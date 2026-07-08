CellphoneS ra mắt YouTube Shopping Affiliate mở cơ hội tăng thu nhập cho Creator CellphoneS chính thức tham gia mạng lưới YouTube Shopping Affiliate tại Việt Nam, tạo cơ hội cho các nhà sáng tạo nội dung công nghệ gia tăng doanh thu.

Hệ thống bán lẻ CellphoneS chính thức tham gia mạng lưới YouTube Shopping Affiliate tại Việt Nam, mở ra kênh khai thác doanh thu mới cho các nhà sáng tạo nội dung (Creator, KOC, KOL). Thông qua chương trình này, Creator có thể trực tiếp gắn thẻ sản phẩm công nghệ chính hãng vào video, Shorts hoặc Livestream để nhận hoa hồng từ các đơn hàng thành công.

Điều kiện tham gia chương trình YouTube Shopping Affiliate của CellphoneS

Lĩnh vực công nghệ được đánh giá là một trong những ngành hàng tạo dựng doanh thu đột phá nhờ giá trị đơn hàng lớn. Để đăng ký tham gia gắn tag sản phẩm CellphoneS trên nền tảng YouTube, các kênh nội dung cần đáp ứng một số tiêu chuẩn cơ bản từ hệ thống:

Kênh YouTube đã được bật tính năng Kiếm tiền (thuộc chương trình YouTube Partner Program).

Kênh sở hữu tối thiểu 10.000 người theo dõi (subscribers) hoặc đạt mức tiêu chuẩn hiện hành của YouTube Shopping tại Việt Nam.

Kênh không vi phạm các quy định, chính sách của CellphoneS cũng như nguyên tắc cộng đồng từ YouTube.

Kênh không thuộc nhóm nội dung dành riêng cho trẻ em (Made for Kids).

Nhà sáng tạo nội dung gắn liên kết sản phẩm trực tiếp trong video

Cơ chế ghi nhận đơn hàng và điều kiện nhận hoa hồng

Chương trình YouTube Shopping Affiliate xây dựng quy trình đối soát minh bạch nhằm đảm bảo quyền lợi cho các nhà sáng tạo nội dung. Hoa hồng được ghi nhận cho các giao dịch thỏa mãn những điều kiện sau:

Nguồn phát sinh: Người xem chuyển hướng bằng cách bấm vào thẻ sản phẩm hoặc đường liên kết của Creator trên YouTube, sau đó hoàn tất đặt hàng tại CellphoneS.

Người xem chuyển hướng bằng cách bấm vào thẻ sản phẩm hoặc đường liên kết của Creator trên YouTube, sau đó hoàn tất đặt hàng tại CellphoneS. Trạng thái giao dịch: Đơn hàng hoàn tất thanh toán và khách hàng nhận sản phẩm thành công.

Các trường hợp đơn hàng bị hủy, bị từ chối nhận, khách hàng thực hiện trả hàng/hoàn tiền hoặc phát hiện hành vi gian lận sẽ không được tính hoa hồng.

Người xem có thể mua sắm sản phẩm CellphoneS chính hãng ngay trên kênh YouTube của chủ kênh nhà sáng tạo nội dung

Lợi thế từ mô hình O2O và hệ sinh thái CellphoneS

Việc kết hợp giữa nền tảng nội dung YouTube và mạng lưới bán lẻ CellphoneS mang lại trải nghiệm mua sắm liền mạch cho người dùng. Với hệ thống hơn 160 cửa hàng phủ sóng trên toàn quốc cùng mô hình Online-to-Offline (O2O), người mua có thể dễ dàng chốt đơn qua liên kết của Creator rồi trực tiếp đến cửa hàng kiểm tra thiết bị và nhận máy.

Cửa hàng của CellphoneS

Bên cạnh đó, CellphoneS cung cấp đầy đủ các chế độ bảo hành chính hãng cùng nhiều dịch vụ gia tăng như Thu cũ đổi mới và Trả góp 0%. Những chính sách này hỗ trợ tích cực cho Creator trong việc thúc đẩy quyết định mua hàng của người xem, từ đó nâng cao tỷ lệ chuyển đổi hiệu quả.