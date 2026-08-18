Nông nghiệp - Nông thôn Cây ca cao “bén duyên” vùng quê lúa Cát Tiên Cây ca cao được các xã thuộc khu vực Cát Tiên lựa chọn đưa vào cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương nhằm tạo thêm nguồn thu cho người nông dân, bên cạnh cây trồng chủ lực là lúa.

Nông dân xã Cát Tiên 2 đi tham quan thực tế mô hình Sơ chế hạt ca cao trên địa bàn xã

Ca cao là loại cây ưa bóng râm. Trồng cây ca cao xen canh với các loại cây trồng khác trong vườn không chỉ tận dụng được khoảng không gian ở phía dưới tán của các loại cây trồng chủ lực, giúp giữ ẩm đất, chống thất thoát nước, mà còn trực tiếp tạo ra nguồn thu nhập chủ động cho người trồng từ việc bán trái ca cao. Theo ông Đinh Thế Vĩnh - hộ trồng cây ca cao ở xã Cát Tiên 3, khi cây đạt tuổi trưởng thành, khoảng 1 - 2 năm kể từ lúc trồng, ca cao bắt đầu ra hoa và đậu trái. 1 năm cây ca cao ra trái liên tục trong 8 tháng. “Hiện, 1 kg trái ca cao tươi có giá bán trên 10.000 đồng. Trái ca cao tươi hay trái ca cao khô đều có người thu mua, không lo bị ế”, ông Vĩnh cho hay.

Qua thời gian trồng khảo nghiệm tại vườn nhà mình, ông Vĩnh nhận thấy khí hậu và thổ nhưỡng ở khu vực Cát Tiên phù hợp cho cây ca cao phát triển. Chính vì khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, ca cao bước đầu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế nhất định ở quê lúa Cát Tiên. Theo UBND xã Cát Tiên 2, những năm gần đây, người dân xã Cát Tiên 2 đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng ca cao để giảm sự phụ thuộc vào những biến động của thị trường nông sản. Đồng thời tạo ra vùng nguyên liệu ca cao phục vụ nhu cầu sản xuất, chế biến ca cao thương phẩm ở địa phương. Công ty TNHH Bản Ca cao đóng chân tại địa bàn xã Cát Tiên 2 đã xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ ca cao với sự tham gia của 15 hộ trồng ca cao với tổng diện tích khoảng 6 ha.

Ca cao là loại cây ưa bóng râm, rất phù hợp để trồng xen dưới tán các loại cây khác

Thực tế, khi mở rộng diện tích cây ca cao vẫn còn một số hộ chưa nắm rõ kỹ thuật trồng và chăm sóc. Do vậy, UBND xã Cát Tiên 2 mới đây đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cát Tiên 2 tổ chức chuyến đi thực địa, tham quan các mô hình trồng ca cao điểm. Mục đích để tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc cây, cách thu hái, chế biến trái ca cao, qua đó áp dụng vào mô hình trồng cây ca cao tại địa phương. Theo cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Cát Tiên 2, bên cạnh sản phẩm chính là hạt ca cao, vỏ trái ca cao cũng mang lại một nguồn lợi không hề nhỏ. Nó là nguồn thức ăn hữu cơ vô cùng giàu dinh dưỡng cho bò, dê, heo... Nông dân chỉ cần xay nhỏ vỏ trái ca cao rồi trộn với cám hoặc ủ lên men để làm thức ăn dự trữ cho các loại vật nuôi. Ngoài ra, nông dân cũng có thể đốt yếm khí vỏ trái ca cao để tạo ra than sinh học, sau đó bón lại cho chính cây ca cao như một loại phân kali, giúp cây phát triển.

Theo số liệu của Thống kê Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có khoảng 426 ha cây ca cao. Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Đam Rông... là những khu vực phù hợp cho việc phát triển cây ca cao. Để cây ca cao phát triển bền vững, mang lại nguồn thu ổn định cho người nông dân, ngành chức năng tỉnh đặc biệt nhấn mạnh đến việc liên kết giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp - Nhà nước. Nông dân phải được tiếp cận những kỹ thuật canh tác tiên tiến, giống cây trồng phải bảo đảm chất lượng, quy trình chăm sóc cây phải được chuẩn hóa. Trong khi đó, hợp tác xã và doanh nghiệp thì hỗ trợ nông dân tiêu thụ những nông sản đạt chuẩn, giá cả phải mang tính cạnh tranh, giúp người dân tăng trưởng về kinh tế. Nhà nước giữ vai trò điều hành vĩ mô, thông tin nhu cầu thị trường và khuyến cáo những rủi ro về giá do các biến động thị trường.