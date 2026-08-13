Cesc Fabregas khen ngợi sự kiên nhẫn của Arsenal dành cho Mikel Arteta khi tái ngộ Emirates Trở lại Emirates trên cương vị HLV Como, Cesc Fabregas đánh giá cao hành trình lột xác của Arsenal nhờ niềm tin tuyệt đối dành cho HLV Mikel Arteta.

Ngày trở lại Emirates của Cesc Fabregas mang đậm dấu ấn cảm xúc nhưng cũng đầy cái nhìn chuyên môn sắc bén. Trực tiếp chứng kiến đội bóng cũ chạm trán Como – câu lạc bộ do chính ông dẫn dắt – cựu tiền vệ người Tây Ban Nha không giấu được sự khâm phục trước nền móng vững chắc mà Arsenal đã xây dựng dưới thời Mikel Arteta.

Fabregas ấn tượng với những gì Arteta làm được ở Arsenal.

Quả ngọt từ sự kiên nhẫn của thượng tầng Pháo thủ

Trận giao hữu giữa Arsenal và Como kết thúc với tỷ số hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức trước khi Pháo thủ giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, điều đọng lại lớn nhất với Fabregas không nằm ở kết quả, mà ở bản lĩnh và văn hóa chiến thắng hiện hữu tại Bắc London.

Cựu danh thủ từng có 303 lần khoác áo Arsenal nhấn mạnh rằng thành công hiện tại của Pháo thủ là kết quả của một tiến trình kiên trì, bất chấp những giai đoạn thử thách nhất:

"Tôi chúc mừng toàn thể câu lạc bộ vì sự kiên nhẫn, vì đã gắn kết cùng nhau và bám sát kế hoạch ngay cả khi 3 năm liên tiếp kết thúc ở vị trí thứ 8. Mùa giải thứ tư tiếp tục là một thất vọng lớn khi chỉ đứng thứ 5, nhưng họ vẫn không từ bỏ vì có một mục tiêu rõ ràng", Fabregas chia sẻ.

Bài học cho Como và bước đệm cho mùa giải mới

Không chỉ ngợi khen đồng đội cũ Arteta, Fabregas thừa nhận Como đang nỗ lực học hỏi mô hình phát triển và sự ổn định chiến thuật của Arsenal. Việc duy trì một bản sắc nhất quán và giữ vững niềm tin vào chiến lược gia trưởng chính là bài học đắt giá mà ông muốn áp dụng cho đội bóng Italy.

Về phần Arsenal, tập thể của Mikel Arteta đang duy trì sự tập trung cao độ cho chiến dịch chuẩn bị bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh. Pháo thủ sẽ bước vào trận tranh Community Shield gặp Manchester City, trước khi chính thức khởi đầu mùa giải bằng cuộc tiếp đón Coventry City trên sân nhà Emirates vào ngày 22/8.