Celta Vigo bùng nổ cuối trận, Sassuolo nhận thất bại nặng nề Celta Vigo thắng Sassuolo 1-4 ở trận giao hữu thuộc Club Friendlies, trong đó Gonzalez lập cú hat-trick từ phút 83 đến 87. Celta Vigo rời sân với chiến thắng thuyết phục, còn Sassuolo khép lại trận đấu bằng thất bại.

Sassuolo 1 - 4 Celta Vigo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sassuolo tiếp đón Celta Vigo.

21' I. Aspas giúp Celta Vigo mở tỷ số Phút 21, I. Aspas lập công giúp Celta Vigo mở tỷ số trước Sassuolo. Celta Vigo đang tạm dẫn Sassuolo 0-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

57' D. Bakola giúp Sassuolo gỡ hòa Phút 57, D. Bakola lập công, đưa Sassuolo gỡ hòa 1-1 trước Celta Vigo. Trận đấu trở lại thế cân bằng sau khi Celta Vigo vượt lên dẫn trước.

76' A. Lauriente nhận thẻ đỏ Phút 76', A. Lauriente của Sassuolo nhận thẻ đỏ, khiến đội bóng Italy phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu. Tỷ số vẫn là 1-1, nhưng cục diện từ đây sẽ trở nên khó khăn hơn với Sassuolo.

83' H. Gonzalez đưa Celta Vigo vượt lên dẫn trước Phút 83, H. Gonzalez lập công, đưa Celta Vigo vượt lên dẫn trước Sassuolo với tỷ số 1-2.

85' H. Gonzalez giúp Celta Vigo nới rộng cách biệt Phút 85', H. Gonzalez lập công, giúp Celta Vigo nới rộng cách biệt lên 1-3.

87' H. Gonzalez ấn định cách biệt 1-4 Phút 87, H. Gonzalez lập công cho Celta Vigo, nới rộng cách biệt lên 1-4 trước Sassuolo. Đây là bàn thắng thứ ba của Celta Vigo chỉ trong quãng thời gian ngắn cuối trận.

KT Kết thúc: Sassuolo 1-4 Celta Vigo Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 02:55 06/08/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Sassuolo vs Celta Vigo

Thời gian: 06/08/2026 01:00

Giải đấu: Giao hữu CLB

Sassuolo sẽ đối đầu Celta Vigo trong trận giao hữu CLB, với sự khác biệt đáng chú ý nằm ở phong độ gần đây của hai đội. Sassuolo trải qua chuỗi kết quả thiếu ổn định, còn Celta Vigo chưa thua trong ba trận gần nhất. Bối cảnh này có thể khiến cuộc so tài được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ và tận dụng những thời điểm đối phương mất tập trung.

Sassuolo cần tìm lại sự ổn định

Trong bốn trận gần nhất, Sassuolo có một chiến thắng, hai thất bại và một trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng chưa duy trì được sự cân bằng cần thiết giữa khả năng tạo khác biệt và sự chắc chắn trong cả trận.

Đáng chú ý, kết quả mới nhất của Sassuolo là một chiến thắng, nhưng trước đó đội đã nhận hai thất bại liên tiếp. Điều này tạo ra hai mặt đối lập trong màn chuẩn bị của đại diện Italy: đội có cơ sở để hướng tới sự tự tin sau trận gần nhất, nhưng vẫn cần giải quyết những vấn đề bộc lộ trong giai đoạn trước đó.

Về cách tiếp cận, Sassuolo nhiều khả năng phải tránh việc đẩy cao tốc độ một cách thiếu kiểm soát. Trước một đối thủ đang có chuỗi kết quả ổn định hơn, khả năng giữ cự ly giữa các tuyến và hạn chế sai lầm khi chuyển trạng thái sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Celta Vigo duy trì mạch bất bại

Celta Vigo bước vào trận đấu với thành tích hai trận hòa và một chiến thắng trong ba trận gần nhất. Dù số trận hòa cho thấy đội chưa hoàn toàn áp đảo các đối thủ, việc không thua vẫn phản ánh sự ổn định nhất định trong giai đoạn chuẩn bị.

Chuỗi kết quả hòa, thắng, hòa theo thứ tự từ gần nhất đến cũ hơn cho thấy Celta Vigo thường giữ được thế trận đủ tốt để tránh thất bại. Tuy nhiên, đội cũng cần cải thiện khả năng chuyển ưu thế thành chiến thắng nếu muốn tạo sức ép rõ ràng hơn trước Sassuolo.

Trong trận đấu này, Celta Vigo có thể ưu tiên cách chơi an toàn và kiên nhẫn, đặc biệt khi đối thủ đang cho thấy phong độ biến động. Việc kiểm soát bóng hợp lý, hạn chế những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự và chờ thời điểm khai thác sai lầm sẽ là những yếu tố đáng theo dõi.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khác biệt lớn nhất giữa hai đội hiện nằm ở độ ổn định của kết quả gần đây. Sassuolo có chiến thắng mới nhất để làm điểm tựa, nhưng hai thất bại trước đó cho thấy đội không được phép đánh mất cấu trúc khi trận đấu chuyển sang trạng thái giằng co.

Trong khi đó, Celta Vigo có thể nhập cuộc với tâm lý thận trọng hơn nhờ chuỗi ba trận bất bại. Đội khách cần duy trì sự chắc chắn nhưng không nên lùi quá sâu, bởi điều đó có thể trao cho Sassuolo nhiều thời gian và không gian để tổ chức tấn công.

Ở chiều ngược lại, Sassuolo sẽ cần biến lợi thế tinh thần từ trận thắng gần nhất thành khả năng gây sức ép đều đặn. Những pha xử lý ở khu vực giữa sân và cách hai đội phản ứng sau khi mất bóng có thể quyết định bên nào kiểm soát được thế trận.

Nhận định trước trận

Sassuolo có động lực tìm kiếm sự ổn định sau chuỗi kết quả không đồng đều, còn Celta Vigo sở hữu nền tảng tốt hơn nhờ chưa thua trong ba trận gần nhất. Vì là một trận giao hữu CLB, màn so tài này có thể được chú trọng ở khả năng vận hành lối chơi và duy trì tính tổ chức hơn là chỉ kết quả cuối cùng.

Thế trận được dự báo sẽ diễn ra cân bằng, trong đó Sassuolo phải chứng minh chiến thắng mới nhất không phải dấu hiệu nhất thời, còn Celta Vigo cần cho thấy chuỗi bất bại có thể được duy trì trước một đối thủ đang tìm cách phản ứng. Khả năng kiểm soát sai lầm và tận dụng cơ hội sẽ là chìa khóa để tạo ra khác biệt.

Sassuolo 5 trận gần nhất H B H T B 4 Trận 1-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới Celta Vigo 5 trận gần nhất H T H T H 3 Trận 1-2-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 4 Thủng lưới