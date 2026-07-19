Cầu vượt cửa biển Thuận An tại TP. Huế chính thức khai thác từ ngày 30/7/2026 Với chiều dài 2,36km, cầu Thuận An là cầu vượt biển dài nhất miền Trung, giúp xóa bỏ cảnh di chuyển bằng đò suốt hơn một thế kỷ và tạo động lực phát triển kinh tế biển TP. Huế.

Dự án đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An (giai đoạn 1) tại Phường Thuận An, TP. Huế đang bước vào những ngày thi công khẩn trương cuối cùng. Theo thông tin từ chủ đầu tư, toàn bộ công trình trọng điểm này sẽ hoàn tất các hạng mục và chính thức đưa vào khai thác trước ngày 30/7/2026, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển quốc gia.

Hoàn thiện hạ tầng chiến lược ven biển TP. Huế

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế, xác nhận dự án hiện chỉ còn một số hạng mục phụ trợ nhỏ đang được tinh chỉnh. Việc sớm đưa công trình vào vận hành không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn hiện thực hóa mục tiêu hình thành trục giao thông xương sống chạy dọc bờ biển địa phương.

Dự án đường bộ ven biển qua TP. Huế có tổng chiều dài gần 22km, được chia thành 3 đoạn tuyến chính với tổng mức đầu tư hoàn thiện ước tính khoảng 3.496 tỷ đồng. Nguồn vốn này được huy động từ ngân sách Trung ương và địa phương. Trong đó, giai đoạn 1 tập trung triển khai đoạn tuyến số 1 dài gần 8km với tâm điểm là cầu Thuận An.

Đoạn đường dẫn phía bắc cầu qua cửa biển Thuận An đã hoàn thành xây dựng. Ảnh: Cao Tiến/Báo Dân trí

Thông số kỹ thuật vượt trội của cầu vượt biển dài nhất miền Trung

Cầu Thuận An được khởi công từ tháng 3/2022 với tổng vốn đầu tư riêng cho hạng mục này khoảng 2.400 tỷ đồng. Với chiều dài 2,36km, đây hiện là cây cầu vượt cửa biển có quy mô lớn nhất khu vực miền Trung. Mặc dù quá trình thi công từng gặp khó khăn và phải điều chỉnh tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng, nhưng liên danh các nhà thầu gồm Công ty CP Xây dựng Tân Nam, Tập đoàn Đạt Phương và Công ty CP 479 Hòa Bình đã nỗ lực đưa dự án về đích đúng cam kết mới.

Về mặt kỹ thuật, cầu có chiều rộng 20m, thiết kế 4 làn xe cơ giới. Công trình sử dụng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực hiện đại. Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất là kết cấu dầm - cáp hỗn hợp (Extradosed). Thiết kế này cho phép nhịp chính vượt hơn 200m, tạo tĩnh không thông thuyền lớn, đảm bảo cho tàu có tải trọng lên đến 5.000 tấn lưu thông qua cửa biển thuận tiện.

Toàn bộ hệ thống cầu được nâng đỡ bởi 2 mố và 50 trụ đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi đường kính từ 1,5m đến 2m. Để thích ứng với môi trường biển khắc nghiệt, các hạng mục như lan can, khe co giãn và gối cầu đều được sử dụng vật liệu chống ăn mòn theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất.

Cầu Thuận An. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Biểu tượng mới của đô thị biển và động lực kinh tế

Bên cạnh công năng giao thông, cầu Thuận An còn được kỳ vọng trở thành một biểu tượng kiến trúc mới của TP. Huế. Hệ thống trụ tháp kết hợp dây văng hình chữ A được sơn màu đỏ nổi bật, tạo nên vẻ đẹp hiện đại và hoành tráng ngay cửa biển. Trước đó, vào ngày 30/4, địa phương đã tổ chức thông xe kỹ thuật, thu hút sự quan tâm lớn của người dân và giới đầu tư hạ tầng.

Khi chính thức đi vào hoạt động, tuyến đường ven biển này sẽ kết nối trực tiếp với Quốc lộ 49A và Quốc lộ 49B. Sự liên kết này hình thành nên một hành lang giao thông chiến lược, tạo tiền đề bứt phá cho các ngành du lịch, dịch vụ và logistics. Đặc biệt, khu vực ven biển TP. Huế sẽ có thêm không gian phát triển mới, thu hút các dự án bất động sản và nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Quan trọng hơn hết, cây cầu đã chấm dứt hơn 100 năm chia cắt giữa hai bờ cửa biển Thuận An. Việc thay thế những chuyến đò ngang bằng một công trình kiên cố không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn mở ra cơ hội khai thác tối đa tiềm năng kinh tế biển, góp phần nâng tầm vị thế của đô thị Huế trong tương lai gần.

Cảnh báo: Thông tin về quy hoạch và vận hành dự án có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần theo dõi các thông báo chính thức từ Ban Quản lý dự án để cập nhật lộ trình giao thông cụ thể.