Cầu Tứ Liên hơn 20.100 tỷ đồng: Tiến độ thi công và lộ trình hợp long năm 2027 Dự án cầu Tứ Liên đạt hơn 14% khối lượng, dự kiến hợp long vào tháng 7/2027. Công trình hơn 20.100 tỷ đồng này sẽ là trục giao thông chiến lược nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Bắc.

Dự án cầu Tứ Liên, công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội với tổng vốn đầu tư hơn 20.100 tỷ đồng, hiện đã đạt khoảng 14,02% khối lượng thi công. Theo kế hoạch điều chỉnh, dự án phấn đấu hợp long nhịp chính vào ngày 30/7/2027 và chính thức thông xe kỹ thuật vào dịp 10/10/2027, góp phần giải tỏa áp lực giao thông cho các cây cầu hiện hữu như cầu Chương Dương và cầu Long Biên.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng

Tại cuộc họp rà soát tiến độ các dự án cầu vượt sông Hồng và sông Đuống, lãnh đạo Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ các tồn tại về giải phóng mặt bằng. Hiện tại, phần lớn diện tích phục vụ dự án cầu Tứ Liên đã hoàn tất công tác bồi thường, tuy nhiên vẫn còn vướng một số hạng mục liên quan đến công trình ngầm, nổi và hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời.

Để đảm bảo tiến độ thi công đồng loạt, chính quyền thành phố yêu cầu các địa phương liên quan phải hoàn tất việc bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước ngày 30/7/2026. Các thủ tục về di chuyển cây xanh, hệ thống chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật cần được xử lý dứt điểm trước ngày 25/7/2026.

Công trường dự án cầu Tứ Liên. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Quy mô kỹ thuật và công nghệ thi công hiện đại

Khởi công từ ngày 19/5/2025, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài tuyến khoảng 5,15km. Điểm đầu kết nối từ đường Nghi Tàm (Phường Tây Hồ, Hà Nội) và điểm cuối tại đường Trường Sa (Xã Đông Anh, Hà Nội). Đây được xem là một trong những trục giao thông chiến lược mở rộng không gian phát triển về phía Bắc sông Hồng.

Điểm nhấn kiến trúc của dự án là cầu chính dây văng dài 1.000m, với nhịp chính đạt 500m. Mặt cầu rộng 43m, được thiết kế với 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và lối đi dành cho người đi bộ. Với tốc độ thiết kế 80km/h, sau khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những cây cầu dây văng có quy mô lớn và hiện đại nhất tại Thủ đô.

Phối cảnh cầu Tứ Liên

Để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, nhà thầu đã áp dụng nhiều giải pháp thi công tiên tiến. Đáng chú ý là việc sử dụng hệ thống ván khuôn leo thủy lực, cẩu tháp tải trọng lớn và thiết bị lắp hẫng dầm thép xoay 360 độ. Việc ứng dụng công nghệ mới này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao chất lượng kết cấu dây văng và rút ngắn thời gian hoàn thiện các hạng mục trọng yếu.

Động lực phát triển hạ tầng khu vực phía Bắc

Cầu Tứ Liên không chỉ đóng vai trò giảm tải cho các cầu Chương Dương, Long Biên, Vĩnh Tuy và Thăng Long mà còn kết nối trực tiếp đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ tạo trục giao thông nhanh từ trung tâm Hà Nội đến Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) và các tỉnh khu vực Đông Bắc.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại Xã Đông Anh, Phường Long Biên và các khu vực lân cận. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông theo quy hoạch, đồng thời hình thành một biểu tượng kiến trúc mới bắc qua sông Hồng.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch và tiến độ thực tế của chủ đầu tư.