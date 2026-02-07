Cầu Trần Hưng Đạo 16.226 tỷ đồng tại TP.Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ về đích năm 2027 Dự án cầu Trần Hưng Đạo với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng hiện đạt 15% khối lượng thi công. Công trình dự kiến hoàn thành vào quý II/2027 nhằm giảm tải áp lực cho cầu Chương Dương và Vĩnh Tuy.

TP.Hà Nội đang quyết liệt yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật và giải quyết các vướng mắc mặt bằng để đảm bảo dự án cầu Trần Hưng Đạo hoàn thành đúng kế hoạch vào quý II/2027. Đây là công trình trọng điểm nhằm phục vụ Hội nghị APEC 2027 và hoàn thiện mạng lưới giao thông vượt sông Hồng.

Tiến độ thi công đạt hơn 15% khối lượng

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội, dự án cầu Trần Hưng Đạo đang được triển khai đồng loạt với 17 mũi thi công. Tính đến đầu tháng 7/2026, giá trị sản lượng thi công đạt khoảng 1.113 tỷ đồng, tương đương hơn 15% tổng giá trị xây lắp.

Về các hạng mục kỹ thuật cụ thể, toàn bộ 128/128 cọc khoan nhồi của phần cầu chính đã hoàn thành. Đối với phần cầu dẫn phía Phường Long Biên và cầu vượt Cổ Linh, đơn vị thi công đã hoàn thiện 208/236 cọc khoan nhồi. Ngoài ra, 6/7 bệ trụ cầu chính và nhiều hạng mục mố, thân trụ cầu dẫn cũng đã được định hình rõ rệt trên công trường.

Công trường cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Báo Dân trí

Công tác giải phóng mặt bằng hiện đạt kết quả khả quan khi Ban Quản lý dự án đã tiếp nhận 29,43ha trên tổng số 31,05ha đất cần thu hồi, đạt tỷ lệ 94,78%. Tuy nhiên, dự án vẫn đang gặp thách thức lớn trong việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và nổi, đặc biệt là đường dây điện cao thế tại khu vực Phường Cửa Nam và Phường Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng kỹ thuật

Để đảm bảo mục tiêu về đích vào năm 2027, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị quản lý điện lực, viễn thông, cấp thoát nước phải thực hiện di dời hạ tầng trong phạm vi dự án đúng tiến độ. Những đơn vị chậm trễ, gây ảnh hưởng đến dòng thời gian chung của dự án sẽ phải chịu trách nhiệm trước thành phố.

Siêu cầu 16.000 tỷ mang tên danh tướng huyền thoại Trần Hưng Đạo. Ảnh: Internet

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được khởi công từ tháng 10/2025 với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 16.226 tỷ đồng. Đây là dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) thanh toán bằng quỹ đất. Dự án được chia thành 5 dự án thành phần, bao gồm giải phóng mặt bằng tại các địa bàn Phường Cửa Nam, Phường Hồng Hà, Phường Long Biên, Phường Bồ Đề, Phường Hai Bà Trưng và các hạng mục xây lắp cầu chính, đường dẫn.

Thông tin kỹ thuật và quy hoạch dự án

| Hạng mục | Thông tin chi tiết | Tổng mức đầu tư 16.226 tỷ đồng Hình thức đầu tư PPP, hợp đồng BT Ngày khởi công 09/10/2025 Dự kiến hoàn thành Quý II/2027 Vị trí kết nối Phường Cửa Nam, Hồng Hà, Hai Bà Trưng sang Phường Long Biên, Bồ Đề (TP.Hà Nội)

Sau khi đi vào hoạt động, cầu Trần Hưng Đạo không chỉ giảm tải áp lực giao thông cho cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy mà còn là đòn bẩy phát triển kinh tế cho khu vực phía Đông thành phố. Công trình được kỳ vọng trở thành một biểu tượng kiến trúc mới, kết nối chặt chẽ không gian đô thị hai bên sông Hồng theo quy hoạch chung của Thủ đô.

Lưu ý: Thông tin tiến độ và quy hoạch dự án có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng tại từng thời điểm thi công thực tế.