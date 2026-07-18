Cầu Rạch Miễu dự kiến dừng thu phí từ cuối tháng 9/2026: Dấu mốc hạ tầng quan trọng Dự án BOT cầu Rạch Miễu trên Quốc lộ 60 dự kiến dừng thu phí vào cuối tháng 9/2026, sớm hơn gần 2 năm so với kế hoạch nhờ doanh thu vượt dự tính ban đầu.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa đưa ra thông báo về kế hoạch dừng thu phí hoàn vốn tại trạm cầu Rạch Miễu trên Quốc lộ 60. Theo đó, nếu các chỉ tiêu tài chính không thay đổi so với tính toán, việc thu phí sẽ chính thức kết thúc vào cuối tháng 9/2026.

Hoàn vốn sớm hơn gần 2 năm so với kế hoạch

Dự án BOT cầu Rạch Miễu được triển khai qua hai giai đoạn với tổng mức đầu tư đáng kể. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng cầu Rạch Miễu với kinh phí khoảng 1.187 tỷ đồng. Giai đoạn 2 thực hiện bổ sung, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 60 đoạn từ cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên với tổng vốn đầu tư khoảng 1.752 tỷ đồng.

Theo hợp đồng BOT ban đầu, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến kéo dài khoảng 19 năm, dự kiến kết thúc vào tháng 7/2028. Tuy nhiên, thực tế vận hành cho thấy lưu lượng phương tiện qua cầu tăng mạnh qua từng năm, giúp doanh thu thực tế vượt xa dự kiến ban đầu. Bên cạnh đó, một số chi phí đầu tư đã được điều chỉnh giảm sau các đợt thanh tra, kiểm toán, góp phần rút ngắn thời gian hoàn vốn của công trình.

Cầu Rạch Miễu. Ảnh: Internet

Công trình mang dấu ấn kỹ thuật của người Việt

Cầu Rạch Miễu bắc qua sông Tiền, hiện thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long (sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính). Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt khi là cây cầu dây văng đầu tiên do chính các kỹ sư Việt Nam tự thiết kế và thi công, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ cầu đường của nhân sự trong nước.

Dự án được khởi công vào tháng 4/2002 và chính thức khánh thành vào ngày 19/1/2009. Công trình có tổng chiều dài gần 2.878m, bề rộng mặt cầu 12m. Riêng phần cầu chính dây văng có chiều rộng 16m, được thiết kế với 2 làn xe ô tô và 2 làn dành cho xe thô sơ, người đi bộ.

Vai trò huyết mạch kết nối vùng duyên hải miền Tây

Trước khi có cầu Rạch Miễu, việc giao thông giữa các tỉnh trong khu vực phụ thuộc hoàn toàn vào phà Rạch Miễu, gây ra nhiều trở ngại về thời gian và năng lực vận tải. Sự hiện diện của cây cầu đã xóa bỏ hoàn toàn điểm nghẽn này, rút ngắn thời gian vượt sông Tiền xuống chỉ còn khoảng 15 phút.

Công trình không chỉ kết nối thông suốt Quốc lộ 60 mà còn tạo thành hành lang giao thông quan trọng giữa TP.HCM với các tỉnh duyên hải Đồng bằng sông Cửu Long như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng và Long An. Việc dừng thu phí vào năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm chi phí logistics, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực.