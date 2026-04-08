CEO Nvidia: Làn sóng hạ tầng AI có thể biến thợ điện thành triệu phú USD Hạ tầng AI cần 7.000 tỷ USD đang tạo ra cơn khát thợ điện và lao động kỹ thuật, mở ra cơ hội đạt thu nhập hàng trăm nghined USD không cần bằng đại học.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi căn bản cấu trúc thị trường lao động toàn cầu. Trong nhận định mới nhất, CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng nhóm lao động kỹ thuật truyền thống như thợ điện, thợ sửa ống nước hay công nhân xây dựng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt và có cơ hội vươn lên thành các triệu phú USD nhờ cuộc đua xây dựng hạ tầng AI.

Cuộc đua hạ tầng AI trị giá 7.000 tỷ USD

Theo CEO Nvidia Jensen Huang, thập kỷ tới sẽ chứng kiến một làn sóng đầu tư quy mô lớn chưa từng có vào hạ tầng kỹ thuật. Ước tính các tập đoàn công nghệ toàn cầu sẽ rót khoảng 7.000 tỷ USD để xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu từ nay đến trước năm 2030 nhằm đáp ứng tốc độ phát triển của AI.

Thay vì chỉ mang lại cơ hội làm giàu cho lực lượng lao động văn phòng tại Thung lũng Silicon hay Phố Wall, quá trình này đẩy nhu cầu tuyển dụng tại các công trường xây dựng lên mức kỷ lục. Đội ngũ thợ điện, thợ sửa ống nước, công nhân kỹ thuật và công nhân luyện thép đang trở thành mắt xích quan trọng nhất để hiện thực hóa các siêu dự án công nghệ.

CEO Nvidia Jensen Huang tin rằng làn sóng xây dựng hạ tầng AI sẽ biến các thợ điện, thợ sửa ống nước thành triệu phú USD. Ảnh: Nvidia

Thu nhập trên 100.000 USD không cần bằng đại học

Đáng chú ý, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Jensen Huang nhấn mạnh lực lượng lao động phục vụ việc xây dựng nhà máy chip, hạ tầng AI và máy tính đang thiếu hụt nghiêm trọng. Thị trường hiện có rất nhiều vị trí đạt mức thu nhập trên 100.000 USD mỗi năm mà không đòi hỏi bằng đại học hay bằng tiến sĩ khoa học máy tính.

Dự báo từ hãng nghiên cứu McKinsey cũng chỉ ra rằng, tính riêng tại Mỹ, giai đoạn 2023-2030 sẽ cần bổ sung lượng lớn nhân sự kỹ thuật bao gồm:

Thợ điện: Cần thêm khoảng 130.000 người

Cần thêm khoảng 130.000 người Công nhân xây dựng: Cần thêm khoảng 240.000 người

Cần thêm khoảng 240.000 người Giám sát công trình: Cần thêm khoảng 150.000 người

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Channel 4 News, người đứng đầu Nvidia từng nhận định nhu cầu nhân lực có tay nghề cao sẽ tăng trưởng vượt bậc, thậm chí có thể liên tục tăng gấp đôi qua từng năm.

Cảnh báo về nguy cơ vỡ trận nguồn nhân lực

Tuy nhiên, giới lãnh đạo doanh nghiệp cảnh báo quá trình dịch chuyển lao động này sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn. CEO Ford Jim Farley cho biết số lượng tuyển dụng nhân viên mới tại các công ty công nghệ đã giảm một nửa kể từ năm 2019, đồng thời AI có khả năng thay thế tới 50% lực lượng lao động văn phòng tại Mỹ. Trong khi đó, nước Mỹ lại đang thiếu hụt khoảng 600.000 công nhân nhà máy và 500.000 công nhân xây dựng.

Cùng chung góc nhìn, CEO BlackRock Larry Fink cảnh báo thợ điện sẽ trở thành nhóm lao động khan hiếm nhất khi hàng loạt trung tâm dữ liệu đồng loạt khởi công. Ông Fink đã trao đổi trực tiếp với nhóm của Tổng thống Donald Trump về nguy cơ thiếu hụt thợ điện nghiêm trọng cho các dự án AI quy mô lớn.

Dù Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) dự báo số lượng việc làm thợ điện chỉ tăng khoảng 9% trong 10 năm tới, nhiều chuyên gia khẳng định con số này hoàn toàn không đủ để đáp ứng tốc độ bùng nổ thực tế của hạ tầng AI toàn cầu.