhịp chính.

Hạng mục cầu chính từ trụ T37 đến trụ T40 đã hoàn thành hơn 95% khối lượng. Toàn bộ 30/30 khối dầm chính đã thi công xong, sẵn sàng cho việc hợp long nhịp chính. Gói thầu số 38: Thi công cầu dẫn phía TP.HCM (từ đầu tuyến đến trụ T36-T37) đã đạt trên 73% khối lượng thực hiện.

Cầu Phước An sẽ được hợp long vào giữa tháng 7 này. Ảnh: Vietnamnet

Quy mô và thông số kỹ thuật ấn tượng

Với tổng mức đầu tư hơn 4.877 tỷ đồng, cầu Phước An không chỉ là công trình giao thông quy mô lớn mà còn sở hữu những thông số kỹ thuật hàng đầu khu vực:

Chiều dài: Toàn tuyến dài hơn 4,3 km, trong đó phần cầu chính dài 3,514 km.

Toàn tuyến dài hơn 4,3 km, trong đó phần cầu chính dài 3,514 km. Nhịp chính: Dài 250 m, thuộc nhóm nhịp cầu dây văng dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Dài 250 m, thuộc nhóm nhịp cầu dây văng dài nhất khu vực Đông Nam Á. Tĩnh không thông thuyền: Đạt 55 m, tương đương với cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh. Thiết kế này cho phép tàu hàng trọng tải đến 30.000 tấn lưu thông an toàn dưới gầm cầu.

Việc ưu tiên tĩnh không lớn ngay từ khâu quy hoạch giúp sông Thị Vải duy trì năng lực tiếp nhận các thế hệ tàu vận tải siêu trường siêu trọng, tránh nguy cơ trở thành điểm nghẽn giao thương trong tương lai.

Tác động chiến lược đến hạ tầng và logistics phía Nam

Dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 5/2027, cầu Phước An mang ý nghĩa đặc biệt trong việc hoàn thiện hành lang vận tải giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Công trình sẽ kết nối trực tiếp cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cầu Phước An dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027. Ảnh: Internet

Khi đi vào khai thác, dự án được kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi lớn cho thị trường logistics:

Tối ưu thời gian: Rút ngắn từ 30% đến 50% quãng đường vận chuyển hàng hóa từ miền Tây về cảng biển, do không phải lưu thông xuyên qua khu vực nội đô TP.HCM.

Rút ngắn từ 30% đến 50% quãng đường vận chuyển hàng hóa từ miền Tây về cảng biển, do không phải lưu thông xuyên qua khu vực nội đô TP.HCM. Giảm tải hạ tầng: Chia sẻ áp lực giao thông trực tiếp cho Quốc lộ 51, tuyến đường vốn đang trong tình trạng quá tải trầm trọng.

Chia sẻ áp lực giao thông trực tiếp cho Quốc lộ 51, tuyến đường vốn đang trong tình trạng quá tải trầm trọng. Nâng cao năng lực cạnh tranh: Giúp các doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, gia tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam so với các trung tâm logistics lớn như Singapore hay Malaysia.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Tiến độ thực tế phụ thuộc vào điều kiện thi công và giải ngân vốn đầu tư công.