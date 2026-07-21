Cầu vượt biển Thuận An dài nhất miền Trung sắp đưa vào khai thác Dự kiến trước ngày 30/7/2026, cầu Thuận An tại TP. Huế sẽ chính thức thông xe, xóa bỏ cảnh lụy đò hơn một thế kỷ và tạo động lực phát triển kinh tế biển cho toàn khu vực.

Sau hơn 3 năm thi công, dự án đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An (giai đoạn 1) tại TP. Huế đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Công trình được kỳ vọng sẽ phá vỡ thế độc đạo, kết nối giao thương và thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng ven biển miền Trung.

Xóa bỏ cảnh lụy đò hơn một thế kỷ tại cửa biển Thuận An

Trong nhiều năm qua, cửa biển Thuận An là điểm chia cắt tự nhiên khiến việc đi lại giữa hai bờ gặp nhiều khó khăn. Người dân địa phương chủ yếu phải sử dụng đò hoặc di chuyển đường vòng rất xa để vận chuyển hàng hóa. Tình trạng này gây cản trở lớn đến hoạt động giao thương và phát triển kinh tế biển.

Việc đưa cầu vượt biển Thuận An vào khai thác trước ngày 30/7/2026 sẽ giải quyết triệt để bài toán giao thông tại đây. Cây cầu không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hải sản, nông sản và thúc đẩy các hoạt động dịch vụ tại khu vực ven biển TP. Huế.

Cầu vượt biển Thuận An. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Thông số kỹ thuật và quy mô dự án 2.400 tỷ đồng

Dự án đường bộ ven biển qua TP. Huế có tổng chiều dài gần 22km với tổng mức đầu tư hoàn thiện khoảng 3.496 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 tập trung triển khai đoạn tuyến số 1 dài gần 8km với tâm điểm là cầu Thuận An.

Cầu Thuận An có chiều dài 2,36km, hiện là cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, khởi công từ tháng 3/2022. Cầu rộng 20m, thiết kế 4 làn xe với kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực bền vững.

Việc đưa vào khai thác cây cầu sẽ giúp xóa bỏ tình trạng lụy đò. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Đáng chú ý, công trình sử dụng kết cấu Extradosed (dầm - cáp hỗn hợp) với nhịp chính dài hơn 200m. Thiết kế này không chỉ đảm bảo mỹ thuật mà còn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho tàu có tải trọng đến 5.000 tấn lưu thông qua cửa biển. Hệ thống móng cọc khoan nhồi có đường kính từ 1,5m đến 2m, cùng các phụ kiện như gối cầu, lan can được xử lý chuyên biệt để chịu được môi trường biển khắc nghiệt.

Động lực phát triển mới cho đô thị biển TP. Huế

Tuyến đường ven biển sau khi hoàn thành sẽ kết nối đồng bộ với Quốc lộ 49A và Quốc lộ 49B, hình thành trục giao thông liên hoàn dọc bờ biển miền Trung. Đây là tiền đề để TP. Huế mở rộng không gian đô thị, phát triển mạnh mẽ các ngành dịch vụ, du lịch và logistics.

Đây được xem là công trình cầu vượt biển dài nhất miền Trung hiện nay. Ảnh: Internet

Ngoài giá trị về hạ tầng, cầu Thuận An còn mang ý nghĩa kiến trúc quan trọng. Hệ thống trụ tháp và dây văng hình chữ A sơn màu đỏ rực rỡ được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của đô thị biển TP. Huế, thu hút khách du lịch và tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực cửa biển.