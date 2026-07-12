Cầu vượt biển Thuận An dài nhất miền Trung chính thức thông xe cuối tháng 7 Toàn bộ công trình cầu Thuận An và hệ thống đường dẫn tại TP. Huế sẽ hoàn thành trước ngày 30/7/2026, chấm dứt hơn 100 năm di chuyển bằng đò của người dân khu vực ven biển.

Cầu vượt cửa biển Thuận An tại Phường Thuận An, TP. Huế dự kiến chính thức thông xe toàn tuyến trước ngày 30/7/2026. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm thuộc dự án đường ven biển giai đoạn 1, đóng vai trò chiến lược trong việc xóa bỏ cảnh chia cắt giao thông kéo dài hơn một thế kỷ và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Tiến độ hoàn thiện những hạng mục cuối cùng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế, dự án đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An hiện đang bước vào giai đoạn nước rút. Các đơn vị thi công đang đồng loạt triển khai thảm bê tông nhựa mặt đường, hoàn thiện bó vỉa và lắp đặt hệ thống tín hiệu giao thông để kịp tiến độ bàn giao vào cuối tháng 7.

Ghi nhận thực tế cho thấy, phần đường dẫn phía Bắc cầu Thuận An với chiều dài 3,24km đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây lắp. Trong khi đó, tuyến đường dẫn phía Nam dài 2,19km – khu vực từng gặp khó khăn do vướng mắc giải phóng mặt bằng – đang được các nhà thầu tập trung nhân lực và thiết bị để hoàn thiện những mét nhựa đường cuối cùng.

Đoạn đường dẫn phía bắc cầu qua cửa biển Thuận An đã hoàn thành xây dựng. Ảnh: Cao Tiến/Báo Dân trí

Quy mô và thông số kỹ thuật cầu Thuận An

Điểm nhấn quan trọng nhất của dự án là cầu Thuận An với chiều dài 2,36km, xác lập kỷ lục là cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung. Công trình được khởi công từ tháng 3/2022 với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 2.400 tỷ đồng, huy động từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương.

Về mặt kỹ thuật, cầu có chiều rộng 20m, thiết kế 4 làn xe với kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực bền vững. Công trình sử dụng công nghệ dầm - cáp hỗn hợp (Extradosed) hiện đại, trong đó nhịp chính vượt hơn 200m. Thiết kế này không chỉ đảm bảo thẩm mỹ mà còn đáp ứng tĩnh không thông thuyền cho tàu có tải trọng đến 5.000 tấn lưu thông qua cửa biển Thuận An.

Hệ thống móng cầu gồm 2 mố và 50 trụ đặt trên nền cọc khoan nhồi đường kính từ 1,5m đến 2m. Để thích ứng với môi trường biển khắc nghiệt, các hạng mục như lan can chống ăn mòn, khe co giãn và gối cầu đều được lựa chọn vật liệu và thi công theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế; liên danh thi công gồm Công ty CP Xây dựng Tân Nam, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương và Công ty CP 479 Hòa Bình.

Cầu Thuận An. Ảnh: Báo Xây dựng

Động lực phát triển kinh tế biển và Logistics

Việc đưa cầu Thuận An vào khai thác không chỉ mang ý nghĩa về mặt giao thông mà còn là đòn bẩy cho kinh tế biển của TP. Huế. Khi hoàn thành, tuyến đường ven biển sẽ kết nối trực tiếp với Quốc lộ 49A và Quốc lộ 49B, hình thành hành lang giao thông chiến lược dọc bờ biển quốc gia.

Kiến trúc cầu với hệ thống trụ tháp kết hợp dây văng hình chữ A sơn màu đỏ nổi bật được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của đô thị biển Huế, thu hút khách du lịch và thúc đẩy dịch vụ nghỉ dưỡng ven biển. Bên cạnh đó, khả năng kết nối đồng bộ sẽ giúp tối ưu hóa hoạt động logistics, vận chuyển hàng hóa từ các khu vực lân cận về cửa biển.

Dự án đường bộ ven biển qua TP. Huế có tổng chiều dài gần 22km với tổng mức đầu tư hoàn thiện ước tính 3.496 tỷ đồng. Việc thông xe cầu Thuận An vào cuối tháng 7/2026 đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khung của địa phương, tạo tiền đề để mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Đông.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch và tiến độ nghiệm thu thực tế của cơ quan chức năng.