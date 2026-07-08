Cầu vượt vịnh 3.900 tỷ đồng tại An Giang: Thay thế nhà thầu để đảm bảo tiến độ Sở Xây dựng tỉnh An Giang quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu chậm tiến độ tại dự án cầu vượt vịnh An Biên - Rạch Giá để tăng tốc hoàn thành công trình biểu tượng.

Dự án cầu vượt vịnh An Biên - Rạch Giá, một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh An Giang với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, chủ đầu tư đã có động thái quyết liệt khi loại bỏ đơn vị thi công không đáp ứng yêu cầu năng lực.

Chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm cam kết

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang, xác nhận đơn vị đang hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu mới thay thế Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C. Nguyên nhân được xác định là do doanh nghiệp này vi phạm nghiêm trọng các điều khoản về tiến độ trong hợp đồng.

Theo báo cáo từ chủ đầu tư, VNCN E&C đã chậm triển khai các hạng mục được giao trong hơn 6 tháng, kể từ khi tiếp nhận mặt bằng vào cuối tháng 10/2025. Dù đã nhận nhiều văn bản nhắc nhở và cảnh cáo, nhà thầu vẫn không huy động đủ nhân lực, thiết bị và vật tư, gây ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ gói thầu.

Công trình thi công chậm tiến độ so với mục tiêu đã đề ra. Ảnh: Minh Khang/ Báo Tuổi Trẻ

Việc xử lý dứt điểm nhà thầu yếu kém nhằm mục tiêu sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị mới có đủ năng lực, tránh gây hệ lụy dây chuyền đến tiến độ chung của dự án trọng điểm này.

Duy trì 12 mũi thi công đồng loạt trên công trường

Bên cạnh việc thanh lọc nhà thầu, chủ đầu tư đang siết chặt công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất. Hiện nay, công trường duy trì 12 mũi thi công tập trung tại hai đầu tuyến thuộc phường Rạch Giá và xã Tây Yên. Lực lượng tại chỗ gồm khoảng 83 kỹ sư và công nhân kỹ thuật làm việc liên tục theo ca kíp.

Hệ thống máy móc chuyên dụng quy mô lớn đã được huy động đồng bộ, bao gồm máy khoan cọc nhồi, cẩu tháp, cẩu bánh xích, sà lan và trạm trộn bê tông. Các hạng mục kỹ thuật phức tạp đang được triển khai gồm:

Thi công cọc khoan nhồi và đóng cừ SW.

Đổ dầm mũ và đúc dầm tại nhà máy.

Bơm cát san lấp mặt bằng.

Chuẩn bị lắp đặt kết cấu vòm thép.

Vị trí triển khai xây dựng cầu vượt vịnh Rạch Giá. Nguồn đồ họa: Báo Tuổi Trẻ

Thông số kỹ thuật và kiến trúc biểu tượng

Dự án cầu vượt vịnh An Biên - Rạch Giá có tổng mức đầu tư khoảng 3.900 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp chiếm hơn 3.491 tỷ đồng. Công trình có tổng chiều dài khoảng 3,5km, mặt cầu thiết kế rộng 6 làn xe, khởi công từ cuối tháng 9/2025.

Về vị trí, điểm đầu tuyến đặt tại xã Tây Yên, điểm cuối kết nối trực tiếp với nút giao đường 3/2 - Ngô Quang Hớn thuộc phường Rạch Giá. Điểm nhấn đặc biệt của công trình là phương án kiến trúc lấy cảm hứng từ mái tóc của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng (chị Sứ), tạo nên hình tượng văn hóa đặc trưng cho khu vực.

Cây cầu có kiến trúc được lấy cảm hứng từ mái tóc của nữ anh hùng Phan Thị Ràng. Ảnh minh họa

Kỳ vọng thúc đẩy kinh tế ven biển Tây Nam Bộ

Mặc dù chủ đầu tư đã có những chỉ đạo quyết liệt, song thực tế vẫn còn một số đơn vị trong liên danh nhà thầu bị phê bình do chậm huy động nhân sự chủ chốt và cán bộ kỹ thuật. Dự án được giao kế hoạch giải ngân khoảng 115 tỷ đồng trong quý II/2026, đòi hỏi sự tập trung cao độ từ tất cả các bên liên quan.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là công trình biểu tượng của tỉnh An Giang. Ảnh minh họa

Khi hoàn thành, cầu vượt vịnh Rạch Giá không chỉ rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa xã Tây Yên và trung tâm phường Rạch Giá mà còn hình thành trục giao thông ven biển mới. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển không gian đô thị, dịch vụ và du lịch dọc bờ biển phía Tây của tỉnh An Giang.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần theo dõi các thông báo chính thức từ chủ đầu tư.