Cầu Trần Hưng Đạo 16.000 tỷ đồng: Khởi động giai đoạn thi công kết cấu nhịp Dự án cầu Trần Hưng Đạo chính thức bước vào giai đoạn thi công dầm hộp bê tông cốt thép, đánh dấu bước tiến quan trọng trong mục tiêu hoàn thành trục giao thông xuyên tâm vào tháng 9/2027.

Trong chiến lược mở rộng không gian đô thị về phía Đông, TP.Hà Nội đang thúc đẩy hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn nhằm tăng năng lực kết nối qua sông Hồng. Cầu Trần Hưng Đạo, công trình mang tên danh tướng kiệt xuất trong lịch sử dân tộc, vừa ghi nhận bước chuyển mới khi bắt đầu thi công kết cấu nhịp - dấu mốc cho thấy hình hài cây cầu đang dần hiện rõ sau giai đoạn xử lý nền móng phức tạp.

Giai đoạn thi công dầm hộp và thử tải kỹ thuật

Trên công trường hiện nay, các nhà thầu đã bắt đầu chuẩn bị thi công phần dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực tại bãi đúc phía khu vực Long Biên, TP.Hà Nội. Đây là công đoạn mở đầu cho quá trình hình thành kết cấu phần trên của cầu, đóng vai trò then chốt trong tiến độ xây dựng toàn công trình.

Hình ảnh lực lượng công nhân tập trung thi công trên công trường.

Tại nhiều vị trí, hệ thống đà giáo đã được lắp dựng hoàn tất để chuẩn bị cho việc đúc dầm. Trước khi tiến hành đổ bê tông chính thức, toàn bộ hệ thống này phải trải qua bước thử tải nghiêm ngặt nhằm đánh giá khả năng chịu lực, độ ổn định và mức độ biến dạng dưới tải trọng thực tế.

Đơn vị thi công tiến hành thử tải trước khi đúc dầm.

Các kỹ sư theo dõi liên tục các thông số về chuyển vị, độ võng và độ lún. Chỉ khi kết quả đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, công tác lắp dựng cốt thép, bố trí ống gen dự ứng lực và đổ bê tông mới được triển khai. Theo thiết kế, phần cầu dẫn hai đầu tuyến có tổng chiều dài khoảng 1.150m, sử dụng kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực kết hợp dầm bản rỗng.

Duy trì 17 mũi thi công đồng thời

Song song với việc chuẩn bị thi công dầm, các hạng mục khác của dự án vẫn được triển khai liên tục với cường độ cao. Sau thời gian thi công dưới lòng sông Hồng, nhiều trụ cầu đã hoàn thành phần móng và thân trụ, vươn lên khỏi mặt nước. Hiện tại, công trường duy trì 17 mũi thi công đồng thời tại các hạng mục bệ trụ, thân trụ, cầu dẫn và các công trình phụ trợ.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo sau khi hoàn thành.

Hệ thống sà lan, cẩu chuyên dụng cùng thiết bị cơ giới hoạt động liên tục trên sông Hồng để phục vụ vận chuyển vật tư và lắp đặt cấu kiện thép. Theo kế hoạch từ chủ đầu tư, toàn bộ công trình đang được phấn đấu hoàn thành và đưa vào vận hành vào tháng 9/2027.

Thông số kỹ thuật và vai trò chiến lược

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 5,6 km, trong đó phần cầu chính vượt sông Hồng dài gần 900 m. Điểm đầu dự án kết nối với khu vực phố Trần Hưng Đạo (khu vực Hoàn Kiếm), điểm cuối nối với đường Nguyễn Văn Linh (khu vực Long Biên, TP.Hà Nội).

Quy mô mặt cắt ngang:

6 làn xe cơ giới.

Làn hỗn hợp dành cho xe thô sơ.

Lối đi dành riêng cho người đi bộ.

Khi đưa vào khai thác, cây cầu sẽ bổ sung một trục kết nối trực tiếp giữa trung tâm TP.Hà Nội với khu vực phía Đông, giảm áp lực giao thông đáng kể cho các cầu Chương Dương, Long Biên và Vĩnh Tuy. Trong bối cảnh TP.Hà Nội đang triển khai đồng bộ Vành đai 4 và các tuyến đường sắt đô thị, tiến độ của cầu Trần Hưng Đạo đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông xuyên tâm và hiện thực hóa quy hoạch Thủ đô giai đoạn mới.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch và tiến độ thực tế từ chủ đầu tư.