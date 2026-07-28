CĐV Argentina vây kín nhà HLV Scaloni suốt một tuần sau chung kết World Cup 2026 Dù tuyển Argentina vừa thất bại ở chung kết World Cup 2026, hàng trăm CĐV vẫn vây kín nhà riêng của HLV Lionel Scaloni tại Pujato để thể hiện tình cảm tri ân.

Tám ngày đã trôi qua kể từ đêm chung kết cay đắng của World Cup 2026, nhưng cuộc sống bình thường vẫn là điều xa xỉ với Lionel Scaloni. Tại thị trấn Pujato yên bình gần Rosario, hàng trăm người hâm mộ xứ tango vẫn miệt mài túc trực trước cửa nhà riêng của chiến lược gia 48 tuổi, tạo nên khung cảnh chưa từng có đối với một huấn luyện viên vừa thất bại ở trận đấu cuối cùng của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Cuộc viếng thăm bất tận tại thị trấn Pujato

Bất chấp cái nắng và thời gian chờ đợi kéo dài, bầu không khí bên ngoài nhà riêng của Scaloni luôn rộn rã. Trong đoạn video được lan truyền rộng rãi, vị thuyền trưởng tuyển Argentina xuất hiện giữa vòng vây dày đặc của đám đông, được lực lượng an ninh vất vả hộ tống ra xe cá nhân. Những cánh tay liên tục vươn ra để xin chữ ký, chụp ảnh kỷ niệm hoặc chỉ đơn thuần là trao một cú bắt tay với người anh hùng dân tộc.

HLV Scaloni trở về quê nhà trong vòng tay của người hâm mộ.

Trước sự cuồng nhiệt không ngớt, Scaloni phải kiên nhẫn giải thích với từng nhóm người hâm mộ trên đường di chuyển: "Tôi có cuộc hẹn với nha sĩ. Tôi sẽ quay lại sớm thôi". Tình cảnh gần như "mắc kẹt" ngay tại nhà mình diễn ra liên tục, nhưng vị thuyền trưởng này vẫn duy trì thói quen ra ngoài hai lần mỗi ngày để gặp gỡ, ký tặng và gửi lời cảm ơn đến từng CĐV.

Tình yêu vượt qua nỗi đau mất ngôi vương

Hành trình của Argentina tại World Cup 2026 khép lại bằng thất bại tối thiểu 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết rạng sáng 20/7, với bàn thắng duy nhất được Ferran Torres ghi trong thời gian thi đấu hiệp phụ. Khoảnh khắc Lionel Messi bật khóc khi nhận huy chương bạc hay Scaloni nghẹn ngào bỏ dở cuộc họp báo sau trận đấu đã khắc họa sâu sắc sự đau đớn của "La Albiceleste".

Tuy nhiên, phản ứng của công chúng Argentina khi đội nhà trở về lại hoàn toàn trái ngược với những kịch bản chỉ trích thông thường. Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ liên tục dành những lời tri ân sâu sắc cho chiến lược gia 48 tuổi. Một tài khoản trên X bình luận: "Cứ như họ vừa vô địch World Cup vậy". Một người khác khẳng định: "Ông ấy là HLV vĩ đại nhất lịch sử Argentina".

Di sản không thể lay chuyển

Bên cạnh làn sóng ngưỡng mộ, không ít ý kiến cũng tỏ ra lo lắng cho sức khỏe và sự riêng tư của chiến lược gia này. Một CĐV chia sẻ: "Thật tuyệt khi ông ấy luôn dành thời gian cho người hâm mộ, nhưng việc bị bao quanh mọi lúc chắc hẳn rất mệt mỏi". Sự vây hãm kéo dài suốt hơn một tuần phản ánh trọn vẹn văn hóa bóng đá cuồng nhiệt của đất nước Nam Mỹ, nơi kết quả một trận đấu không thể xóa bỏ tình cảm dành cho người đã gặt hái vô số vinh quang cho dân tộc.

Dù tương lai của Scaloni trên ghế huấn luyện vẫn còn bỏ ngỏ sau những phát biểu đầy cảm xúc hậu chung kết, sự ủng hộ tuyệt đối từ quê nhà Pujato là minh chứng cho thấy vị thế không thể lay chuyển của ông trong lòng người hâm mộ Argentina.